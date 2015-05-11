Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,977 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Торги на LocalBitcoins выросли в 2 раза на фоне действий китайского регулятора

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:22
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,132
Благодарностей: 3,122
УГ: 59
КП: 0.510
подарки
Торги на LocalBitcoins выросли в 2 раза на фоне действий китайского регулятора


Китайские криптотрейдеры массово переходят торговать на платформу LocalBitcoins

Жесткие правила регулятора КНР по поводу криптовалют вынудило трейдеров покинуть рынок Китая. Массовые новости о завершении работы криптобирж заставило крипто трейдеров выбрать для своих дальнейших торгов платформу LocalBitcoins.

Данные взяты с ресурса аналитики торговых сделок Coin.Dance

Сейчас недельный объем торговых сделок на платформе LocalBitcoins составляет более 74 миллионов юаней, тогда как неделей ранее этот показатель был на 40 миллионов юаней меньше.

Предполагается, что переток криптотрейдеров пошел с биржи BitKan, после анонса о закрытии. Это вызвало небывалый интерес и рост торгов на криптобирже LocalBitcoins.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
биржа криптовалют, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акции Qiwi выросли на 10% на фоне роста прибыли veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.05.2017 17:48
Цены на нефть выросли на 5% на фоне данных ОПЕК Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 25 18.11.2016 15:14
В НБУ отчитались, насколько выросли активы регулятора за полгода moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.07.2016 16:04
Империя «китайского Цукерберга» обесценилась в 2 раза Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 2 30.09.2015 16:13
На фоне господдержки ипотеки выросли цены на новостройки sum iskorka Недвижимость 0 11.05.2015 15:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Дефицит бюджета равен 2,68 триллиона рублей.
От Владислав Бабич в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
"Купи сейчас, плати потом"-новая услуга Klarna
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
В Windows 10 Mobile добавят функцию шифрования карт памяти
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Sergey37
runalinx.org - RUNALINX
От Sergey37 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sertan74
AltaForex - altaforex.net
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kan
Пропали деньги
От kan в разделе «Вопросы и предложения»
.     
Пользователей
422,977
Тем
489,467
Сообщений
12,191,720

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram