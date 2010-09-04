Visa и Mastercard сообщают о 200 тыс взломанных платежных картах

Секретная информация о более чем 200 тыс платежных картах Visa и Mastercard была украдена в ходе недавней кибератаки на бюро кредитных историй США Equifax.
Сейчас Visa и Mastercard рассылают конфиденциальные предупреждения финансовым учреждениям США, предупреждая о взломанных платежных картах.
В Visa утверждают, что взлом произошел в период с 10 ноября 2016 года по 6 июля 2017 года, однако в Equifax сообщают, что атака на их системы произошла в середине мая. Так, злоумышленникам удалось получить доступ к номерам карточных счетов, срокам действия карт и именам владельцев карт, чего достаточно для совершения несанкционированных покупок в интернете.
В Equifax впервые заявили о том, что его системы были взломаны 7 сентября, когда хакеры использовали уязвимость веб-сайта агентства, чтобы украсть личные данные примерно 143 млн потребителей в США.
С тех пор на компанию обрушилось огромное количество критики из-за кибератаки и отсутствия должного реагирования на нее.
Ранее сообщалось о том, что российские хакеры взломали 9 тыс компьютеров для майнинга криптовалют. Хакерские майниниг-фермы приносят своим владельцам около $30 тыс в месяц.
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