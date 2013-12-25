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Point Trade - point-trade.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 19:47
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,670
Благодарностей: 709
Записей в блоге: 4
УГ: 32
КП: 0.263
подарки
Point Trade - point-trade.biz
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 18.09.2017 (18:00)





Наша компания в своей деятельности использует несколько видов арбитражной торговли. Например, мы широко применяем метод временного валютного арбитража, получая прибыль за счет разницы валютных курсов и валютных пар во времени. Данная схема ведения торгов стала возможной благодаря опыту и профессионализму наших трейдеров.
Мониторинговый отдел нашей компании отслеживает курсы интересующих нас валютных пар не только во времени, но и на разных торговых площадках. И затем наши трейдеры проводят торговые операции, когда появляется возможность, например, провести следку в направлении продажи валютных активов с одновременным заключением контрсделки (обратной сделки) на покупку валютных активов по более низкому курсу на другой торговой площадке. Таким образом компания зарабатывает прибыль не только для себя, но и для своих инвесторов, проводя эффективные спекулятивные торговые операции. Такие сделки возможны только при использовании сверхскоростных каналов связи и импульсных торговых стратегий.






Инвестиционные планы: 33% за 38 часов.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 50 руб
Максимальный вклад: 30000 руб

_______________________________

Реф-программа: 7-1%
Оплата: Qiwi, Payeer, Yandex Money, PerfectMoney
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да






Мой вклад:

Дата операции: 18 Сен 2017 18:16
ID операции: 402158292
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB



__________________
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Старый Сегодня, 19:54
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,064
Благодарностей: 812
УГ: 5
КП: 0.103
подарки
деп под ТС
The amount of 103.96 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1105****->U16867727. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем rysi1967 на 6000.00 RUB.. Date: 16:40 18.09.17. Batch: 188558956.
__________________
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rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 19:57
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 144
Благодарностей: 28
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Point Trade - point-trade.biz
Участвую
Дата операции: 18 Сен 2017 18:29
ID операции: 402162861
Тип операции: перевод
Магазин: point-trade.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 5 000.00 p
Сумма получения: 5 000.00 p
__________________
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Раиса Ильина на форуме  
Старый Сегодня, 19:58
#4
Интересующийся
 
Имя: RUSALKA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Point Trade - point-trade.biz
Депозит! удачи!
18.09.2017 18:20:10
11350090871
5 000,00 руб.
Распечатать чек
5 000,00 руб.
Others 386274
Payment partner invoice 20199736
__________________
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ЛЕНОЧКАФ на форуме  
Старый Сегодня, 20:32
#5
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 144
Благодарностей: 28
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Point Trade - point-trade.biz
первая выплата. спасибо админ
Дата операции: 18 Сен 2017 19:31
ID операции: 402185878
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 173.35 p
Комментарий: Выплата с проекта POINT TRADE для r161267

От: P73751311
__________________
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Раиса Ильина на форуме  
Старый Сегодня, 20:33
#6
Интересующийся
 
Имя: RUSALKA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Point Trade - point-trade.biz
выплаты! спасибо!
18.09.2017 19:30:00
10048423
70,00 руб.
70,00 руб.
Visa QIWI Wallet 1440
18.09.2017 19:19:37
10048342
175,00 руб.
175,00 руб.
Visa QIWI Wallet 1440

добавлено через 32 минуты
еще выплата!спасибо админ!
18.09.2017 20:03:28
10048691
105,00 руб.
105,00 руб.
Visa QIWI Wallet 1440
__________________
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Последний раз редактировалось ЛЕНОЧКАФ; Сегодня в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
ЛЕНОЧКАФ на форуме  
Старый Сегодня, 21:14
#7
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,159
Благодарностей: 1,367
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: Point Trade - point-trade.biz
ого депы, значит опять легендарный вкишлачный админ пришел
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=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Старт Легенды
ssergiuss на форуме  
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