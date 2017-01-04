Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,977 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Актер Джейми Фокс поддержал ICO криптовалютной биржи Cobinhood

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:02
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар forfor
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,838
Благодарностей: 186
УГ: 12
КП: 0.162
подарки
Актер Джейми Фокс поддержал ICO криптовалютной биржи Cobinhood

Обладатель премии Оскар Джейми Фокс поддержал предстоящее предложение монет (ICO) от компании Cobinhood. Фокс поддержал Cobinhood (криптовалютную биржу с нулевыми комиссиями), используя свой профиль в твиттер. В настоящее время реализовано монет на сумму 17 840 ETH (около $5,1 млн).


Все больше знаменитостей начинают оказывать поддержку проектам ICO. Ранее в этом были замечены чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер-младший, светская львица Пэрис Хилтон и рэп-исполнитель The Game.

На сегодняшний день, по модели финансирования ICO в общей сложности проекты привлекли более $1,8 млрд.





Перевод специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что нужно знать о выборе криптовалютной биржи? ГераЯ Инвестирование в криптовалюты 2 17.09.2017 09:33
Глобальный редизайн криптовалютной биржи EXMO.Обзор интерфейса. Abonentig Биржа криптовалют EXMO 7 28.08.2017 16:50
Россияне из-за санкций не могут вывести деньги с криптовалютной биржи tigr Горячие новости 3 22.08.2017 17:02
Qvolta планирует запуск криптовалютной биржи P2P forfor Новости криптовалют 0 11.08.2017 12:53
Крупнейший банк Венесуэлы прекратил обслуживание криптовалютной биржи SurBitcoin Анна Чернобай Новости криптовалют 0 04.02.2017 14:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Привет Всем!
От Irinairina2806 в разделе «Россияне»
Аватар Margarita Toropova
United World Capital (UWC) - uwcfx.com
От Margarita Toropova в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватара нет
Imagemoney.ru - фотохостинг, который платит 120руб за 1000просмотров
От katar в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MonitoringFF
animal-farm.su-Animal-Farm
От MonitoringFF в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар tigr
Выживете ли вы без наличных денег ?
От tigr в разделе «Политика и экономика»
Аватар True
HYIP для обычных людей...
От True в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
422,977
Тем
489,467
Сообщений
12,191,720

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram