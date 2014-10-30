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Двигатель. Секреты выбора и ремонта.
Здравствуйте, друзья.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – сердце автомобиля. Вот, об этом сердце и пойдет речь в этой теме. Т.к. основную информацию о ДВС вы можете почерпнуть из открытых источников, то я не вижу смысла повторять здесь прописные истины.
Хочу поделиться с вами некоторыми «тайными» знаниями о ДВС, которые не озвучиваются широкому кругу лиц, дабы не смущать их умы, и не вызывать у них излишнее волнение ненужными сведениями.
Также расскажу вам о некоторых тонкостях и хитростях, касающихся сервисного обслуживания и ремонта ДВС, и при необходимости могу помочь практически. И, конечно же, отвечу на ваши вопросы.
В общем, по мере сил, ума и времени буду пытаться быть вам полезным.