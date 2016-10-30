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Китайский запрет только увеличит продажи видеокарт

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Китайский запрет только увеличит продажи видеокарт

На прошлой неделе китайское правительство приостановило работу местных криптовалютных бирж и курс криптовалют тут же рухнул. Инвесторы гадают как это отразится на производителях графических чипов, таких как NVIDIA и AMD, акции которых в последнее время выросли в цене из-за высокого спроса на видеокарты.

Аналитики RBC Capital опубликовали на прошлой неделе оптимистичные прогнозы, предполагая, что запреты никак не повлияют на продажи графических процессоров. Напротив, это должно улучшить продажи в верхнем ценовом сегменте.



Богатство через вычислительную мощь

В заметке для клиентов Митч Стивс из RBC Capital написал, что запрет на торги криптовалютами в Китае "скорее всего увеличит спрос на графические процессоры, ориентированные на майнинг".

"В связи с запретом, единственный способ получить криптовалюту - это майнинг (либо приобрести лично у незнакомца). В настоящее время Китай запрещает использование VPN и прямые покупки (Фиат в Крипто), так что лучший способ получить криптовалюту - это использовать ASIC. Тем, кто желает получить цифровые валюты, понадобятся очень большие вычислительные мощности, учитывая что это единственный законный способ" - написал Стивс.


Аналитик RBC оценивает успехи NVDA выше, но видит в AMD "лучшего производителя чипов для майнинга по соотношению цены и производительности", а также ожидает, что децентрализованные биржи, такие как Mothership и EtherDelta, теперь станут более известными. Он ожидает, что текущие темпы майнинга приведут к тому, что продажи NVIDIA, связанные с криптовалютой, достигнут 120 миллионов долларов в этом квартале.




Перевод специально для mmgp.ru
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