Куда ушли китайский криптовалютные трейдеры?

Китайские крипто-трейдеры ушли на рынки Южной Кореи и Японии
На данный момент Япония является самым крупным рынком криптовалют. Примерно половина всех торгов биткоином во всем мире проходят в Японии. Такой информацией поделился журналист и блогер в твиттере, пользователь с ником @iamjosephyoung.
Согласно ресурсу CryptoCompare можно наблюдать, что китайские трейдеры ушли с рынка Китая, ведь сейчас его доля в торгах по биткоину составляет всего 7 процентов, тогда как на Японию уходит более половины операций.
Это не удивительно ведь китайский регулятор принял жесткие меры запретив деятельность криптовалютных бирж и ICO в стране. За 72 часа объем криптовалютных торгов в Китае упал вдвое. Сейчас самыми часто встречаемыми парами торгов с биткоином являются:
Уход рынка криптовалют в Японию поставил США на второе место и отодвинув его от второго аж на 20 процентов.
В тоже время растет и популярность рынка криптовалют в Корее
Специалисты же положительно отзываются на исчезновении тотального влияния Китая на рынок криптовалют. Это уберет манипуляции, что даст рынку криптовалют быть более стабильным.
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По материалам forklog.com