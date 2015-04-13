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Satispay поднимает €18.3 млн для революционной системы мобильных платежей

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Satispay поднимает €18.3 млн для революционной системы мобильных платежей

Satispay, молодая компания из Италии, которая вносит свой вклад в революцию электронных платежей с мобильной платежной системой, сегодня сообщила о привлечении €18.3 млн финансирования от Banca Etica, Banca Sella Holding, Smartclub, Shark Bites, а также Iccrea Banca.

Компания, которая с момента своего запуска подняла в общей сложности € 26,8 млн капитала, нацелена использовать его для расширения своей деятельности на территории европейских стран. Данный раунд предоставил возможность оценить компанию в €66 млн.
Альберто Далмассо, соучредитель Satispay отметил: Столь крупная сумма инвестиций будет направлена на укрепления наших позиций в качестве лидера мобильный платежей. Наша цель состоит в том, что Satispay стал первым платежная решением, которое укрепит отношения между продавцами и их клиентами. Satispay предоставляет мощный инструмент для продавцов, что позволит им проводить акции и даже брать товары в рассрочку, благодаря нашему партнерству с Banca Alpi Marittime.


В целом, последний раунд позволит Satispay добиться выдающихся результатов за короткий промежуток времени. Satispay уже зарекомендовал себя как перспективный стартап с инновационной бизнес-моделью. Интуитивный пользовательский опыт и впечатляющий темп роста на финтех-рынке предоставил компании лидирующие позиции в Италии.

Запущенный в начале 2013 года соучредителем Альберто Далмассо совместно с генеральным директором Дарио Бригнон, Satispay работает по стратегии «merchantfirst», которая направлена на создание первого решения электронных платежей с учетом всех видов розничной торговли: от небольшого пивного бара до ведущих е-коммерс брендов.

На сегодняшний день, в общей сложности более 19 тысяч итальянских предпринимателей уже принимают платежи через Satispay и это число постоянно растет приблизительно на 70 новых продавцов в день. Компания имеет мобильное приложение, уже загрузило свыше 330 тысяч пользователей, среди которых 174 тысячи являются активными. Количество пользователей растет со скоростью около 600 в день.

Специально для MMGP.RU

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