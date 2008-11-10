Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 22:48
Сегодня, 21:38
#
1
Создатель E-Invest.Biz
Имя:
Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,950
Благодарностей: 3,539
УГ: 5
подарки
награды
FlockDevelop - flockdevelop.com
Старт: 18.09.2017
Легенда проекта
Цитата:
FLOCKDEVELOP.COM это компания давно работающая с базовым инвесторским инструментом – рынком недвижимости. В финансовом мире недвижимость давно считается наиболее стабильным и долговременным источником получения прибыли, сохранения вложенных денег.
Какие бы доводы не приводили финансисты по поводу других инструментов финансирования, недвижимость – это кров человека, его дом, там он живет и там он растит детей. Жилье нужно будет человеку всегда. Тот кто имеет недвижимость, всегда может рассчитывать на стабильный источник дохода.
Маркетинг проекта
Проект копилка, а это значит, что вывод депозита доступен абсолютно в любой момент.
Конечно же, по истечению первых 24 часов.
За вывод депозита будет взиматься комиссия в размере 5% от депозита
Basic
Минимальный депозит: 10$ / 0.002 BTC
Максимальный депозит: 99$ / 0.02 BTC
Начисления: 5% в сутки
Business
Минимальный депозит: 100$ / 0.02 BTC
Максимальный депозит: 299$ / 0.06 BTC
Начисления: 5.5% в сутки
Profi
Минимальный депозит: 300$ / 0.06 BTC
Максимальный депозит: 499$ / 0.1 BTC
Начисления: 6% в сутки
VIP
Минимальный депозит: 500$ / 0.1 BTC
Максимальный депозит: 10 000$ / 2 BTC
Начисления: 6.5% в сутки
Выплаты: обрабатываются в ручном режиме до 36 часов
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvancedCash
Реферальная программа: 1% от депозита реферала
3% от дохода реферала 1го уровня
Представители
Вы можете стать представителем и получать дополнительные вознаграждения.
Для этого необходимо записать видео-обзор проекта, длительностью не менее 3 минут, выложить его на свой YouTube канал и отправить ссылку на видео-обзор и логин в проекте на email admin@flockdevelop.com.
Вам будет предоставлена многоуровневая реферальная программа от дохода реферала
7% от дохода реферала 1го уровня
3% от дохода реферала 2го уровня
1% от дохода реферала 3го уровня
1% от дохода реферала 4го уровня
1% от дохода реферала 5го уровня
Так же ваше вознаграждение от депозита реферала 1го уровня вырастает до 2%
За видео обзор каждый представитель получает бонус в виде 5$
Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте H-Script
Дизайн проекта уникальный
На момент написания обзора, проект переведён сразу на 4 языка: Русский, Украинский, Английский и Китайский
От DDos атак проект защищает компания CloudFlare
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo
Контакты
Почта: info@flockdevelop.com и admin@flockdevelop.com
Обратная форма связи
Мой вклад
Мой Логин: Karim
Сегодня, 22:14
#
2
Любитель
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 280
Благодарностей: 95
УГ: 5
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Депозит по ТС:
The amount of 30 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1380***->U15114744. Memo: Shopping Cart Payment. 54, digitalukr.. Date: 19:16 18.09.17. Batch: 188575715.
Сегодня, 22:15
#
3
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 2,305
Благодарностей: 103
УГ: 9
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Деп
Sent Payment: 21.00 USD to account U15114744 from U365. Batch: 188576316. Memo: Shopping Cart Payment. 74, ariuntrius.
Сегодня, 22:15
#
4
Специалист
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,004
Благодарностей: 107
УГ: 21
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Простенько, но со вкусом
если бы не это
Цитата:
Сообщение от
Karim
Выплаты: обрабатываются в ручном режиме до 36 часов
точно депнул бы.
С огромным удовольствием понаблюдаю за работой
ну и
Цитата:
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 20 , гостей: 52)
а постить обсуждения желающих нет
все депать пошли
Пока пост писал уже депы летят
Сегодня, 22:16
#
5
Топ Мастер
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 8,151
Благодарностей: 4,084
УГ: 0
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Играю по чуть..
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U39*****->U15114744. Memo: Shopping Cart Payment. 17, yura8943.. Date: 19:04 18.09.17. Batch: 188574504.
Сегодня, 22:17
#
6
Интересующийся
Имя:
slavka-ognev
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 161
Благодарностей: 4
УГ: 1
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Депозит:
Сегодня, 22:23
#
7
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.08.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Депозит
Transaction ID:eb406d66-5dc4-4872-a64d-55649a4996fb
Кому:admin@flockdevelop.com
Снято:-30.00 USD
Комиссия:Без комиссии
Отправлено:30.00 USD
Примечание:49, kromus
Сегодня, 22:27
#
8
Профессионал
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,065
Благодарностей: 812
УГ: 5
подарки
заглянул и я
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
a19a5d21-7d8d-4e8e-8d93-b563a6f9cd23
Кому:
admin@flockdevelop.com
Снято:
-30.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
30.00 USD
Примечание:
98, rysi1967
Сегодня, 22:28
#
9
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 23
Благодарностей: 2
УГ: 0
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Деп. Личный выбор - ручается за проект.
Сегодня, 22:32
#
10
Специалист
Имя:
Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,749
Благодарностей: 171
УГ: 3
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Здесь присутствуют: 80 (пользователей: 24 , гостей: 56)
Это супер проект или супер кидалово
Сегодня, 22:32
#
11
www.fairmonitor.com
Имя:
Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 46,262
Благодарностей: 40,850
УГ: 164
награды
Владелец аккаунта открыл следующую информацию для публичного просмотра:
Создан 30.08.2017
Имя Аккаунта FLOCKDEVELOP
Тип Аккаунта Personal Normal
Кредитный статус Нормальный, нет задолженности по кредитам.
Рейтинг Trust Score 0 point(s)
Страна Germany
Верификация аккаунта Верифицирован
PS: агрессивная копилка, очень жирный процент, ssl дешманский.
Сегодня, 22:34
#
12
Любитель
Пол: Мужской
Регистрация: 05.12.2009
Сообщений: 595
Благодарностей: 99
УГ: 0
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
деп под ТСом
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U842хххх->U15114744. Memo: Shopping Cart Payment. 83, Kaffka.. Date: 19:24 18.09.17. Batch: 188576607.
Сегодня, 22:39
#
13
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.06.2017
Сообщений: 163
Благодарностей: 20
УГ: 0
Re: FlockDevelop - flockdevelop.com
Поиграем:
Transaction ID:
da08f71e-5625-4724-8f8d-91a182f79619
Кому:
admin@flockdevelop.com
Снято:
-30.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
30.00 USD
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Сегодня, 22:48
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