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"Народная" криптовалютная биржа Mandarin.top запустила ICO

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"Народная" криптовалютная биржа Mandarin.top запустила ICO

Китайская Mandarin.top представляет собой новую криптовалютную биржу, которая фокусируется на минимизации рисков, связанные с централизацией, принимая при этом все преимущества обычных бирж в рамках концепции распределенного управления.

Централизованные биржи отказываются от рынка

Регулируемые или централизованные биржи, как правило, страдают от плохой репутации, когда речь заходит о базовых критериях обслуживания, такие предоставление полной безопасности и надежности. Время отклика техподдерки довольно продолжительное, а средства пользователей могут исчезнуть в любой момент из-за хакерских атак.

Власть людям

Цель Mandarin.top состоит в создании уникальной платформы с распределенным управлением, тем самым позволяя своим пользователям иметь право голоса в операциях на платформе. Для того чтобы принять участие в голосовании нужно иметь хотя бы 10 токенов. В качестве администраторов могут выступать сами держатели токенов, которые будут одобрять или отклонять добавление новых валют, расширять функционал, а также добавлять варианты пополнения балансов.

Что хочет Mandarin.top?

С помощью смарт-контрактов и системы голосования китайская биржа призвана устранить ряд ключевых недостатков в обычных криптовалютных биржах:
  • предотвращать кражу средств администраторами бирж
  • нормативное вмешательство в финансовые операции
  • прозрачные холодные кошельки с дополнительными уровнями безопасности
  • народное подключение новых монет

В то же время она пытается поддерживать и улучшать возможности, которые пользователи находят наиболее в обычных биржах, например, маржинальная торговля.

Mandarin ICO

Для того, чтобы разработать и запустить биржу, Mandarin.top запустил 30-дневный краудсейл 29 августа 2017 года, чтобы разделить активы компании на 1 000 000 токенов стандарта ERC20 под названием МНТ, которые будут распространиться среди инвесторов, спонсоров (через баунти) и разработчиков.

В течение первой недели Mandarin поднял $300 000.

Чтобы свести к минимуму раннюю девальвацию, только 5% зарезервированы на рекламу, причем такой же процент присуждаются как стимул для ранних инвесторов. Основная часть маркеров (70%) будет продана во время работы ICO, а 20% будут заблокированы на бирже.

Инвесторы, которые владеют по меньшей мере 10 MHT, становятся членами биржи, что позволяет им участвовать в принятии ключевых решений по вопросам управления, а именно добавление новых валютных пар и расширение функциональных возможностей.

Кроме того, главные инвесторы (лица, владеющие более чем 1% от общего числа токенов или 10 000 MHT) получат доступ к группе администраторов с расширенными статистическими данными о торговле, текущих обменных курсах и нагрузке на платформу.

Цена 700 тысяч MHT будет динамически корректироваться, основываясь на общей сумме, определенной после окончания ICO или до достижения максимума в 70000 ETH. Биржа планирует запустится в октябре 2017 года и предложит нулевую комиссию по всем сделка для привлечения новых пользователей.

С января 2018 года комиссия будет на уровне 0,05%. В феврале инвесторы смогут получить свою первую прибыль. В апреле будет задействована комиссия в размере 0,1%. На момент запуска, платформа будет насчитывать 19 валютных пар по 6 криптовалютам (BTC, ETH, DASH, ZCH, LTC, XMR) и трем национальным валютам (USD, RUB, CNY).

Перевод специально для MMGP.RU

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