Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,960 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

FlockDevelop - flockdevelop.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:38
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,950
Благодарностей: 3,539
УГ: 5
КП: 0.352
подарки
награды Волшебный горшочек 
FlockDevelop - flockdevelop.com
Старт: 18.09.2017
Легенда проекта
Цитата:
FLOCKDEVELOP.COM это компания давно работающая с базовым инвесторским инструментом – рынком недвижимости. В финансовом мире недвижимость давно считается наиболее стабильным и долговременным источником получения прибыли, сохранения вложенных денег.

Какие бы доводы не приводили финансисты по поводу других инструментов финансирования, недвижимость – это кров человека, его дом, там он живет и там он растит детей. Жилье нужно будет человеку всегда. Тот кто имеет недвижимость, всегда может рассчитывать на стабильный источник дохода.

Маркетинг проекта

Проект копилка, а это значит, что вывод депозита доступен абсолютно в любой момент.
Конечно же, по истечению первых 24 часов.
За вывод депозита будет взиматься комиссия в размере 5% от депозита
Basic
Минимальный депозит: 10$ / 0.002 BTC
Максимальный депозит: 99$ / 0.02 BTC
Начисления: 5% в сутки

Business
Минимальный депозит: 100$ / 0.02 BTC
Максимальный депозит: 299$ / 0.06 BTC
Начисления: 5.5% в сутки

Profi
Минимальный депозит: 300$ / 0.06 BTC
Максимальный депозит: 499$ / 0.1 BTC
Начисления: 6% в сутки

VIP
Минимальный депозит: 500$ / 0.1 BTC
Максимальный депозит: 10 000$ / 2 BTC
Начисления: 6.5% в сутки

Выплаты: обрабатываются в ручном режиме до 36 часов
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvancedCash
Реферальная программа: 1% от депозита реферала
3% от дохода реферала 1го уровня
Цитата:
Чтобы получить от меня РефБэк, перейдите в эту ветку: http://mmgp.ru/showthread.php?t=537023
Представители
Вы можете стать представителем и получать дополнительные вознаграждения.
Для этого необходимо записать видео-обзор проекта, длительностью не менее 3 минут, выложить его на свой YouTube канал и отправить ссылку на видео-обзор и логин в проекте на email admin@flockdevelop.com.
Вам будет предоставлена многоуровневая реферальная программа от дохода реферала
7% от дохода реферала 1го уровня
3% от дохода реферала 2го уровня
1% от дохода реферала 3го уровня
1% от дохода реферала 4го уровня
1% от дохода реферала 5го уровня
Так же ваше вознаграждение от депозита реферала 1го уровня вырастает до 2%

За видео обзор каждый представитель получает бонус в виде 5$

Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте H-Script
Дизайн проекта уникальный
На момент написания обзора, проект переведён сразу на 4 языка: Русский, Украинский, Английский и Китайский
От DDos атак проект защищает компания CloudFlare
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo

Контакты
Почта: info@flockdevelop.com и admin@flockdevelop.com
Обратная форма связи

Мой вклад


Мой Логин: Karim
__________________

Канал Telegram
Выплатил более 200 000$
Лучшее на блоге:X-Traders|ArbitMax|AltTrade|AurumBank|T-bitbot|Coinvalley
Karim на форуме  
Сказали спасибо:
laska2006 (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:14
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 280
Благодарностей: 95
УГ: 5
КП: 0.000
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Депозит по ТС:
The amount of 30 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1380***->U15114744. Memo: Shopping Cart Payment. 54, digitalukr.. Date: 19:16 18.09.17. Batch: 188575715.
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
digitalukr на форуме  
Старый Сегодня, 22:15
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 2,305
Благодарностей: 103
УГ: 9
КП: 0.003
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Деп
Sent Payment: 21.00 USD to account U15114744 from U365. Batch: 188576316. Memo: Shopping Cart Payment. 74, ariuntrius.
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz
Ariuntrius на форуме  
Старый Сегодня, 22:15
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,004
Благодарностей: 107
УГ: 21
КП: 0.000
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Простенько, но со вкусом

если бы не это
Цитата:
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Выплаты: обрабатываются в ручном режиме до 36 часов
точно депнул бы.
С огромным удовольствием понаблюдаю за работой

ну и
Цитата:
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 20 , гостей: 52)
а постить обсуждения желающих нет
все депать пошли

Пока пост писал уже депы летят
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 22:16
#5
Топ Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 8,151
Благодарностей: 4,084
УГ: 0
КП: 0.042
подарки
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Играю по чуть..
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U39*****->U15114744. Memo: Shopping Cart Payment. 17, yura8943.. Date: 19:04 18.09.17. Batch: 188574504.
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

СВЕЖАЯ ИНФА О ГОРЯЧИХ ПРОЕКТАХ+РЕФБЕК! Fairmonitor- ВАШИ РЕФБЕКИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, автобонусы,страховки, компенсации.
Rich-and-Free-Бонусы,страховки. Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
yura8943 на форуме  
Старый Сегодня, 22:17
#6
Интересующийся
 
Имя: slavka-ognev
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 161
Благодарностей: 4
УГ: 1
КП: 0.000
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Депозит:
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
slavka-ognev на форуме  
Старый Сегодня, 22:23
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.08.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Депозит
Transaction ID:eb406d66-5dc4-4872-a64d-55649a4996fb
Кому:admin@flockdevelop.com
Снято:-30.00 USD
Комиссия:Без комиссии
Отправлено:30.00 USD
Примечание:49, kromus
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
kromus на форуме  
Старый Сегодня, 22:27
#8
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,065
Благодарностей: 812
УГ: 5
КП: 0.103
подарки
заглянул и я
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
a19a5d21-7d8d-4e8e-8d93-b563a6f9cd23
Кому:
admin@flockdevelop.com
Снято:
-30.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
30.00 USD
Примечание:
98, rysi1967
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 22:28
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 23
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Деп. Личный выбор - ручается за проект.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимокаа.JPG Просмотров: 0 Размер: 17.3 Кб ID: 198176  
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
MrYellow на форуме  
Старый Сегодня, 22:32
#10
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,749
Благодарностей: 171
УГ: 3
КП: 0.000
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Здесь присутствуют: 80 (пользователей: 24 , гостей: 56)
Это супер проект или супер кидалово
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА ТОКЕНОВ - тут, тут
Где купить биткоины за рубли
Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 22:32
#11
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 46,262
Благодарностей: 40,850
Записей в блоге: 11
УГ: 164
КП: 0.084
подарки
награды Волшебный горшочек 
Владелец аккаунта открыл следующую информацию для публичного просмотра:
  • Создан 30.08.2017
  • Имя Аккаунта FLOCKDEVELOP
  • Тип Аккаунта Personal Normal
  • Кредитный статус Нормальный, нет задолженности по кредитам.
  • Рейтинг Trust Score 0 point(s)
  • Страна Germany
  • Верификация аккаунта Верифицирован

PS: агрессивная копилка, очень жирный процент, ssl дешманский.
__________________
►Баннер 7$/неделя РЕКЛАМА Подпись 7$/месяц◄
VIKTORIA! ЛУЧШИЙ НАВИГАТОР В МИРЕ ИНВЕСТИЦИЙ!Настоящая работа – реальные деньгиinvest-withstan.club - Страхуем ваши вклады!Fairmonitor.com - ВАШИ РЕФБЕКИ РАБОТАЮТ НА ВАС!InvestorsStartPage.com - портал №1 для профессиональных инвесторов!
Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 22:34
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.12.2009
Сообщений: 595
Благодарностей: 99
УГ: 0
КП: 0.000
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
деп под ТСом
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U842хххх->U15114744. Memo: Shopping Cart Payment. 83, Kaffka.. Date: 19:24 18.09.17. Batch: 188576607.
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz
Kaffka на форуме  
Старый Сегодня, 22:39
#13
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.06.2017
Сообщений: 163
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.000
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Поиграем:
Transaction ID:
da08f71e-5625-4724-8f8d-91a182f79619
Кому:
admin@flockdevelop.com
Снято:
-30.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
30.00 USD
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
randvell на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
FlockDevelop - flockdevelop.com (РефБэк 2% от каждого депозита) Karim Реферальные и страховые предложения 0 Сегодня 21:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар JASumy
ПАММ-счет Mole:10000512 (Ice-FX)
От JASumy в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар sum iskorka
В Омске убили обманувшего дольщиков застройщика
От sum iskorka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар CryptoMaker
CEO Bitcoin Foundation развеял опасения относительно раскола в биткоин-сообществе
От CryptoMaker в разделе «Новости криптовалют»
Аватар inik1080
Seworks привлек $8.2 миллиона для защиты разработчиков приложений
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Добрые деньги
Бешенные псы psi.ru
От Добрые деньги в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Прогнозы Айдын Тусупов
От indzagi в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
422,960
Тем
489,436
Сообщений
12,190,782

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram