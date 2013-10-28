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Hourly Party LTD - hourlyparty.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 21:49
#1
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 624
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.007
Hourly Party LTD - hourlyparty.com
Я не админ и не владелец проекта

Дата открытия финансовой компании 18 сентябрь 2017 года.

О компании:

Перевод с Google:

Цитата:
Наша компания Hourly Party LTD помогает вам получить невероятную высокую отдачу от ваших инвестиций. Если вам не нравится тратить время, и если вы хотите легко заработать большие деньги - эта программа для вас. Для участия в нашей программе вам нужно только одно. Все, что вам нужно, это желание разбогатеть. Наша профессиональная финансовая группа и финансовые консультанты всегда к вашим услугам. Мы поможем вам легко заработать.

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6% в час в течение 35 часов (мгновенное снятие)
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
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План 2 $ 351,00 - $ 1000,00 3,40
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600% через 3 дня (немедленное снятие)
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VIP 1000% через 7 дней (мгновенное снятие)
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 351,00 долл. США - 500,00 долл. США 500,00
План 2 501,00 долл. США - 2500,00 долл. США 600,00
План 2 $ 2501,00 и более 1000,00
Рассчитайте свою прибыль >>


Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advcash
PAYEER,USD
Bitcoin
Litecoin

Выплаты инстант.

Посмотрите сайт здесь: https://hourlyparty.com/


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При обращении инвестора на наш сайт, вы будете получать до 10% комиссии от инвестиционного фонда вашего реферала на свой счет. Комиссионные выплачиваются непосредственно на ваш счет, как только ваш реферал сделать депозит.



Мой вклад:



09.18.17 18:52 Перевод счёта -20.00 Отправленный платеж: 20.00 USD на счет U16320406 от U11812649. Пакет: 188573174. Напоминание: оплата в корзине. Депозит в Hourly Party LTD Пользователь pino.
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Последний раз редактировалось dani0601; Сегодня в 21:51.
dani0601 на форуме  
Старый Сегодня, 22:17
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 1,063
Благодарностей: 94
УГ: 22
КП: 0.011
Re: Hourly Party LTD - hourlyparty.com
знатоки почасов, что тут нас ждет?
__________________
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reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 22:30
#3
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 6,506
Благодарностей: 5,171
УГ: 102
КП: 0.549
Re: Hourly Party LTD - hourlyparty.com
Цитата:
Сообщение от reallyOo Посмотреть сообщение
знатоки почасов, что тут нас ждет?

Ничего тут нас не ждет, так что пропускайте смело.
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pilot2014 на форуме  
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