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Можно ли духи провозить в салоне самолета

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Можно ли духи провозить в салоне самолета


Вопрос можно ли провозить духи в ручной клади беспокоит многих женщин. Конечно, нюансов по этому поводу хватает, но ответ один — провозить в самолете духи можно, но сразу скажу, что есть несколько нюансов.

Начнем с того, что провозить в ручной клади можно не больше одного литра жидкости. Поэтому крайне важно, чтобы на духах было указано их объем. Понятно, что флакончик духов обычно не больше 100 мл. Перед упаковкой духов обязательно убедитесь в целостности флакончика и наличии информации касательно объема.

Также очень важно знать, что пользоваться духами в самолете нельзя, а все потому, что их (впрочем, как и всю остальную жидкость), нужно упаковать в прозрачный пластиковый пакет. Также духи должны быть закрыты герметически.

Исключение

Есть один момент, который нужно помнить. Без проблем можно брать с собой, например, в женскую сумочку духи, что приобретены в DUTY FREE, но только непосредственно перед рейсом, должен быть чек о покупке, а также отсутствие следов использования. Такие духи тоже нужно в пластиковый пакет упаковать согласно нормам перевоза жидкостей.

Если следовать этим простым правилам и требованиям, то проблем не возникнет.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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