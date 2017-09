laska2006 Специалист

BITORBIT LTD - bitorbit.ltd ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ!



Предлагаю вашему вниманию новый ФАСТ BITORBIT



НЕ ПУТАТЬ СО СМЕЖНОЙ ТЕМОЙ!!!







Старт проекта 18/09/2017

Легенда

Цитата: БИТОРБИТ - ТРАСТОВАЯ ДОСТАТОЧНАЯ СФЕРА ИНВЕСТИЦИЙ



BitOrbit Ltd - яркое символическое и надежное предприятие передового рынка крит-валюты, связанного с инвестиционной деятельностью, связанной с добычей биткойнов и криптовалютной торговлей. BitOrbit разработал подробную инвестиционную стратегию, чтобы продемонстрировать плодотворные инвестиционные решения и прибыльную отдачу, предлагая широкий спектр услуг для инвесторов по всему миру в области добычи биткойнов и криптовалютной торговли. Наши услуги могут представлять интерес для предпринимателей, корпорации и обычных лиц, не имеющих делового опыта. Наша философия инвестиций подкрепляется стремлением профессионалов состоять из квалифицированных экспертов, трейдеров, лидеров блокчейнов и квалифицированных аналитиков, имеющих десятилетия исследований и практического обширного опыта в области Blockchain и криптовалют. BITCOIN



Планы НАВСЕГДА



9% DAILY INTEREST

MINIMUM Ƀ 0.001

MAXIMUM Ƀ 5



12% DAILY INTEREST

MINIMUM Ƀ 5.001

MAXIMUM Ƀ 10



15% DAILY INTEREST

MINIMUM Ƀ 10.001

MAXIMUM NO LIMIT



Минимум на вывод - 0,0005 втс

Реферальные - 6-3-1%



GC - Лицензия

Домен: NameCheap, Inc., 2017-07-31 - 2018-07-31

Хостинг: DDoS-GUARD LTD

SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4 GeoTrust Inc., valid: 2017-09-14 - 2018-09-14



Ознакомиться BITORBIT



мой вклад:



Transfer successful 0.0134

https://tradeblock.com/bitcoin/tx/f4...e1fdafd5d681a5



Тема создана в ознакомительных целях и не является призывом к действию

