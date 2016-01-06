Что происходит с регулированием ICO и криптовалют на азиатских рынках?



Известие из Китая всколыхнуло все рынки. Инвесторы со всех частей света стали распродавать свои криптовалюты, резко обрушив их курс. Причем пострадал не только Ethereum, на базе смарт контрактов которого выпускаются токены практически всех ICO, но и все основные криптовалюты. Так курс биткойна упал со своего максимума в 5000 долларов до отметки в 2900. Более двух недель продолжалось падение курсов криптовалют.



Власти Китая даже сделали заявление, что их целью является не полный запрет ICO и всех криптовалют в стране, а установление жесткого контроля над криптовалютами. Некоторые эксперты даже высказали предложение, что Центробанк Китая приостановил использование криптовалют и ICO только временно до разработки Центробанком специальной программы по регулированию ICO и в целом криптовалют в стране.



Дело в том, что сейчас Китай стоит на принципах развития новых цифровых технологий и поощрения перспективных стартапов. А по мнению многих специалистов ICO является передовым средством частного инвестирования развития новых передовых технологий. Если отменить ICO в стране, то новые технологии будут либо заморожены, либо будут нуждаться в других средствах финансирования. А частный сектор Китая (также как впрочем и государственный) сильно закредитованы. И получить новые кредиты под развитие современных технологий уже не так просто. ICO решает многие проблемы развития передовых разработок.



Тем временем другие азиатские страны тут же решили воспользоваться запретом Китая на биржи и ICO. Еще до ужесточения регулирования ICO в Китае, законодательство Японии либерализовало ICO и криптовалютные биржи в стране, что способствовало росту их популярности. Все инвесторы из Китая срочно переметнулись на биржи соседних государств, в том числе и Японии. Обороты по торгам бирж резко возросли.



Регулятор из Таиланда - Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда, опубликовал свою официальную точку зрения по поводу ICO, чтобы у местных инвесторов и бизнесменов не было сомнения относительно того, как следует им поступать.



По мнению комиссии по ценным бумагам Таиланда, регулятор поддерживает развитие передовых технологий в стране. Регулятор прекрасно понимает, что для финансирования современных разработок необходимы средства, а самым удобным и общедоступным способом финансирования является ICO. Таким образом, комиссия по ценным бумагам признала, что ICO является важным механизмом в развитии и осуществлении передовых разработок и государство не будет тормозить прогресс.



Регулятор понимает, что иногда под личиной ICO скрываются мошенники, поэтому готов выслушать все предложения деловых кругов и общественности о том, какие меры следует принять, чтобы защитить инвесторов от действий мошенников.



Данной точки зрения придерживается и регулятор из Малайзии - Комиссия по обороту ценных бумаг Малайзии, а также ее поддерживает Валютное управление и национальный Центробанк Сингапура.



Таким образом, видя, что сильнейший сосед - Китай, затягивает кольцо вокруг криптовалют и ICO, ближайшие соседи тут же решили воспользоваться ситуацией и перетянуть одеяло на себя. А вместе с одеялом и все деньги инвесторов притянуть к себе, предоставив местным ICO и криптовалютным биржам наиболее благоприятные условия развития. Вокруг криптовалют крутятся огромные денежные потоки. И соседи Китая решили развернуть эти потоки в свою сторону, выступив с официальными заявлениями и озвучив всему миру свою точку зрения, чтобы инвесторы знали, как поступать.



Эта точка зрения была услышана. Объемы торгов на азиатских биржах возросли, а вместе с ним увеличился и курс криптовалют.



По мнению экспертов все криптовалюты имеют децентрализированную природу и не одно государство не сможет их запретить. Тут же найдутся "благодарные" соседи, которые быстро направят денежные потоки в свою сторону.



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Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59c0125eca515 1 сентября Китай фактически запретил ICO. Данный запрет отразился на криптовалютных биржах Китая. Причем даже на тех, которые непосредственно не занимались продажами токенов ICO.Известие из Китая всколыхнуло все рынки. Инвесторы со всех частей света стали распродавать свои криптовалюты, резко обрушив их курс. Причем пострадал не только Ethereum, на базе смарт контрактов которого выпускаются токены практически всех ICO, но и все основные криптовалюты. Так курс биткойна упал со своего максимума в 5000 долларов до отметки в 2900. Более двух недель продолжалось падение курсов криптовалют.Власти Китая даже сделали заявление, что их целью является не полный запрет ICO и всех криптовалют в стране, а установление жесткого контроля над криптовалютами. Некоторые эксперты даже высказали предложение, что Центробанк Китая приостановил использование криптовалют и ICO только временно до разработки Центробанком специальной программы по регулированию ICO и в целом криптовалют в стране.Дело в том, что сейчас Китай стоит на принципах развития новых цифровых технологий и поощрения перспективных стартапов. А по мнению многих специалистов ICO является передовым средством частного инвестирования развития новых передовых технологий. Если отменить ICO в стране, то новые технологии будут либо заморожены, либо будут нуждаться в других средствах финансирования. А частный сектор Китая (также как впрочем и государственный) сильно закредитованы. И получить новые кредиты под развитие современных технологий уже не так просто. ICO решает многие проблемы развития передовых разработок.Тем временем другие азиатские страны тут же решили воспользоваться запретом Китая на биржи и ICO. Еще до ужесточения регулирования ICO в Китае, законодательство Японии либерализовало ICO и криптовалютные биржи в стране, что способствовало росту их популярности. Все инвесторы из Китая срочно переметнулись на биржи соседних государств, в том числе и Японии. Обороты по торгам бирж резко возросли.Регулятор из Таиланда - Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда, опубликовал свою официальную точку зрения по поводу ICO, чтобы у местных инвесторов и бизнесменов не было сомнения относительно того, как следует им поступать.По мнению комиссии по ценным бумагам Таиланда, регулятор поддерживает развитие передовых технологий в стране. Регулятор прекрасно понимает, что для финансирования современных разработок необходимы средства, а самым удобным и общедоступным способом финансирования является ICO. Таким образом, комиссия по ценным бумагам признала, что ICO является важным механизмом в развитии и осуществлении передовых разработок и государство не будет тормозить прогресс.Регулятор понимает, что иногда под личиной ICO скрываются мошенники, поэтому готов выслушать все предложения деловых кругов и общественности о том, какие меры следует принять, чтобы защитить инвесторов от действий мошенников.Данной точки зрения придерживается и регулятор из Малайзии - Комиссия по обороту ценных бумаг Малайзии, а также ее поддерживает Валютное управление и национальный Центробанк Сингапура.Таким образом, видя, что сильнейший сосед - Китай, затягивает кольцо вокруг криптовалют и ICO, ближайшие соседи тут же решили воспользоваться ситуацией и перетянуть одеяло на себя. А вместе с одеялом и все деньги инвесторов притянуть к себе, предоставив местным ICO и криптовалютным биржам наиболее благоприятные условия развития. Вокруг криптовалют крутятся огромные денежные потоки. И соседи Китая решили развернуть эти потоки в свою сторону, выступив с официальными заявлениями и озвучив всему миру свою точку зрения, чтобы инвесторы знали, как поступать._____________________Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 22:46 .