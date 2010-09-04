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Xiaomi планирует выпустить ещё один флагман на Snapdragon 835

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Xiaomi планирует выпустить ещё один флагман на Snapdragon 835

На прошлой неделе Xiaomi представила флагманские Mi Mix 2 и Mi Note 3. Но с июля в сети ходили слухи о ещё одном аппарате под кодовым названием Chiron. Изначально предполагалось, что за Chiron скрывается Mi Mix 2 или Mi6 Plus. И хотя до сих пор не ясно, под каким названием этот девайс выйдет на рынок, он уже успел засветиться в базе данных бенчмарка GFXbench, благодаря чему стали известны практически все его технические характеристики.


Xiaomi Chiron получит 5,6-дюймовый дисплей с нестандартным разрешением 1980х1080 пикселей, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 835 с графическим ускорителем Adreno 540, 6 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 256 ГБ, 12-мегапиксельную основную камеру с возможностью записи 4K-видео и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппарат будет поставляться с MIUI на базе Android 7.1.1 Nougat.

Не исключено, что Xiaomi Chiron выйдет как Mi Note 3 Pro, так как обычный Mi Note 3 получил процессор среднего уровня Snapdragon 660.

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