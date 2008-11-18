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Шесть незаменимых приложений для путешественника

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Любите отдыхать и путешествовать по различным городам и странам? Тогда этот раздел для вас. Отзывы о гостиницах. Путеводители. Мнения форумчан.
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Имя: Ростислав
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Инвестирую в: Другое
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Шесть незаменимых приложений для путешественника
Место на вашем смартфоне ценно, поэтому важно выбирать самые полезные приложения. Мы подобрали ряд приложений, которые могут облегчить жизнь и даже сберечь ваши деньги во время путешествий.

XE Currency
Надежный и практичный, этот конвертер валют постоянно обновляется, предлагая актуальные курсы обмена для 180 валют. Он также может сохранять самые последние данные, поэтому вы всегда будете иметь к ним доступ в оффлайне.

HotelsCombined
Существует множество сайтов для поиска отелей, и каждый будет предлагать различные варианты. Вы можете искать на каждом из них подходящий вам номер, либо загрузить HotelsCombined, который сделает это за вас. Приложение имеет удобную систему оповещений, которая даст вам знать, когда цены в отеле, который вам понравился, упадут больше, чем на 10%. Поиск осуществляется через такие известные сайты как Booking.com, Expedia, Hotels.com, Agoda, Venere и LateRooms. HotelsCombined заявляет, что если вы найдете более дешевый вариант по сравнению с тем, который вы забронировали через сайт из их списка, вам будет возвращена разница в стоимости.

Mobile Passport
Это приложение будет полезно тем путешественникам, которые направляются в США и авторизованы в таможенно-пограничной службе этой страны. Mobile Passport позволяет вам избежать стояния в очередях при въезде. Загрузите приложение и добавьте информацию о своем паспорте. Вы можете быстро это сделать, сфотографировав документ камерой телефона. С помощью Mobile Passport вы без проблем попадете в страну через один круизный порт и 21 аэропорт, включая Майами, Сан-Франциско и Денвер.

Triposo
Путеводители – полезные вещи, но занимают много места. Вместо них вы можете использовать бесплатное приложение Triposo, в котором собрана информация о достопримечательностях, отелях, ресторанах и барах из различных ресурсов, включая Википедию, Викивояж, World66 и Facebook. Все данные отображаются в легком для использования руководстве. Вы можете загрузить свое место назначения, перед тем, как отправиться туда. По прибытию активируйте GPS, и в вашем распоряжении будут бесплатные оффлайн карты, на которых вы увидите все интересные места по соседству с вами.

Hotel Tonight
Когда вам вдруг срочно понадобится найти номер в отеле, бесплатное приложение Hotel Tonight может помочь. Создатели сотрудничают с гостиницами, которые предлагают скидки на свободные номера, и Hotel Tonight позволит найти вам комнату в течение 10 секунд недалеко от того места, где вы в данный момент находитесь. Приложение позволяет бронировать номер сразу на несколько дней, так что вам не придется переезжать каждый день в другой отель.

Google maps за границей
Вы можете взять напрокат дорогостоящий автомобильный навигатор, но вместо этого лучше загрузите бесплатные Google Maps для той местности, куда вы направляетесь. Подробные инструкции смотрите на goo.gl/PRPNcB. Карты включают в себя подсказки для водителя и работают в автономном режиме, поэтому у вас не будет проблем там, где нет интернета или мобильные данные слишком дороги. Помните, что вы сможете загрузить только одну карту за раз.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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