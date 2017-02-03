Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,967 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Fallout25 - Fallout25.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 1,064
Благодарностей: 94
УГ: 22
КП: 0.011
Fallout25 - Fallout25.com
Я не админ и не владелец проекта

Дата открытия финансовой компании 18 сентябрь 2017 года.

О компании:

Перевод с Google:
Цитата:
fallout25.com является основателем популярного высокодоходного хедж-фонда из Лондона. Наш довольно успешный бизнес был запущен в 2013 году, когда мы пригласили десяток влиятельных британских инвесторов, разделили наши идеи и заинтересовали их перспективами роста прибыли. Сегодня организованный пул инвестиционных активов управляется нашей командой профессиональных финансовых аналитиков, рыночных трейдеров и юристов. Основной капитал компании используется для успешной торговли на валютном рынке, а также для спекуляций на рынках ценных бумаг в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. Несмотря на то, что наша профессиональная группа работает не первый год, юридические аспекты и требования новых участников хеджевого фонда привели нас к официальной регистрации и расширению нашей деятельности в правовой сфере. С 2016 года мы предлагаем инвестиции и планируем реализовать наши амбиции. Высокомотивированные сотрудники и опытные специалисты из области финансов и смежных отраслей - торговля, аналитика, маркетинг, компьютерные технологии, право и менеджмент - готовы предоставлять профессиональные услуги и умело управлять вашими инвестиционными активами в пределах своей компетенции. Мы предлагаем пакет инвестиционных планов, каждый из которых представляет собой полный инструмент с возможностью получения гарантированного дохода после определенного периода времени депозита от 1 часа до 45 календарных дней. Станьте клиентом fallout25.com любым инвестором по всему миру, любым человеком, который заинтересован в стабильной прибыли и надежном финансовом партнере из Великобритании.
4.2% Hourly For 25 Hours $10.00 - $1000.00
108% After 1 Day $10.00 - $1000.00
130% After 3 Day $10.00 - $1000.00
150% After 10 Day $10.00 - $1000.00
200% After 45 Day $10.00 - $10000.00
VIP-100% 1 Day $10000.00 - $100000.00
VIP-200% 1 Day $50000.00 - $1000000.00

Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advcash
PAYEER,USD
Bitcoin

Выплаты инстант.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

При обращении инвестора на наш сайт, вы будете получать 5% комиссии от инвестиционного фонда вашего реферала на свой счет. Комиссионные выплачиваются непосредственно на ваш счет, как только ваш реферал сделать депозит.

Мой вклад:





добавлено через 34 минуты
постапокалипсис платит

19 Sep, 00:44
Внутренняя транзакция
Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
741b194a-70e3-475a-b202-7b37d69c1461
От:
shillendark@yahoo.com

Сумма:
0.84 USD
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Последний раз редактировалось reallyOo; Вчера в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
reallyOo на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар amdudus
[UNI] Торговая стратегия SEMI-AUTOMATIC TS
От amdudus в разделе «Торговые стратегии»
Аватар all-hyips
HC Mutual Fund - hc-mf.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар AlexCh
Претензия к ДЦ Forex4You от AlexCh. [ Закрыта по просьбе ТС ]
От AlexCh в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар BigBoi
Экономим на авиапутешествиях: что нужно знать о бонусных милях, ошибках авиакомпаний
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
gainfuture - gainfuture.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
Acquireinterest - Acquireinterest.net
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,967
Тем
489,444
Сообщений
12,191,312

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram