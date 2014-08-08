Leniex - leniex.com

Старт
Я не админ / создатель проекта.
Уважаемые форумчане предлагаю Вам ознакомиться с сообществом Leniex
— 17 сентября 2017
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О компании.
Корпорация Leniex - это профессиональный клуб трейдеров, который был создан еще в 2014 году и до сегодняшнего дня являлся закрытым сообществом избранных трейдеров. В нашу команду входят шесть трейдеров с различным опытом, знаниями и аналитикой. Сообщество Leniex занимается ежедневным прогнозированием событий на криптовалютных и валютных бирж, что дает нашей команде высокую вероятность проходимости события от 80 до 100%. Применяя свои знания, опыт, аналитические и статистические данные, позволяет нашей команде зарабатывать от 1 до 5% ежесуточно. В 2017 году было принято решение о создании компании для возможности выхода на мировой рынок.
Leniex Incorporation
официально зарегистрированная компания в США, Нью-йорк.
Проверить регистрацию на официальных веб-сайтах:
В разделе О Нас
можно посмотреть эти сайты .
Инвестиционные предложения
В компании есть на выбор 6 инвестиционных портфелей.
1.Personal
% 0.5 в день +180% за год.
Стоимость: $50 - $290
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $90 - $522
2.Business
% 0.55 в день +198% за год.
Стоимость: $300 - $990
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $594 - $1960
3. Executive
% 0.6 в день +216% за год.
Стоимость: $1000 - $2990
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $2160 - $6458
4. Premium
% 0.65 в день +234% за год.
Стоимость: $3000 - $4990
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $7020 - $11676
5. Luxury
% 0.7 в день +252% за год.
Стоимость: $5000 - $9990
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $12600 - $25174
6. Infinity
% 0.8 в день +288% за год.
Стоимость: $10000 - $25000
Срок инвестиций: 360 дней
Прибыль портфеля: $28800 - $72000
Партнерская программа.
Для всех активных партнеров, стремящимися получать прибыль и вознаграждения в большей степени, был разработан специальный план компенсаций, который позволяет увеличивать ежедневную прибыль и пассивный доход. Маркетинг программы работает по принципу построения карьеры и состоит из 14 ступеней роста, поднимаясь по которым вы будете получать не только повышение репутации и престижный статус, но и постоянно растущий дополнительный доход, премии и другие привилегии в компании. Карьера в компании Leniex — это залог вашего успеха и финансовой независимости.
1.Классический бонус
2.Премиальный бонус
3.Накопительный бонус
4.Leniex бонус
Платежные системы
PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin, Payeer
Вывод средств
Вывод денежных средств обрабатывается каждую пятницу с 10:00 до 20:00 по серверному времени веб-сайта.
Ознакомиться и зарегистрироваться
Преимущества компании
1.Бесплатные сигналы для торговли на биржах.
2.Собственная криптовалюта «Lincoln».
3.Разработка программного обеспечения «CrypBot».
4.Собственный чат и форум компании.
5.Запуск биржевой платформы «BitRaise».
Мой вклад $ 100 Пакет Personal
https://live.blockcypher.com/btc/tx/...56b53281e05dd/