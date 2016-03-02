Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,944 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ANN] [ICO] Fidcom – децентрализованная инвестиционная компания

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:12
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,683
Благодарностей: 267
УГ: 8
КП: 0.073
[ANN] [ICO] Fidcom – децентрализованная инвестиционная компания
FIDCOM – децентрализованная инвестиционная компания в мире криптовалют
Fidcom.net

СТАРТ ICO – 19.09.2017

* * * * *

* Дорогие друзья, меня зовут Олег Сайфуллин, и я хотел поделиться с вами нашим продуктом, рассказать о нем в деталях, ответить на любые вопросы, услышать конструктивную критику и одобрительное мнение.
* Немного о себе – мне 32 года, юрист международного права. Являюсь одним из основателей и разработчиком продукта под названием Fidcom. В бизнесе с 19 лет, по моему мнению, за эти без малого 13 лет, сумел приобрести бесценный опыт в ведении дел и развития компаний в различных направлениях. На текущий момент выступаю инвестором и полноправным участником в игорной, строительной, производственной, химической и IT отраслях. Считаю, что каждый человек способен открыть в себе способности успешного бизнесмена и стать им, только для этого потребуется внутренне желание и усилие над собой. Пускай это будет небольшая лавка с мороженным или турагентство – важно лишь то, что это приносит удовольствие, вызывая желание выстраивать и развивать свой проект. Помимо денежной составляющей, в бизнес нужно вкладывать свою душу – думаю каждый замечал, когда Ваш автомобиль выезжает с автомойки, начинает ехать лучше, круче, бодрее, как бы говоря спасибо тебе друг, что следишь за мной. С бизнесом аналогичная история – если думать только о том, как выкачать побольше денег себе в карман и не вкладывать в него свои эмоции – то могу сказать, что провал обеспечен на 100%.
* Теперь я с Вашего позволения расскажу о нашем продукте, который, по моему убеждению, станет бомбой и привнесёт новое направление в финансовые институты. Надеюсь, что наш опыт будет полезен всему человечеству и эта идея выйдет за рамки Fidcom, став удобным инструментом для множества компаний! Наша основная цель – построить Fidcom, сделать все задуманное, показать, как это прибыльно и в итоге передать опыт мировому сообществу. Может быть мы даже попадем в Википедию �� - немного юмора ��

Итак:
* Fidcom – первая инвестиционная компания в мире криптовалют по алгоритмам децентрализованного управления.
* Суть которых заключается в том, что все управление компанией находится в руках Коммьюнити (держателей активов) и только им дано абсолютное право на распоряжение активами.
* Все участники (держатели активов) имеют право голоса, нет никаких дискриминаций по имущественному или социальному статусу. Технологически процесс управления не имеет изъянов, перегибов или бюрократических проволочек. В соответствии с алгоритмами Fidcom мошенничества между участниками исключено, благодаря честному и открытому голосованию в сети, что не требует навыков в программировании.
* Простыми словами – управлять своими активами в компании по алгоритмам Fidcom сможет любой человек, наличие специальных знаний в IT не потребуется.
* Вся финансовая отчетность и показатели доходности, совершенные и планируемые сделки, результаты и анонсы голосования строится на технологии Блокчейн – открытой, прозрачной и хранящей все сведения обо всех операциях и действиях. Все это сделано для одной цели – сделать риски инвестора минимальными, а ведение дел компании прозрачными.
* Коммьюнити на общем голосовании назначают исполнительный орган, цель которого воплощать в жизнь бизнес-модель сообщества. Исполнительный орган с свою очередь нанимает персонал, настраивает работу структурных подразделений, выстраивает цепочку взаимосвязей между ними и контролирует выполнение поставленных задач, т.е. основной целью исполнительного органа является физическое воплощение идей и пожеланий сообщества.

* Направления деятельности Fidcom подробно описаны в White Paper, в общих же словах они выглядят следующим образом:


- Инвестиции:
* * а) Формирование портфеля наиболее популярных и перспективных криптовалют и профессиональное управление им;
* * б) Инвестиции в наиболее перспективные стартапы на рынке криптовалют.

- PoW Майнинг – непосредственный майнинг криптовалют на специализированном вычислительном оборудовании с постепенным выходом на суммарную мощность 1 TH/s.

- Запуск собственной биржи криптовалют и наполнение ее ликвидностью;

- Платежные сервисы и приложения - внедрение удобных IT приложений на базе iOS и Android: «Биржа в смартфоне», «Криптокошелек» с возможностью оплаты покупок и привязкой к пластиковым картам.




Управление компанией
* Хотелось бы заострить Ваше внимание на процедуре голосования Комьюнити как на основном моменте деятельности компании:
* Каждый инвестор (держатель токенов Fidcom) является полноправным участником голосования и имеет право, как голосовать, так и выносить на повестку любые вопросы, предложения, которые в обязательном порядке будут рассмотрены. Для этого у нас предусмотрен механизм проведения голосования, состоящий из 3-х этапов:
* Сроки и механизм голосования
* 1. Первый этап - передача вопросов и предложений на рассмотрение модератору;
* 2. Второй этап – утверждение вопроса или предложения самим сообществом;
* 3. Третий этап - проведение общего голосования Комьюнити по предварительно утвержденным вопросам.
* Право и количество голосов каждого инвестора определяется по числу токенов, которыми он владеет, по состоянию на дату голосования.
* Таким образом – любой участник, имея даже 0.1 токена Fidcom может выносить на голосование любой вопрос по управлению Компанией.

План проекта


Дорожная карта


Информация о токенах

Название токена:
* Fidcom (FIDC)
Технология:
* Смарт-контракт Ethereum – Standart ERC20
Общее число монет:
* Определяется по итогам размещения, но не более 20 млн. токенов. Смарт-контракт прекратит эмиссию в дату окончания ICO или при полном размещении токенов
Дополнительная эмиссия:
* Невозможна
Валюта привлечения:
* Ethereum
Что представляет собой:
* Доказательство членства в компании
Что дает владельцу:
* Право голоса при принятии решений внутри компании
Обратный выкуп:
* Ежеквартально на обратный выкуп токенов будет направляться не менее 50% чистой прибыли компании
Стоимость токена Fidcom и сроки проведения ICO:
* ICO состоит из четырех этапов, первые три из которых будут длиться по 10 дней, последний (Основной) будет идти 30 дней.
* *1-й этап - завершится если будет собрано 850 ETH, т.е. 500 000 FIDC токенов по цене 588 FIDC за 1 Eth (0.0017 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа
* *2-й этап - завершится если будет собрано 2550 ETH, т.е. 1 000 000 FIDC токенов по цене 392 FIDC за 1 ETH (0.00255 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа
* *3-й этап - завершится если будет собрано 8160 ETH, т.е. 3 000 000 FIDC токенов по цене 367 FIDC за 1 ETH (0.00272 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа
* *4-й этап - завершится если будет собрано 49300 ETH, т.е. 14 500 000 FIDC токенов по цене 294 FIDC за 1 ETH (0.00340 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 30 день с начала этапа
Распределение токенов:
* 95% - инвесторы
* 4,5% – основатели
* 0,5% – Баунти-кампания

Наша команда



Баунти

Источник https://bitcointalk.org/index.php?topic=2171654.0


PS. Я не являюсь членом команды и осуществляю только размещение информации.
Последний раз редактировалось Invention; Сегодня в 19:44.
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиционная компания/управляющая компания Guliver Юридические вопросы 8 02.03.2016 17:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Как правильно и где купить Bitcoin?
От GoAway в разделе «Bitcoin»
Аватар kamol_mix
Novarroinvestment - постоянно 150% RCB с каждого вклада
От kamol_mix в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Alex356
Google купил стартап Softcard для борьбы с Apple Pay
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sunrize7
Украинцы покупают доллары, чтобы отдать долги и поехать за границу
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
AirPods: первые обзоры и впечатления
От Alcest в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар bodrov
Убрали комиссию на ввод через Сбербанк
От bodrov в разделе «Яндекс-Деньги»
.     
Пользователей
422,944
Тем
489,399
Сообщений
12,189,871

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram