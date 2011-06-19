Freedom-money.com Свободные и анонимные платежи

Платежная система Freedom Money была создана для осуществления мгновенных и анонимных платежей в сети интернет.
Если Вам нужно произвести обмен или осуществить платеж, то лучшим вариантом станет выбор надежной платежной системы. Сервис «Freedom-Money» предоставит возможность полностью распоряжаться собственными деньгами без привлечения банковских услуг. Предоставленное обслуживание несет анонимный характер и предоставляет полную безопасность проведения цифровых операций.
Валюты:
• Freedom-Money USD
• Freedom-Money BTC
• FM-Code USD
• FM-Code BTC
Тарифы:
Комиссия за перевод внутри системы USD составляет 1%
Комиссия за перевод Bitcoin 1%, но не менее 0.0001 BTC.
Комиссия за создание Ваучеров не изымается.
Минимальная сумма для перевода 0.01USD или 0.0001 BTC
Преимущества:
• Низкие тарифы при проведении операций.
• Полная анонимность при переводе средств!
• Минимум данных при регистрации!
• 2FA: Двухфакторная аутентификация
• Мгновенный Ввод Вывод средств в систему.
• Api доступно всем пользователям.
• Клиентская поддержка и быстрое решение вопросов.
• Для обменных пунктов индивидуальная комиссия 0.5% по всем валютам.
Безопасность:
• Шифрование данных через https/ssl
• Поддержка сети TOR
• Распределенное расположение на серверах в 7 странах.
• Реплицируемые базы данных.
• Логирование серверов не ведется.
Ввод и Вывод денежных средств в платежную систему Freedom Money может производиться несколькими способами:
• Прямой платеж через Bitcoin
• Обменные пункты-партнеры
• Ваучеры FM-Code USD/BTC
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