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Приват24 и BlaBlaCar помогут экономить на путешествиях

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Приват24 и BlaBlaCar помогут экономить на путешествиях

Клиенты электронного банка Приват24 получат отличную возможность сэкономить до 100% стоимости топлива во время междугородних поездок благодаря совместному проекту ПриватБанка и международного сообщества попутчиков BlaBlaCar. Новая функция совместных поездок, которая появилась в Приват24, поможет водителям найти попутчиков и получить возможность сэкономить на междугородних поездках, а пассажирам - бронировать свободные места в попутных авто.

«Теперь найти попутчиков на BlaBlaCar возможно прямо в Приват24, и это замечательная идея для наших клиентов, которые часто путешествуют на авто, – говорит руководитель “Центра электронного бизнеса” ПриватБанка Сергей Харитич. – Особенность Приват24 в том, что он дает возможность легко получать не только финансовые услуги, а быть помощником в других областях повседневной жизни человека”.

Чтобы предложить поездку на BlaBlaCar или забронировать свободное место в автомобиле, пользователям Приват24 достаточно перейти в раздел «Все услуги» и выбрать в меню пункт «BlaBlaCar». Сервис предложит пройти 30-секундную регистрацию новых пользователей или же войти с помощью Facebook Connect или электронной почты. Сегодня доступ к BlaBlaCar запущена в десктопной версии Приват24, а в ближайшее время появится в мобильном приложении.

“Ежедневно мы наблюдаем, как совместные поездки стремительно набирают популярность среди украинцев и становятся востребованными, – комментирует Алексей Лазоренко, руководитель BlaBlaCar в Украине. – Только за два месяца лета водители с помощью BlaBlaCar предложили более 50 тысяч мест в Одессу. Это около 50 пассажирских автобусов в день. Благодаря сотрудничеству BlaBlaCar с ПриватБанком мы хотим показать, что спланировать путешествие сегодня так же легко, как перевести деньги с карты на карту”.


BlaBlaCar – крупнейший в мире сервис совместных поездок(сайт, iOS, Android), сообщество попутчиков, объединяющее водителей и пассажиров с простой целью – путешествовать выгодно и удобно. Сегодня сообщество попутчиков BlaBlaCar превышает 45 млн человек в 22 странах мира, а ежеквартально более 10 млн человек совершают поездки с BlaBlaCar. На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив успешный украинский стартап «Подорожники», и сейчас стремительно развивается.

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новости, приватбанк
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