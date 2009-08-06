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Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 15,720 Благодарностей: 1,653 Записей в блоге: 5 УГ: 39 КП: 0.118 подарки

ТОП-4 ICO компаний, которые выполнили обещания перед инвесторами и дали заработать

Настройка и запуск ICO часто является самой простой частью любого нового проекта. Однако, убедиться в том, что проект предоставляет свое первоначальное обещание, это уже совершенно другое. Многие разработчики различных проектов в настоящее время находятся в процессе повышения эффективности своих первоначальных предложений. В настоящее время, несколько ICO маркеров выросли в цене после их первоначальных продаж. Ниже приведены некоторые примеры ICO компаний, которые выполнили свои обещания перед инвесторами.



4. Augur



Когда речь идет о децентрализованных рынках предсказаний, никто не должен упускать из виду проект Augur. Даже несмотря на то, что этот ICO был организован в более простое время, тогда, когда десяток миллионов привлеченного финансирования было редкостью, а не нормой, все оказалось довольно хорошо у компании. Augur поднял около $ 5 млн в 2015 году, что было сочтено большим успехом. За 2 года своей работы компания достигла рыночной капитализации в размере $ 190 млн, что свидетельствует об устойчивом росте на протяжении многих лет.



3. BAT (Basic Attention Token)



Для многих людей, цель этого маркера остается не совсем понятной. Это собственная валюта браузера Brave, который позволяет пользователям просматривать онлайн-рекламу за токены. Маркер BAT призван реформировать рынок рекламы. Команда разработчиков заявляет, что сможет эффективно выполнить свои обещания.



Мало того, это проект успешно привлек $ 36 млн в течение 30 секунд своего ICO, значение которого очень сильно выросло. На момент написания новости, маркер имел рыночную капитализацию $22 млн, что свидетельствует о 600% росте в течение нескольких месяцев. Это довольно серьезные инвестиции и никто не сомневается, что криптовалюта будет расти в будущем.



2. Qtum



Qtum является одним из тех проектов, о которых часто забывают трейдеры и инвесторы. Это не потому, что Qtum не имеет никакого потенциала, просто проект не так раскачан, как его конкуренты, которые стартовали примерно в одно и то же время.



Qtum в марте 2017 года поднял $ 15,6 млн в ходе своего ICO, который длился 30 дней. Сегодня рыночная капитализация Qtum составляет $ 464 млн, а это впечатляющий рост инвестиций на 2 900%. Неясно только одно, если ли у проекта возможности для роста.



1. OmiseGO



OmiseGO привлек внимание многих трейдеров и инвесторов. Существует просто огромное количество постов в СМИ об этом проекте, и вполне очевидно почему - OmiseGO фокусируется на внутренних и трансграничных денежных переводах. Единственное, что отличает его ICO от других, так это тем, что его финансирование было обеспечено еще до начала продажи маркеров. Если честно, то никто не удивлялся, так как компания отлично функционировала в рамках хорошо организованной компании.



Пресейл OmiseGO помог собрать $60 млн, несмотря на то, что у них уже было $19 млн на руках. В то время как 60 млн капитала считались довольно крупной суммой, рыночная капитализация компании была уже на отметке $1 млрд. Этот рост является невероятно примечательным, хотя пока еще не ясно, можно ли компания сохранить эту тенденцию после своего ICO.



Перевод специально для MMGP.RU



Настройка и запуск ICO часто является самой простой частью любого нового проекта. Однако, убедиться в том, что проект предоставляет свое первоначальное обещание, это уже совершенно другое. Многие разработчики различных проектов в настоящее время находятся в процессе повышения эффективности своих первоначальных предложений. В настоящее время, несколько ICO маркеров выросли в цене после их первоначальных продаж. Ниже приведены некоторые примеры ICO компаний, которые выполнили свои обещания перед инвесторами.Когда речь идет о децентрализованных рынках предсказаний, никто не должен упускать из виду проект Augur. Даже несмотря на то, что этот ICO был организован в более простое время, тогда, когда десяток миллионов привлеченного финансирования было редкостью, а не нормой, все оказалось довольно хорошо у компании. Augur поднял около $ 5 млн в 2015 году, что было сочтено большим успехом. За 2 года своей работы компания достигла рыночной капитализации в размере $ 190 млн, что свидетельствует об устойчивом росте на протяжении многих лет.Для многих людей, цель этого маркера остается не совсем понятной. Это собственная валюта браузера Brave, который позволяет пользователям просматривать онлайн-рекламу за токены. Маркер BAT призван реформировать рынок рекламы. Команда разработчиков заявляет, что сможет эффективно выполнить свои обещания.Мало того, это проект успешно привлек $ 36 млн в течение 30 секунд своего ICO, значение которого очень сильно выросло. На момент написания новости, маркер имел рыночную капитализацию $22 млн, что свидетельствует о 600% росте в течение нескольких месяцев. Это довольно серьезные инвестиции и никто не сомневается, что криптовалюта будет расти в будущем.Qtum является одним из тех проектов, о которых часто забывают трейдеры и инвесторы. Это не потому, что Qtum не имеет никакого потенциала, просто проект не так раскачан, как его конкуренты, которые стартовали примерно в одно и то же время.Qtum в марте 2017 года поднял $ 15,6 млн в ходе своего ICO, который длился 30 дней. Сегодня рыночная капитализация Qtum составляет $ 464 млн, а это впечатляющий рост инвестиций на 2 900%. Неясно только одно, если ли у проекта возможности для роста.OmiseGO привлек внимание многих трейдеров и инвесторов. Существует просто огромное количество постов в СМИ об этом проекте, и вполне очевидно почему - OmiseGO фокусируется на внутренних и трансграничных денежных переводах. Единственное, что отличает его ICO от других, так это тем, что его финансирование было обеспечено еще до начала продажи маркеров. Если честно, то никто не удивлялся, так как компания отлично функционировала в рамках хорошо организованной компании.Пресейл OmiseGO помог собрать $60 млн, несмотря на то, что у них уже было $19 млн на руках. В то время как 60 млн капитала считались довольно крупной суммой, рыночная капитализация компании была уже на отметке $1 млрд. Этот рост является невероятно примечательным, хотя пока еще не ясно, можно ли компания сохранить эту тенденцию после своего ICO.

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