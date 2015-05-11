Торги на LocalBitcoins выросли в 2 раза на фоне действий китайского регулятора

Китайские криптотрейдеры массово переходят торговать на платформу LocalBitcoins
Жесткие правила регулятора КНР по поводу криптовалют вынудило трейдеров покинуть рынок Китая. Массовые новости о завершении работы криптобирж заставило крипто трейдеров выбрать для своих дальнейших торгов платформу LocalBitcoins.
Данные взяты с ресурса аналитики торговых сделок Coin.Dance
Сейчас недельный объем торговых сделок на платформе LocalBitcoins составляет более 74 миллионов юаней, тогда как неделей ранее этот показатель был на 40 миллионов юаней меньше.
Предполагается, что переток криптотрейдеров пошел с биржи BitKan, после анонса о закрытии. Это вызвало небывалый интерес и рост торгов на криптобирже LocalBitcoins.
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По материалам forklog.com