Google запустил в Индии приложение для денежных переводов с помощью аудио
Компания Google запустила в Индии мобильное приложение Tez для осуществления денежных переводов с помощью аудио, об этом сообщает The Next Web.
Для проведения денежного платежа с помощью аудио пользователям не нужно знать номера или банковские реквизиты друг друга. Главное — чтобы на обоих устройствах было установлено приложение, которое осуществит перевод, определив гаджеты через аудиосигналы.
Приложение работает на Едином интерфейсе платежей страны (UPI) и позволяет проводить мгновенные переводы без процентов. Кроме перевода средств между пользователями с помощью Tez можно расплачиваться в заведениях, а также подключать к сервису мобильные кошельки.
Приложение доступно для Android или iOS. Будет ли Tez доступен в других странах, не сообщается.
Google отмечает, что Индия является одной из стран с быстрорастущей системой цифровых платежей. По данным компании, к 2020 году оборот электронных платежей в Индии вырастет до 500 млрд долларов.