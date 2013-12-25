Point Trade - point-trade.biz

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 18.09.2017 (18:00)
Наша компания в своей деятельности использует несколько видов арбитражной торговли. Например, мы широко применяем метод временного валютного арбитража, получая прибыль за счет разницы валютных курсов и валютных пар во времени. Данная схема ведения торгов стала возможной благодаря опыту и профессионализму наших трейдеров.
Мониторинговый отдел нашей компании отслеживает курсы интересующих нас валютных пар не только во времени, но и на разных торговых площадках. И затем наши трейдеры проводят торговые операции, когда появляется возможность, например, провести следку в направлении продажи валютных активов с одновременным заключением контрсделки (обратной сделки) на покупку валютных активов по более низкому курсу на другой торговой площадке. Таким образом компания зарабатывает прибыль не только для себя, но и для своих инвесторов, проводя эффективные спекулятивные торговые операции. Такие сделки возможны только при использовании сверхскоростных каналов связи и импульсных торговых стратегий.
Инвестиционные планы: 33% за 38 часов.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 50 руб
Максимальный вклад: 30000 руб
Дата операции: 18 Сен 2017 18:16
ID операции: 402158292
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB
деп под ТС
The amount of 103.96 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1105****->U16867727. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем rysi1967 на 6000.00 RUB.. Date: 16:40 18.09.17. Batch: 188558956.
первая выплата. спасибо админ
Дата операции: 18 Сен 2017 19:31
ID операции: 402185878
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 173.35 p
Комментарий: Выплата с проекта POINT TRADE для r161267