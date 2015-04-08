ЕЦБ приравнял токены государственного ICO Эстонии к национальной валюте



В мире нет единого толкования чем же являются токены ICO. В США и Канаде их пытаются приравнять к акциям, в других странах государство категорически против того, чтобы токены приравнивали к акциям, так как они ничем не обеспечены, а такое приравнивание ставит народ в заблуждение.



А чем являются токены, государственного ICO?



Такого еще в мире не было. Чтобы ICO проводило не команда энтузиастов с новой и прогрессивной идеей, а целое государство.



Впереди планеты всей на сей раз решила выступить Эстония.



Правительство этой страны решило провести государственное ICO. Цель данного ICO собрать деньги на развитие передовых разработок и новых технологий в стране, чтобы облегчить жизнь гражданам, сделать государственные услуги более прозрачными, способствовать развитию новых разработок и технологий в стране. И наконец, для того, чтобы вернуть в страну население. Ведь сейчас в стране живет 1300 тысяч жителей и люди стремительно покидают пределы страны в поисках лучшей доли. Вот власти страны и решили сделать жизнь людей проще, доступней и понятней, проведя государственное ICO по всей стране, а за одно и по всему миру. Ведь идеи ICO - сделать жизнь людей проще близки и понятны каждому человеку, вне зависимости от его гражданства. Среди идей ICO программа E-Резиденство - цель которой сделать государственные услуги доступными без личного присутствия человека, а также открыть доступ к услугам государства всех лиц вне зависимости от наличия гражданства того или иного государства или его отсутствия.



В рамках ICO будут выпущены токены estcoin, которые будут использоваться для поддержки новых и перспективных стартапов.



Все было бы хорошо и я думаю у этого ICO нашлось бы много своих инвесторов, ведь его проводит не команда энтузиастов, а государство, но тут вмешался в дело Европейский Центробанк.



По только ему ведомой причине ЕЦБ решил, что токены государственного ICO Эстонии являются национальной валютой. А выпускать свою собственную валюту, государство входящее в ЕвроСоюз не может. Поэтому Европейский Центробанк запретил проведение государственного ICO Эстонии, посчитав, что таким образом Эстония хочет выпустить собственную национальную валюту, хоть и замаскировав ее под токены ICO.



Дело в том, что национальную валюту хотят выпустить Греция и Италия. Естественно Европейский Центробанк против этого. И вот сейчас, когда Эстония решила провести государственное ICO, Европейский Центробанк решил, что это сделано с единственной целью - ввести в стране параллельную государственную валюту. Хоть и в виде токенов.



Так что токены ICO могут являться и национальной валютой. Я думаю данное заявление Европейского Центробанка только подогрело интерес инвесторов к возможному проведению ICO на государственном уровне. Сейчас Правительство Эстонии думает, как можно будет провести государственное ICO и при этом обойти запрет ЕЦБ.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://bits.media/news/pomeshaet-li...u-ico-estonii/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59c0222a38573 Так что-же такое токены ICO?В мире нет единого толкования чем же являются токены ICO. В США и Канаде их пытаются приравнять к акциям, в других странах государство категорически против того, чтобы токены приравнивали к акциям, так как они ничем не обеспечены, а такое приравнивание ставит народ в заблуждение.А чем являются токены, государственного ICO?Такого еще в мире не было. Чтобы ICO проводило не команда энтузиастов с новой и прогрессивной идеей, а целое государство.Впереди планеты всей на сей раз решила выступить Эстония.Правительство этой страны решило провести государственное ICO. Цель данного ICO собрать деньги на развитие передовых разработок и новых технологий в стране, чтобы облегчить жизнь гражданам, сделать государственные услуги более прозрачными, способствовать развитию новых разработок и технологий в стране. И наконец, для того, чтобы вернуть в страну население. Ведь сейчас в стране живет 1300 тысяч жителей и люди стремительно покидают пределы страны в поисках лучшей доли. Вот власти страны и решили сделать жизнь людей проще, доступней и понятней, проведя государственное ICO по всей стране, а за одно и по всему миру. Ведь идеи ICO - сделать жизнь людей проще близки и понятны каждому человеку, вне зависимости от его гражданства. Среди идей ICO программа E-Резиденство - цель которой сделать государственные услуги доступными без личного присутствия человека, а также открыть доступ к услугам государства всех лиц вне зависимости от наличия гражданства того или иного государства или его отсутствия.В рамках ICO будут выпущены токены estcoin, которые будут использоваться для поддержки новых и перспективных стартапов.Все было бы хорошо и я думаю у этого ICO нашлось бы много своих инвесторов, ведь его проводит не команда энтузиастов, а государство, но тут вмешался в дело Европейский Центробанк.По только ему ведомой причине ЕЦБ решил, что токены государственного ICO Эстонии являются национальной валютой. А выпускать свою собственную валюту, государство входящее в ЕвроСоюз не может. Поэтому Европейский Центробанк запретил проведение государственного ICO Эстонии, посчитав, что таким образом Эстония хочет выпустить собственную национальную валюту, хоть и замаскировав ее под токены ICO.Дело в том, что национальную валюту хотят выпустить Греция и Италия. Естественно Европейский Центробанк против этого. И вот сейчас, когда Эстония решила провести государственное ICO, Европейский Центробанк решил, что это сделано с единственной целью - ввести в стране параллельную государственную валюту. Хоть и в виде токенов.Так что токены ICO могут являться и национальной валютой. Я думаю данное заявление Европейского Центробанка только подогрело интерес инвесторов к возможному проведению ICO на государственном уровне. Сейчас Правительство Эстонии думает, как можно будет провести государственное ICO и при этом обойти запрет ЕЦБ.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Вчера в 23:48 .