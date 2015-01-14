Энтузиасты из США рассказали как имея Wi-Fi маршрутизатор зарабатывать криптовалюту

Новый проект хочет сделать оплату криптовалютой за доступ к запароленному беспроводному интернету
Стартап Wificoin был презентован на мероприятии TechCrunch Disrupt. На встрече была презентована сама идея проекта в которой рассказывалось, что пользователи смогут получить доступ к интернету с закрытого Wi-Fi оплатив услугу криптовалютой. Хакатон который прошел в Сан-Франциско исключительно положительно отозвался проекте Wificoin.
Wificoin хотят разработать ПО с исходным кодом который будет открыт для всех желающих. Это ПО устанавливается на wi fi маршрутизаторы. Бесплатно можно получить 100 мегабайт трафика, так как новые клиенты получают тестовые 100 Wificoin. Далее пользователь может докупить Wificoin оплатив их Эфириумом или биткоином.
Так же пользователи смогут зарабатывать поставив ПО на свой маршрутизатор. Если клиенты будут к нему подключаться и докупать Wificoin, то их получит владелец маршрутизатора.
Основной проблемой своего проекта разработчики называют небезопасность подключения к такому интернету. Если удастся решить эту проблему, то проект Wificoin может получить широкое применение во всем мире.
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com