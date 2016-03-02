[ANN] [ICO] Fidcom – децентрализованная инвестиционная компания

FIDCOM – децентрализованная инвестиционная компания в мире криптовалют
Fidcom.net
СТАРТ ICO – 19.09.2017
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* Дорогие друзья, меня зовут Олег Сайфуллин, и я хотел поделиться с вами нашим продуктом, рассказать о нем в деталях, ответить на любые вопросы, услышать конструктивную критику и одобрительное мнение.
* Немного о себе – мне 32 года, юрист международного права. Являюсь одним из основателей и разработчиком продукта под названием Fidcom. В бизнесе с 19 лет, по моему мнению, за эти без малого 13 лет, сумел приобрести бесценный опыт в ведении дел и развития компаний в различных направлениях. На текущий момент выступаю инвестором и полноправным участником в игорной, строительной, производственной, химической и IT отраслях. Считаю, что каждый человек способен открыть в себе способности успешного бизнесмена и стать им, только для этого потребуется внутренне желание и усилие над собой. Пускай это будет небольшая лавка с мороженным или турагентство – важно лишь то, что это приносит удовольствие, вызывая желание выстраивать и развивать свой проект. Помимо денежной составляющей, в бизнес нужно вкладывать свою душу – думаю каждый замечал, когда Ваш автомобиль выезжает с автомойки, начинает ехать лучше, круче, бодрее, как бы говоря спасибо тебе друг, что следишь за мной. С бизнесом аналогичная история – если думать только о том, как выкачать побольше денег себе в карман и не вкладывать в него свои эмоции – то могу сказать, что провал обеспечен на 100%.
* Теперь я с Вашего позволения расскажу о нашем продукте, который, по моему убеждению, станет бомбой и привнесёт новое направление в финансовые институты. Надеюсь, что наш опыт будет полезен всему человечеству и эта идея выйдет за рамки Fidcom, став удобным инструментом для множества компаний! Наша основная цель – построить Fidcom, сделать все задуманное, показать, как это прибыльно и в итоге передать опыт мировому сообществу. Может быть мы даже попадем в Википедию �� - немного юмора ��
Итак:
* Fidcom – первая инвестиционная компания в мире криптовалют по алгоритмам децентрализованного управления.
* Суть которых заключается в том, что все управление компанией находится в руках Коммьюнити (держателей активов) и только им дано абсолютное право на распоряжение активами.
* Все участники (держатели активов) имеют право голоса, нет никаких дискриминаций по имущественному или социальному статусу. Технологически процесс управления не имеет изъянов, перегибов или бюрократических проволочек. В соответствии с алгоритмами Fidcom мошенничества между участниками исключено, благодаря честному и открытому голосованию в сети, что не требует навыков в программировании.
* Простыми словами – управлять своими активами в компании по алгоритмам Fidcom сможет любой человек, наличие специальных знаний в IT не потребуется.
* Вся финансовая отчетность и показатели доходности, совершенные и планируемые сделки, результаты и анонсы голосования строится на технологии Блокчейн – открытой, прозрачной и хранящей все сведения обо всех операциях и действиях. Все это сделано для одной цели – сделать риски инвестора минимальными, а ведение дел компании прозрачными.
* Коммьюнити на общем голосовании назначают исполнительный орган, цель которого воплощать в жизнь бизнес-модель сообщества. Исполнительный орган с свою очередь нанимает персонал, настраивает работу структурных подразделений, выстраивает цепочку взаимосвязей между ними и контролирует выполнение поставленных задач, т.е. основной целью исполнительного органа является физическое воплощение идей и пожеланий сообщества.
* Направления деятельности Fidcom подробно описаны в White Paper, в общих же словах они выглядят следующим образом:
- Инвестиции:
* * а) Формирование портфеля наиболее популярных и перспективных криптовалют и профессиональное управление им;
* * б) Инвестиции в наиболее перспективные стартапы на рынке криптовалют.
- PoW Майнинг
– непосредственный майнинг криптовалют на специализированном вычислительном оборудовании с постепенным выходом на суммарную мощность 1 TH/s.
- Запуск собственной биржи криптовалют и наполнение ее ликвидностью;
- Платежные сервисы и приложения
- внедрение удобных IT приложений на базе iOS и Android: «Биржа в смартфоне», «Криптокошелек» с возможностью оплаты покупок и привязкой к пластиковым картам.
Управление компанией
* Хотелось бы заострить Ваше внимание на процедуре голосования Комьюнити как на основном моменте деятельности компании:
* Каждый инвестор (держатель токенов Fidcom) является полноправным участником голосования и имеет право, как голосовать, так и выносить на повестку любые вопросы, предложения, которые в обязательном порядке будут рассмотрены. Для этого у нас предусмотрен механизм проведения голосования, состоящий из 3-х этапов:
* Сроки и механизм голосования
* 1. Первый этап - передача вопросов и предложений на рассмотрение модератору;
* 2. Второй этап – утверждение вопроса или предложения самим сообществом;
* 3. Третий этап - проведение общего голосования Комьюнити по предварительно утвержденным вопросам.
* Право и количество голосов каждого инвестора определяется по числу токенов, которыми он владеет, по состоянию на дату голосования.
* Таким образом – любой участник, имея даже 0.1 токена Fidcom может выносить на голосование любой вопрос по управлению Компанией.
План проекта
Дорожная карта
Информация о токенах
Название токена:
* Fidcom (FIDC)
Технология:
* Смарт-контракт Ethereum – Standart ERC20
Общее число монет:
* Определяется по итогам размещения, но не более 20 млн. токенов. Смарт-контракт прекратит эмиссию в дату окончания ICO или при полном размещении токенов
Дополнительная эмиссия:
* Невозможна
Валюта привлечения:
* Ethereum
Что представляет собой:
* Доказательство членства в компании
Что дает владельцу:
* Право голоса при принятии решений внутри компании
Обратный выкуп:
* Ежеквартально на обратный выкуп токенов будет направляться не менее 50% чистой прибыли компании
Стоимость токена Fidcom и сроки проведения ICO:
* ICO состоит из четырех этапов, первые три из которых будут длиться по 10 дней, последний (Основной) будет идти 30 дней.
* *1-й этап - завершится если будет собрано 850 ETH, т.е. 500 000 FIDC токенов по цене 588 FIDC за 1 Eth (0.0017 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа
* *2-й этап - завершится если будет собрано 2550 ETH, т.е. 1 000 000 FIDC токенов по цене 392 FIDC за 1 ETH (0.00255 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа
* *3-й этап - завершится если будет собрано 8160 ETH, т.е. 3 000 000 FIDC токенов по цене 367 FIDC за 1 ETH (0.00272 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа
* *4-й этап - завершится если будет собрано 49300 ETH, т.е. 14 500 000 FIDC токенов по цене 294 FIDC за 1 ETH (0.00340 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 30 день с начала этапа
Распределение токенов:
* 95% - инвесторы
* 4,5% – основатели
* 0,5% – Баунти-кампания
Наша команда
Баунти
Источник https://bitcointalk.org/index.php?topic=2171654.0
PS. Я не являюсь членом команды и осуществляю только размещение информации.