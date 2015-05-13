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Инвестиционная платформа для женщин Ellevest получила $34.6 млн инвестиций

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Инвестиционная платформа для женщин Ellevest получила $34.6 млн инвестиций

Ellevest, цифровая инвестиционная платформа созданная женщинами для женщин, сегодня объявила о привлечении $ 34.6 млн венчурных инвестиций от Rethink Impact с участием PSP Growth, Salesforce Ventures, CreditEase, LH Holdings, SK Impact Fund. Также в раунде приняли участие существующие инвесторы Morningstar, Mellody Hobson, а также от бизнес-ангелов Astia Angels.

В рамках финансирования, Дженни Абрамсон, основатель и управляющий партнер ReThink Impact, присоединится к совету директоров Ellevest. Компания будет использовать новое финансирование для развития своих предложений и выхода на другие рынки.
Я в восторге от того, что наши партнеры присоединились к миссии Ellevest, чтобы положить конец гендерному разрыву в инвестировании и личных финансах, - сказала Салли Кровечек, основатель компании. Мы будем использовать привлеченный капитал для развития нашего уникального цифрового предложения, а также разрабатывать новые решения для женщин, которые обращаются к нам для финансового планирования, - добавила она.

Мы рады помочь Ellevest ускорить их рост, чтобы женщины имели большую свободу в финансовом планировании и управлении своим будущим. Учитывая, что женщины в 2 раза чаще, чем мужчины, живут в бедности, к тому времени, когда им исполнится 70 лет, пришло время предоставить им возможность контролировать и приумножать свой капитал, - заявил Дженни Абрамсон из Rethink Impact.

Мы гордимся тем, что помогаем масштабироваться Ellevest, поскольку они выполняют свою задачу по оказанию помощи женщинам по достижению их целей, - сказал Джон Соморжай, партнер Salesforce Ventures.


Солли Крочек

Запущенная в конце 2014 года генеральным директором и соучредителем Солли Крочек, Ellevest является инновационной инвестиционной платформы для женщин. Компания сейчас работает над разработкой платформы Ellevest Ascent, представляющая услуги финансового планирования в сочетании с существующей инвестиционной технологией Ellevest для создания мощной гибридной платформы.
В Ellevest Ascent будут входить индивидуальные планы по девяти основным направлениям финансового благополучия: карьера, семья, налоги, денежные потоки, задолженность, кредит, инвестиции, пенсионный и страховой полис.

Ellevest дает женщинам инструменты, необходимые для финансового контроля: простой, полноценный инвестиционный план, отражающий реальную жизнь. Ellevest не гарантирует эффективность инвестиций.

Специально для MMGP.RU

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