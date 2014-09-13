В России готовятся принять закон об удаленной идентификации клиентов банков

Сообщается, что в России близится век дистанционной идентификации клиентов финансовых учреждений и в первую очередь, конечно же, банков. Ранее в правительство России поступил на рассмотрение проект закона о дистанционной идентификации и правительство дало своё положительное заключение по нему. Следующий этап это прохождение этого законопроекта в нескольких чтениях в Думе. Если всё и там будет нормально, то скорее всего уже в этом году Президент РФ подпишет этот закон и через какое-то время он вступит в действие.
Суть такого процесса идентификации состоит в том, что клиенту фактически любого банка будет достаточно один раз посетить его офис, показать там свой паспорт и подписать письменное согласие на регистрацию своих биометрических данных. К примеру, клиент сможет сказать несколько предложений для записи на видеокамеру. Кстати, подав о себе данные только в один банк, то в дальнейшем можно будет становиться и клиентом других банков, причём не приходя в их отделения. Согласитесь, такое очень удобно, так как сильно упрощает доступ к большинству продуктов и услуг наших банков.
Одновременно, по этому направлению пока ещё продолжается работа, чтобы окончательно "закрыть" все риски, связанные с окончательным принятием у нас в стране процедуры дистанционной идентификации клиентов банков. Планируется, что сделанная видеозапись вашего лица, а также аудиозапись вашего голоса будет размещаться в ныне действующей системе Госуслуг (ЕСИА). Кроме того, в случае каких-либо сомнений, что реально ли этот голос и это записанное изображение принадлежит новому клиенту какого-либо российского кредитного учреждения, то в таком случае банк сможет проводить онлайн-конференцию для более точного установления личности, а вернее в целях безопасности, чтобы избегать рисков мошенничества.
Между тем, к примеру, в Америке сейчас почти 70% банковских вкладов уже открывается дистанционно. И с помощью нового закона в России хотят поднять уровень конкуренции среди банков на новый, более высокий уровень.
Дело в том, что дистанционная идентификация даст возможность любому из нас открывать банковские вклады и расчетные счета в любом из банков России, хоть в том же Владивостоке, если вы к примеру, живете в Калининграде или Москве. В таком случае конкурентная борьба за "своего клиента" между банками должна будет резко обостриться. Ну а как будет в реальности, то конечно, увидим после вступления этого закона в силу. Ждать осталось уже недолго.
Специально для mmgp.ru
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