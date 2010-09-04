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The Pirate Bay использовал компьютеры пользователей для скрытого майнинга

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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The Pirate Bay использовал компьютеры пользователей для скрытого майнинга

Вечером 16 сентября пользователи крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay столкнулись с тем, что при посещении сайта у них резко увеличивалась нагрузка на процессор. Как оказалось, создатели трекера тестировали вшитый в сайт скрипт для майнинга криптовалюты Monero.

Несколько строк кода на Javascript были размещены в нижнем колонтитуле сайта. Придуманный компанией Coinhive код позволяет владельцам сайтов использовать мощность центральных процессоров для добычи криптовалюты Monero.

Таким образом, как только пользователь The Pirate Bay переходил на страницу поиска или в раздел «категории», скрипт-майнер начинал использовать ресурсы процессора для майнинга криптовалюты.

Как позже заявили представители трекера, они находятся в поиске альтернатив заработку на рекламе и тестировали скрипт в течение суток. Примечательно, что «обновление» было выпущено без каких-либо публичных заявлений и комментариев.

Такое положение вещей не понравилось многим пользователям (среди которых был и супермодератор The Pirate Bay), в социальных сетях разгорелись жаркие дискуссии. Чуть позже пользователи трекера выяснили, что майнер можно отключить, просто заблокировав исполнение Javascript на сайте в настройках браузера.

Отмечается, что популярные в США пиратские ресурсы все меньше могут полагаться только на встроенную рекламу, поскольку власти страны предписали Google и Microsoft ограничивать показ объявлений на таких сайтах.

Источник.
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