djon23 Интересующийся

Имя: Евгений Пол: Мужской Адрес: Елабуга Регистрация: 11.02.2016 Сообщений: 23 Благодарностей: 2 УГ: 1 КП: 0.000

Накопительный кран! Заработать новичку без вложений на автомате! НОВИНКА 2017 года!!!

Bitfun — заработок на биткоин кранах



Бесплатно зарабатывать биткоины с накопительным краном Bitfun можно сразу, после не сложной регистрации.

ВЫПЛАТА 37979 тысяч сатош , СКРИН!!! Проект платит









Регистрация Bitfun быстрая, кликаем на «registered», откроется всплывающее окно, где мы вводим свой Е-мейл, два раза пароль, разгадываем Капчу, ставим галочку «Согласны с Условиями», и с этим всё!



Теперь, чтоб завершить регистрацию Bitfun необходимо открыть свою почту, и пройти по активационной ссылочке, и подтвердить свой аккаунт. Теперь всё готово и можно приступить к бесплатному получению Сатош.



В своем кабинете, можно перейти в раздел «games», и на верху, мы будем видеть свой счёт, где начисляются бесплатные биткоины.



Кран bitfun работает по принципу крана – генератора. Для новичков скажу пару слов, Кран генератор, это постоянное, ежесекундное начисление сатош на счёт.

СКОЛЬКО ВООБЩЕМ Я ЗАРАБОТАЛ ЗА НЕДЕЛЮ









Самое большое начисление происходит вначале, далее скорость падает и замедляется. Поэтому, чем чаще мы забираем сатоши с текущего накопительного счёта на свой основной баланс, тем больше нам будут начислять, и тем больше мы будем зарабатывать.



А забирать сатоши с одного счёта на другой, можно каждые три минуты. Конечно, не всегда нужно так усердствовать, вполне нормально забирать сатоши от 30 минут. Ну а вообще, брать их можно когда угодно; Хоть через час, хоть через сутки!

Что касается других разделов в кране, то тут их не много. Если игры, они бесплатные. За то, что мы играем мы ничего не платит, но и ничего не зарабатываем.



Но также есть и платная игра «Больше – Меньше», где можно делать ставки, бросать кости и, либо проигрывать, или выигрывать Сатоши.



И пару слов о выводе биткоинов. Минимальная сумма сатош на выплату у накопительного крана bitfun низкая, всего 10.000 сатош.



Что касается сроков выплаты, то они заявлены как 48 часов, но на практике, сумма приходит в течении дня. Конечно, это не так важно, важно то, что кран платит и платит исправно.



Присоединяйтесь, зарегистрироваться в накопительном bitfun кране и начать бесплатно получать биткоины, можно по ссылке которая ниже:

Регистрация Bitfun надежный накопительный Биткоин кран с низкой минимальной суммой на вывод! Кран работает по принципу Генератора Сатош. Выплаты получены многократно.Bitfun — заработок на биткоин кранахБесплатно зарабатывать биткоины с накопительным краном Bitfun можно сразу, после не сложной регистрации.ВЫПЛАТА 37979 тысяч сатош , СКРИН!!! Проект платитРегистрация Bitfun быстрая, кликаем на «registered», откроется всплывающее окно, где мы вводим свой Е-мейл, два раза пароль, разгадываем Капчу, ставим галочку «Согласны с Условиями», и с этим всё!Теперь, чтоб завершить регистрацию Bitfun необходимо открыть свою почту, и пройти по активационной ссылочке, и подтвердить свой аккаунт. Теперь всё готово и можно приступить к бесплатному получению Сатош.В своем кабинете, можно перейти в раздел «games», и на верху, мы будем видеть свой счёт, где начисляются бесплатные биткоины.Кран bitfun работает по принципу крана – генератора. Для новичков скажу пару слов, Кран генератор, это постоянное, ежесекундное начисление сатош на счёт.СКОЛЬКО ВООБЩЕМ Я ЗАРАБОТАЛ ЗА НЕДЕЛЮСамое большое начисление происходит вначале, далее скорость падает и замедляется. Поэтому, чем чаще мы забираем сатоши с текущего накопительного счёта на свой основной баланс, тем больше нам будут начислять, и тем больше мы будем зарабатывать.А забирать сатоши с одного счёта на другой, можно каждые три минуты. Конечно, не всегда нужно так усердствовать, вполне нормально забирать сатоши от 30 минут. Ну а вообще, брать их можно когда угодно; Хоть через час, хоть через сутки!Что касается других разделов в кране, то тут их не много. Если игры, они бесплатные. За то, что мы играем мы ничего не платит, но и ничего не зарабатываем.Но также есть и платная игра «Больше – Меньше», где можно делать ставки, бросать кости и, либо проигрывать, или выигрывать Сатоши.И пару слов о выводе биткоинов. Минимальная сумма сатош на выплату у накопительного крана bitfun низкая, всего 10.000 сатош.Что касается сроков выплаты, то они заявлены как 48 часов, но на практике, сумма приходит в течении дня. Конечно, это не так важно, важно то, что кран платит и платит исправно.Присоединяйтесь, зарегистрироваться в накопительном bitfun кране и начать бесплатно получать биткоины, можно по ссылке которая ниже:Регистрация http://bitfun.co/?ref=97F7CACC5DFB

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