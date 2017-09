[ANN] [ICO] Fidcom – децентрализованная инвестиционная компания

Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 19:46 Сегодня, 19:46 Сегодня, 19:12 #1 Invention Специалист

Fidcom.net



СТАРТ ICO – 19.09.2017



* Дорогие друзья, меня зовут Олег Сайфуллин, и я хотел поделиться с вами нашим продуктом, рассказать о нем в деталях, ответить на любые вопросы, услышать конструктивную критику и одобрительное мнение.

* Немного о себе – мне 32 года, юрист международного права. Являюсь одним из основателей и разработчиком продукта под названием Fidcom. В бизнесе с 19 лет, по моему мнению, за эти без малого 13 лет, сумел приобрести бесценный опыт в ведении дел и развития компаний в различных направлениях. На текущий момент выступаю инвестором и полноправным участником в игорной, строительной, производственной, химической и IT отраслях. Считаю, что каждый человек способен открыть в себе способности успешного бизнесмена и стать им, только для этого потребуется внутренне желание и усилие над собой. Пускай это будет небольшая лавка с мороженным или турагентство – важно лишь то, что это приносит удовольствие, вызывая желание выстраивать и развивать свой проект. Помимо денежной составляющей, в бизнес нужно вкладывать свою душу – думаю каждый замечал, когда Ваш автомобиль выезжает с автомойки, начинает ехать лучше, круче, бодрее, как бы говоря спасибо тебе друг, что следишь за мной. С бизнесом аналогичная история – если думать только о том, как выкачать побольше денег себе в карман и не вкладывать в него свои эмоции – то могу сказать, что провал обеспечен на 100%.

* Теперь я с Вашего позволения расскажу о нашем продукте, который, по моему убеждению, станет бомбой и привнесёт новое направление в финансовые институты. Надеюсь, что наш опыт будет полезен всему человечеству и эта идея выйдет за рамки Fidcom, став удобным инструментом для множества компаний! Наша основная цель – построить Fidcom, сделать все задуманное, показать, как это прибыльно и в итоге передать опыт мировому сообществу. Может быть мы даже попадем в Википедию - немного юмора



Итак:

* Fidcom – первая инвестиционная компания в мире криптовалют по алгоритмам децентрализованного управления.

* Суть которых заключается в том, что все управление компанией находится в руках Коммьюнити (держателей активов) и только им дано абсолютное право на распоряжение активами.

* Все участники (держатели активов) имеют право голоса, нет никаких дискриминаций по имущественному или социальному статусу. Технологически процесс управления не имеет изъянов, перегибов или бюрократических проволочек. В соответствии с алгоритмами Fidcom мошенничества между участниками исключено, благодаря честному и открытому голосованию в сети, что не требует навыков в программировании.

* Простыми словами – управлять своими активами в компании по алгоритмам Fidcom сможет любой человек, наличие специальных знаний в IT не потребуется.

* Вся финансовая отчетность и показатели доходности, совершенные и планируемые сделки, результаты и анонсы голосования строится на технологии Блокчейн – открытой, прозрачной и хранящей все сведения обо всех операциях и действиях. Все это сделано для одной цели – сделать риски инвестора минимальными, а ведение дел компании прозрачными.

* Коммьюнити на общем голосовании назначают исполнительный орган, цель которого воплощать в жизнь бизнес-модель сообщества. Исполнительный орган с свою очередь нанимает персонал, настраивает работу структурных подразделений, выстраивает цепочку взаимосвязей между ними и контролирует выполнение поставленных задач, т.е. основной целью исполнительного органа является физическое воплощение идей и пожеланий сообщества.



* Направления деятельности Fidcom подробно описаны в White Paper, в общих же словах они выглядят следующим образом:





- Инвестиции:

* * а) Формирование портфеля наиболее популярных и перспективных криптовалют и профессиональное управление им;

* * б) Инвестиции в наиболее перспективные стартапы на рынке криптовалют.



- PoW Майнинг – непосредственный майнинг криптовалют на специализированном вычислительном оборудовании с постепенным выходом на суммарную мощность 1 TH/s.



- Запуск собственной биржи криптовалют и наполнение ее ликвидностью;



- Платежные сервисы и приложения - внедрение удобных IT приложений на базе iOS и Android: «Биржа в смартфоне», «Криптокошелек» с возможностью оплаты покупок и привязкой к пластиковым картам.









Управление компанией

* Хотелось бы заострить Ваше внимание на процедуре голосования Комьюнити как на основном моменте деятельности компании:

* Каждый инвестор (держатель токенов Fidcom) является полноправным участником голосования и имеет право, как голосовать, так и выносить на повестку любые вопросы, предложения, которые в обязательном порядке будут рассмотрены. Для этого у нас предусмотрен механизм проведения голосования, состоящий из 3-х этапов:

* Сроки и механизм голосования

* 1. Первый этап - передача вопросов и предложений на рассмотрение модератору;

* 2. Второй этап – утверждение вопроса или предложения самим сообществом;

* 3. Третий этап - проведение общего голосования Комьюнити по предварительно утвержденным вопросам.

* Право и количество голосов каждого инвестора определяется по числу токенов, которыми он владеет, по состоянию на дату голосования.

* Таким образом – любой участник, имея даже 0.1 токена Fidcom может выносить на голосование любой вопрос по управлению Компанией.



План проекта





Дорожная карта





Информация о токенах



Название токена:

* Fidcom (FIDC)

Технология:

* Смарт-контракт Ethereum – Standart ERC20

Общее число монет:

* Определяется по итогам размещения, но не более 20 млн. токенов. Смарт-контракт прекратит эмиссию в дату окончания ICO или при полном размещении токенов

Дополнительная эмиссия:

* Невозможна

Валюта привлечения:

* Ethereum

Что представляет собой:

* Доказательство членства в компании

Что дает владельцу:

* Право голоса при принятии решений внутри компании

Обратный выкуп:

* Ежеквартально на обратный выкуп токенов будет направляться не менее 50% чистой прибыли компании

Стоимость токена Fidcom и сроки проведения ICO:

* ICO состоит из четырех этапов, первые три из которых будут длиться по 10 дней, последний (Основной) будет идти 30 дней.

* *1-й этап - завершится если будет собрано 850 ETH, т.е. 500 000 FIDC токенов по цене 588 FIDC за 1 Eth (0.0017 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа

* *2-й этап - завершится если будет собрано 2550 ETH, т.е. 1 000 000 FIDC токенов по цене 392 FIDC за 1 ETH (0.00255 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа

* *3-й этап - завершится если будет собрано 8160 ETH, т.е. 3 000 000 FIDC токенов по цене 367 FIDC за 1 ETH (0.00272 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 10 дней с начала этапа

* *4-й этап - завершится если будет собрано 49300 ETH, т.е. 14 500 000 FIDC токенов по цене 294 FIDC за 1 ETH (0.00340 Eth за 1 FIDC) или же если пройдет 30 день с начала этапа

Распределение токенов:

* 95% - инвесторы

* 4,5% – основатели

* 0,5% – Баунти-кампания



Наша команда







Баунти



Источник



FIDCOM.NET

WHITE PAPER

