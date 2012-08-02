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Провал с продажей билетов на Зимние Олимпийские игры 2018: менее 20% продано

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Провал с продажей билетов на Зимние Олимпийские игры 2018: менее 20% продано
Зимние Олимпийские игры 2018 будут проводиться в Южной Корее. До предстоящего события остается всего шесть месяцев, но уже сейчас продано менее 20% от общего количества билетов.



Это может быть связанно с тем, что жители Южной Кореи не питают особую любовь к зимним видам спорта, но одной из более вероятных причин плохих продаж может быть Северная Корея.

Южная Корея получила право на проведение зимних игр еще в 2011 году. С тех пор соседствующая страна стала гораздо более активной, развивая собственный ядерный арсенал и проводя постоянные испытания ракет.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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