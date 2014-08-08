Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,971 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Leniex - leniex.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:18
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Германия/Узбекистан
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.08.2014
Сообщений: 662
Благодарностей: 138
УГ: 5
КП: 0.000
Leniex - leniex.com
Я не админ / создатель проекта.

Уважаемые форумчане предлагаю Вам ознакомиться с сообществом Leniex



Старт — 17 сентября 2017

Языки - RU-EN другие 9 следуют.

О компании.

Корпорация Leniex - это профессиональный клуб трейдеров, который был создан еще в 2014 году и до сегодняшнего дня являлся закрытым сообществом избранных трейдеров. В нашу команду входят шесть трейдеров с различным опытом, знаниями и аналитикой. Сообщество Leniex занимается ежедневным прогнозированием событий на криптовалютных и валютных бирж, что дает нашей команде высокую вероятность проходимости события от 80 до 100%. Применяя свои знания, опыт, аналитические и статистические данные, позволяет нашей команде зарабатывать от 1 до 5% ежесуточно. В 2017 году было принято решение о создании компании для возможности выхода на мировой рынок.

Leniex Incorporation
официально зарегистрированная компания в США, Нью-йорк.
Проверить регистрацию на официальных веб-сайтах:
В разделе О Нас можно посмотреть эти сайты .



Инвестиционные предложения
В компании есть на выбор 6 инвестиционных портфелей.

1.Personal % 0.5 в день +180% за год.

Стоимость: $50 - $290
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $90 - $522

2.Business % 0.55 в день +198% за год.

Стоимость: $300 - $990
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $594 - $1960

3. Executive % 0.6 в день +216% за год.

Стоимость: $1000 - $2990
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $2160 - $6458

4. Premium % 0.65 в день +234% за год.

Стоимость: $3000 - $4990
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $7020 - $11676

5. Luxury % 0.7 в день +252% за год.

Стоимость: $5000 - $9990
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $12600 - $25174

6. Infinity % 0.8 в день +288% за год.

Стоимость: $10000 - $25000
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $28800 - $72000

Партнерская программа.

Для всех активных партнеров, стремящимися получать прибыль и вознаграждения в большей степени, был разработан специальный план компенсаций, который позволяет увеличивать ежедневную прибыль и пассивный доход. Маркетинг программы работает по принципу построения карьеры и состоит из 14 ступеней роста, поднимаясь по которым вы будете получать не только повышение репутации и престижный статус, но и постоянно растущий дополнительный доход, премии и другие привилегии в компании. Карьера в компании Leniex — это залог вашего успеха и финансовой независимости.

1.Классический бонус
2.Премиальный бонус
3.Накопительный бонус
4.Leniex бонус

Платежные системы PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin, Payeer

Вывод средств
Вывод денежных средств обрабатывается каждую пятницу с 10:00 до 20:00 по серверному времени веб-сайта.

Ознакомиться и зарегистрироваться

Преимущества компании

1.Бесплатные сигналы для торговли на биржах.
2.Собственная криптовалюта «Lincoln».
3.Разработка программного обеспечения «CrypBot».
4.Собственный чат и форум компании.
5.Запуск биржевой платформы «BitRaise».


Мой вклад $ 100 Пакет Personal
https://live.blockcypher.com/btc/tx/...56b53281e05dd/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: doc1.jpg Просмотров: 6 Размер: 242.2 Кб ID: 198188   Нажмите на изображение для увеличения Название: doc2.jpg Просмотров: 6 Размер: 269.3 Кб ID: 198189  
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Bitconnect- от 30 до 40 % в месяц.
Omnia -новый майнинг пул.Бессрочные контракты.
Последний раз редактировалось viko30; Сегодня в 00:26.
viko30 на форуме  
Старый Сегодня, 00:52
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 50
Благодарностей: 2
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Leniex - leniex.com
Планы не адекватные, думаю не стоит даже заходить..

добавлено через 9 минут
Цитата:
Сообщение от viko30 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане предлагаю Вам ознакомиться с сообществом Leniex
У нас недостаточно данных для ранжирования этого сайта. Если это ваш сайт, зарегистрируйтесь и получите сертификат, чтобы получать прямые измерения трафика вашего сайта. Получить сертификат:-(((
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Последний раз редактировалось UUU000; Сегодня в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
UUU000 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Нужен кредит
От Koroba в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Bona
Minney Org Limited - Minneyorg.com
От Bona в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lomobodo
Меркель гарантирует 500 млн евро инвестиций в инфраструктуру Донбасса
От lomobodo в разделе «Политика и экономика»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Apelsin: 5003045 (Panteon-Finance)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар vagh
drevprom.org - рефбэк 160% на все депозиты!
От vagh в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар forfor
Burger King начнет принимать биткойн в качестве оплаты
От forfor в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
422,971
Тем
489,461
Сообщений
12,191,577

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram