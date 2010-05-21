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BITORBIT LTD - bitorbit.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:56
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,004
Благодарностей: 107
УГ: 21
КП: 0.000
BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ!

Предлагаю вашему вниманию новый ФАСТ BITORBIT

НЕ ПУТАТЬ СО СМЕЖНОЙ ТЕМОЙ!!!



Старт проекта 18/09/2017


Легенда
Цитата:
БИТОРБИТ - ТРАСТОВАЯ ДОСТАТОЧНАЯ СФЕРА ИНВЕСТИЦИЙ

BitOrbit Ltd - яркое символическое и надежное предприятие передового рынка крит-валюты, связанного с инвестиционной деятельностью, связанной с добычей биткойнов и криптовалютной торговлей. BitOrbit разработал подробную инвестиционную стратегию, чтобы продемонстрировать плодотворные инвестиционные решения и прибыльную отдачу, предлагая широкий спектр услуг для инвесторов по всему миру в области добычи биткойнов и криптовалютной торговли. Наши услуги могут представлять интерес для предпринимателей, корпорации и обычных лиц, не имеющих делового опыта. Наша философия инвестиций подкрепляется стремлением профессионалов состоять из квалифицированных экспертов, трейдеров, лидеров блокчейнов и квалифицированных аналитиков, имеющих десятилетия исследований и практического обширного опыта в области Blockchain и криптовалют.
ПРИНИМАЕТ BITCOIN

Планы НАВСЕГДА

9% DAILY INTEREST
MINIMUM Ƀ 0.001
MAXIMUM Ƀ 5

12% DAILY INTEREST
MINIMUM Ƀ 5.001
MAXIMUM Ƀ 10

15% DAILY INTEREST
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MAXIMUM NO LIMIT

Минимум на вывод - 0,0005 втс
Реферальные - 6-3-1%

GC - Лицензия
Домен: NameCheap, Inc., 2017-07-31 - 2018-07-31
Хостинг: DDoS-GUARD LTD
SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4 GeoTrust Inc., valid: 2017-09-14 - 2018-09-14

Ознакомиться BITORBIT

мой вклад:

Transfer successful 0.0134
https://tradeblock.com/bitcoin/tx/f4...e1fdafd5d681a5

Тема создана в ознакомительных целях и не является призывом к действию
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 22:04
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 171
Благодарностей: 77
УГ: 0
КП: 0.057
Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Симпатичный.
Однако перевод на русский на высоте. Сразу видно детальный подход к гугл переводчику.
Посмотрю пока
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EvilDoom на форуме  
Старый Сегодня, 22:11
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 3
УГ: 3
КП: 0.000
Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
большое мошенничество
bitorbit.cc копировать все материалы
тема новая, но реплика компания все подделка

проверьте
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HYIP.TUBE
hyiptube на форуме  
Старый Сегодня, 22:19
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,004
Благодарностей: 107
УГ: 21
КП: 0.000
Автор темы Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Цитата:
Сообщение от hyiptube Посмотреть сообщение
большое мошенничество
bitorbit.cc копировать все материалы
тема новая, но реплика компания все подделка

проверьте
Вы мне претензии направляете?

Так рьяно защищаете СВОЙ проект?
Ну здравствуйте админ bitorbit.cc
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 22:23
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 3
УГ: 3
КП: 0.000
Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
Вы мне претензии направляете?

Так рьяно защищаете СВОЙ проект?
Ну здравствуйте админ bitorbit.cc
я не админ, но я вижу

Ты слепой?
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HYIP.TUBE
hyiptube на форуме  
Старый Сегодня, 22:31
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,004
Благодарностей: 107
УГ: 21
КП: 0.000
Автор темы Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Цитата:
Сообщение от hyiptube Посмотреть сообщение
я не админ, но я вижу

Ты слепой?
Да не слепой я, вижу, нормально вижу

И что ВЫ в той теме себя ведете как админ

А мне вот кажется, что пока готовился проект LTD, проект СС склепали на скорую руку, из набросок LTD
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 22:39
#7
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 920
Благодарностей: 159
УГ: 2
КП: 0.000
Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
А мне вот кажется, что пока готовился проект LTD, проект СС склепали на скорую руку, из набросок LTD
Скорее всего так и было, потому что здесь GB есть, и какая то смысловая нагрузка названия - "Бит орбита".
Aleksandr Baldin на форуме  
Сказали спасибо:
laska2006 (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:42
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,004
Благодарностей: 107
УГ: 21
КП: 0.000
Автор темы Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Цитата:
Сообщение от Aleksandr Baldin Посмотреть сообщение
Скорее всего так и было, потому что здесь GB есть, и какая то смысловая нагрузка названия - "Бит орбита".
Davidd в теме, прошу критики по проекту у специалиста по битковым проектам.
__________________
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 22:43
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 3
УГ: 3
КП: 0.000
Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
Davidd в теме, прошу критики по проекту у специалиста по битковым проектам.
я не администратор
но
ты вор менеджер
проверка доступности
BITORBIT.CC
__________________
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HYIP.TUBE
hyiptube на форуме  
Старый Сегодня, 22:45
#10
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,004
Благодарностей: 107
УГ: 21
КП: 0.000
Автор темы Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Цитата:
Сообщение от hyiptube Посмотреть сообщение
я не администратор
но
ты вор менеджер
проверка доступности
BITORBIT.CC
Прошу вас, перестаньте флудить.
Идите лучше свой сайт-мониторинг доделывайте.
Кстати вы на него почему- то не добавили столь рьяно защищающий проект
__________________
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 22:47
#11
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,164
Благодарностей: 1,370
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: BITORBIT LTD - bitorbit.ltd
Очень много схожего с этим проектом. думаю и админ тут один и тот же. мимо
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KISSKA - ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ! +РЭФБЕК!
=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Старт Легенды
ssergiuss на форуме  
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