Стоимость акций Nvidia достигает рекордного уровня

Акции Nvidia, которые еще в 2015 году стоили $23,3 теперь выросли до максимума в $190,10, причем по меньшей мере 4 брокерских компании установили цены на уровне $200 и выше.
Аналитики сосредоточили внимание на прогрессе компании в области искусственного интеллекта. "Мы считаем, что инвесторы все еще сильно недооценивают влияние ИИ и потенциальные перспективы рынка", - заявил аналитик из Evercore.
Nvidia развивает новые технологии, включая искусственный интеллект, облачные вычисления, беспилотные автомобили, а также разрабатывает графические процессоры, благодаря которым компания и получила известность.
Аналитик из американского банка Merrill Lynch Вивек Арья отметил успешное преобразование компании от обычного поставщика компьютерного железа до компании, занимающейся облачными вычислениями и вышедшей на автомобильный рынок.
Уолл-стрит оптимистична относительно акций Nvidia, 22 из 38 брокерских компаний имеют рекомендацию "покупать", 12 стоят на "удержание" и 4 имеют ордер "на продажу".
На рынке ИИ, Nvidia сотрудничает с автопроизводителями и помогает в развитии беспилотных автомобилей. В мае Nvidia объявила о партнерстве с Toyota, благодаря чему японский автопроизводитель будет использовать технологию ИИ от Nvidia для развития беспилотного транспорта, который планируются выпустить в ближайшие несколько лет.
Nvidia на сегодняшний день также получает большую прибыль от растущего спроса на свои графические чипы, используемые для майнинга криптовалют.
Однако у компании также и нет права на ошибку. Акции Nvidia упали в прошлом месяце после того, как доход компании на рынке дата-центров и автомобилей не соответствовал ожиданиям.
Перевод специально для mmgp.ru