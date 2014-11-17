Intel Capital инвестировала более $1 млрд. в компании, ориентированные на ИИ

Когда вопрос касается проектов, работающих в сфере искусственного интеллекта, то Intel всегда начеку: сегодня компания объявила о том, что вложила более 1 миллиарда долларов в ИИ-стартапы при помощи своего инвестиционного подразделения Intel Capital. Эта цифра включает участие в раундах финансирования таких компаний, как Mighty AI, Data Robot, Lumiata, AEye и многие другие.
Инвестиционная направленность Intel охватывает целый ряд отраслей: от беспилотного вождения и медицинских технологий до исследований в области изменения климата. Компания мыслит стратегически при совершении сделок и продолжает развивать свой потенциал в области ИИ, фокусируя бизнес на таких областях, как беспилотные полеты, беспилотные автомобили, автоматическое обследование оборудования и передовые достижения в области искусственного интеллекта.
Помимо своих инвестиций посредством Intel Capital, компания Intel также потратила значительные средства на то, чтобы сделать ИИ ключевой частью своего основного бизнеса. Стратегия заключается в приобретении небольших компаний, в том числе Nervana в 2016 году и израильской технологической компании MobileEye (сделка была закрыта в начале этого года).
Эти приобретения обошлись примерно в 16 миллиардов долларов, причем стоимость MobileEye составляет львиную долю этой суммы.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru