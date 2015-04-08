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ЕЦБ приравнял токены государственного ICO Эстонии к национальной валюте

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Старый Вчера, 23:46
#1
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ЕЦБ приравнял токены государственного ICO Эстонии к национальной валюте
Так что-же такое токены ICO?

В мире нет единого толкования чем же являются токены ICO. В США и Канаде их пытаются приравнять к акциям, в других странах государство категорически против того, чтобы токены приравнивали к акциям, так как они ничем не обеспечены, а такое приравнивание ставит народ в заблуждение.

А чем являются токены, государственного ICO?

Такого еще в мире не было. Чтобы ICO проводило не команда энтузиастов с новой и прогрессивной идеей, а целое государство.

Впереди планеты всей на сей раз решила выступить Эстония.

Правительство этой страны решило провести государственное ICO. Цель данного ICO собрать деньги на развитие передовых разработок и новых технологий в стране, чтобы облегчить жизнь гражданам, сделать государственные услуги более прозрачными, способствовать развитию новых разработок и технологий в стране. И наконец, для того, чтобы вернуть в страну население. Ведь сейчас в стране живет 1300 тысяч жителей и люди стремительно покидают пределы страны в поисках лучшей доли. Вот власти страны и решили сделать жизнь людей проще, доступней и понятней, проведя государственное ICO по всей стране, а за одно и по всему миру. Ведь идеи ICO - сделать жизнь людей проще близки и понятны каждому человеку, вне зависимости от его гражданства. Среди идей ICO программа E-Резиденство - цель которой сделать государственные услуги доступными без личного присутствия человека, а также открыть доступ к услугам государства всех лиц вне зависимости от наличия гражданства того или иного государства или его отсутствия.

В рамках ICO будут выпущены токены estcoin, которые будут использоваться для поддержки новых и перспективных стартапов.

Все было бы хорошо и я думаю у этого ICO нашлось бы много своих инвесторов, ведь его проводит не команда энтузиастов, а государство, но тут вмешался в дело Европейский Центробанк.

По только ему ведомой причине ЕЦБ решил, что токены государственного ICO Эстонии являются национальной валютой. А выпускать свою собственную валюту, государство входящее в ЕвроСоюз не может. Поэтому Европейский Центробанк запретил проведение государственного ICO Эстонии, посчитав, что таким образом Эстония хочет выпустить собственную национальную валюту, хоть и замаскировав ее под токены ICO.

Дело в том, что национальную валюту хотят выпустить Греция и Италия. Естественно Европейский Центробанк против этого. И вот сейчас, когда Эстония решила провести государственное ICO, Европейский Центробанк решил, что это сделано с единственной целью - ввести в стране параллельную государственную валюту. Хоть и в виде токенов.

Так что токены ICO могут являться и национальной валютой. Я думаю данное заявление Европейского Центробанка только подогрело интерес инвесторов к возможному проведению ICO на государственном уровне. Сейчас Правительство Эстонии думает, как можно будет провести государственное ICO и при этом обойти запрет ЕЦБ.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://bits.media/news/pomeshaet-li...u-ico-estonii/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59c0222a38573
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Последний раз редактировалось veranika55; Вчера в 23:48.
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