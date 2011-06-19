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Freedom-money.com Свободные и анонимные платежи

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Форум о других платежных системах, таких как Skrill, Payza, SolidTrustPay. Pecunix, OkPay, Payoneer, Epayments, Neteller, WesternUnion, Google Checkout и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
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Старый Сегодня, 20:45
#1
Компания Freedom-money.com
 
Аватар Freedom-Money
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Freedom-money.com Свободные и анонимные платежи

Платежная система Freedom Money была создана для осуществления мгновенных и анонимных платежей в сети интернет.

Если Вам нужно произвести обмен или осуществить платеж, то лучшим вариантом станет выбор надежной платежной системы. Сервис «Freedom-Money» предоставит возможность полностью распоряжаться собственными деньгами без привлечения банковских услуг. Предоставленное обслуживание несет анонимный характер и предоставляет полную безопасность проведения цифровых операций.


Валюты:

• Freedom-Money USD

• Freedom-Money BTC

• FM-Code USD

• FM-Code BTC


Тарифы:

Комиссия за перевод внутри системы USD составляет 1%

Комиссия за перевод Bitcoin 1%, но не менее 0.0001 BTC.

Комиссия за создание Ваучеров не изымается.

Минимальная сумма для перевода 0.01USD или 0.0001 BTC


Преимущества:

• Низкие тарифы при проведении операций.

• Полная анонимность при переводе средств!

• Минимум данных при регистрации!

• 2FA: Двухфакторная аутентификация

• Мгновенный Ввод Вывод средств в систему.

• Api доступно всем пользователям.

• Клиентская поддержка и быстрое решение вопросов.

• Для обменных пунктов индивидуальная комиссия 0.5% по всем валютам.


Безопасность:

• Шифрование данных через https/ssl

• Поддержка сети TOR

• Распределенное расположение на серверах в 7 странах.

• Реплицируемые базы данных.

• Логирование серверов не ведется.


Ввод и Вывод денежных средств в платежную систему Freedom Money может производиться несколькими способами:

• Прямой платеж через Bitcoin

• Обменные пункты-партнеры

• Ваучеры FM-Code USD/BTC


.
__________________
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Freedom-Money.com Храните, переводите и пользуйтесь своими деньгами свободно.
Freedom-Money на форуме  
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