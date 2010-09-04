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Новое приложение превращает любой Android-смартфон в iPhone X

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Новое приложение превращает любой Android-смартфон в iPhone X

В этом году вышло множество смартфонов с безрамочным дизайном. Из последних можно выделить iPhone X и Essential Phone. Оба аппарата получились узнаваемыми благодаря вырезу в верхней части экрана под динамик, фронтальную камеру и другие сенсоры. Если вы хотели бы посмотреть, как такое решение смотрелось бы на вашем устройстве, то с новым приложением под названием Smartphone upgrader 2017 это можно сделать. Оно скругляет углы экрана и делает вырез в верхней части, как на iPhone X и Essential Phone.


В настройках приложения можно настроить уровень скругления углов экрана и размер выреза в верхней части. Чёрные области будут отображаться поверх всех приложений (требуется соответствующее разрешение для программы), но иконки в строке состояния они не перекрывают.

Для большего эффекта рекомендуем использовать это приложение на устройствах с чёрной передней панелью и AMOLED-дисплеем.

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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 21:55.
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