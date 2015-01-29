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Google запустил в Индии приложение для денежных переводов с помощью аудио

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Google запустил в Индии приложение для денежных переводов с помощью аудио



Компания Google запустила в Индии мобильное приложение Tez для осуществления денежных переводов с помощью аудио, об этом сообщает The Next Web.

Для проведения денежного платежа с помощью аудио пользователям не нужно знать номера или банковские реквизиты друг друга. Главное — чтобы на обоих устройствах было установлено приложение, которое осуществит перевод, определив гаджеты через аудиосигналы.

Приложение работает на Едином интерфейсе платежей страны (UPI) и позволяет проводить мгновенные переводы без процентов. Кроме перевода средств между пользователями с помощью Tez можно расплачиваться в заведениях, а также подключать к сервису мобильные кошельки.

Приложение доступно для Android или iOS. Будет ли Tez доступен в других странах, не сообщается.

Google отмечает, что Индия является одной из стран с быстрорастущей системой цифровых платежей. По данным компании, к 2020 году оборот электронных платежей в Индии вырастет до 500 млрд долларов.


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