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Накопительный кран! Заработать новичку без вложений на автомате! НОВИНКА 2017 года!!!

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Старый Сегодня, 22:40
#1
Интересующийся
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Елабуга
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 23
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
Накопительный кран! Заработать новичку без вложений на автомате! НОВИНКА 2017 года!!!
Bitfun надежный накопительный Биткоин кран с низкой минимальной суммой на вывод! Кран работает по принципу Генератора Сатош. Выплаты получены многократно.
Bitfun — заработок на биткоин кранах

Бесплатно зарабатывать биткоины с накопительным краном Bitfun можно сразу, после не сложной регистрации.
ВЫПЛАТА 37979 тысяч сатош , СКРИН!!! Проект платит




Регистрация Bitfun быстрая, кликаем на «registered», откроется всплывающее окно, где мы вводим свой Е-мейл, два раза пароль, разгадываем Капчу, ставим галочку «Согласны с Условиями», и с этим всё!

Теперь, чтоб завершить регистрацию Bitfun необходимо открыть свою почту, и пройти по активационной ссылочке, и подтвердить свой аккаунт. Теперь всё готово и можно приступить к бесплатному получению Сатош.

В своем кабинете, можно перейти в раздел «games», и на верху, мы будем видеть свой счёт, где начисляются бесплатные биткоины.

Кран bitfun работает по принципу крана – генератора. Для новичков скажу пару слов, Кран генератор, это постоянное, ежесекундное начисление сатош на счёт.
СКОЛЬКО ВООБЩЕМ Я ЗАРАБОТАЛ ЗА НЕДЕЛЮ




Самое большое начисление происходит вначале, далее скорость падает и замедляется. Поэтому, чем чаще мы забираем сатоши с текущего накопительного счёта на свой основной баланс, тем больше нам будут начислять, и тем больше мы будем зарабатывать.

А забирать сатоши с одного счёта на другой, можно каждые три минуты. Конечно, не всегда нужно так усердствовать, вполне нормально забирать сатоши от 30 минут. Ну а вообще, брать их можно когда угодно; Хоть через час, хоть через сутки!
Что касается других разделов в кране, то тут их не много. Если игры, они бесплатные. За то, что мы играем мы ничего не платит, но и ничего не зарабатываем.

Но также есть и платная игра «Больше – Меньше», где можно делать ставки, бросать кости и, либо проигрывать, или выигрывать Сатоши.

И пару слов о выводе биткоинов. Минимальная сумма сатош на выплату у накопительного крана bitfun низкая, всего 10.000 сатош.

Что касается сроков выплаты, то они заявлены как 48 часов, но на практике, сумма приходит в течении дня. Конечно, это не так важно, важно то, что кран платит и платит исправно.

Присоединяйтесь, зарегистрироваться в накопительном bitfun кране и начать бесплатно получать биткоины, можно по ссылке которая ниже:
Регистрация http://bitfun.co/?ref=97F7CACC5DFB
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
djon23 на форуме  
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