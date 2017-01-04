Актер Джейми Фокс поддержал ICO криптовалютной биржи Cobinhood

Обладатель премии Оскар Джейми Фокс поддержал предстоящее предложение монет (ICO) от компании Cobinhood. Фокс поддержал Cobinhood (криптовалютную биржу с нулевыми комиссиями), используя свой профиль в твиттер. В настоящее время реализовано монет на сумму 17 840 ETH (около $5,1 млн).
Все больше знаменитостей начинают оказывать поддержку проектам ICO. Ранее в этом были замечены чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер-младший, светская львица Пэрис Хилтон и рэп-исполнитель The Game.
На сегодняшний день, по модели финансирования ICO в общей сложности проекты привлекли более $1,8 млрд.
Перевод специально для mmgp.ru