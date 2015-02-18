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Куда ушли китайский криптовалютные трейдеры?

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Куда ушли китайский криптовалютные трейдеры?


Китайские крипто-трейдеры ушли на рынки Южной Кореи и Японии

На данный момент Япония является самым крупным рынком криптовалют. Примерно половина всех торгов биткоином во всем мире проходят в Японии. Такой информацией поделился журналист и блогер в твиттере, пользователь с ником @iamjosephyoung.

Согласно ресурсу CryptoCompare можно наблюдать, что китайские трейдеры ушли с рынка Китая, ведь сейчас его доля в торгах по биткоину составляет всего 7 процентов, тогда как на Японию уходит более половины операций.

Это не удивительно ведь китайский регулятор принял жесткие меры запретив деятельность криптовалютных бирж и ICO в стране. За 72 часа объем криптовалютных торгов в Китае упал вдвое. Сейчас самыми часто встречаемыми парами торгов с биткоином являются:


Уход рынка криптовалют в Японию поставил США на второе место и отодвинув его от второго аж на 20 процентов.

В тоже время растет и популярность рынка криптовалют в Корее


Специалисты же положительно отзываются на исчезновении тотального влияния Китая на рынок криптовалют. Это уберет манипуляции, что даст рынку криптовалют быть более стабильным.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
биржа криптовалют, биткоин, криптовалюта
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