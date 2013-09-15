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Американка разработала спрей от раздражения кожи и будет торговать им через телесеть

В прошлом году американская бизнесвумен по имени Эшли Морроу посещала город Санкт-Петербург расположенный в штате Флорида с одним своим продуктом для ювелирных изделий под названием "Alchemy" - это спрей снимающий раздражение при носке ювелирных изделий.



Как рассказывает сама г-жа Морроу: "Я поехала туда для того чтобы принять участие в конкурсе который проводила так называемая "Сеть домашних покупок и ведения домашнего хозяйства". "Судьям этого конкурса понравился этот спрей для повседневной носки ювелирных изделий Alchemy, однако, дальше этого конкурса дело не пошло".



Впрочем, г-жа Морроу, чья компания располагается в Центре Предпринимательства уехала с этого мероприятия довольной, поскольку ей всё же заинтересовались, вернее её разработанным продуктом. И как позднее выяснилось, это было только начало её отношений с "Сетью домашних покупок".



Далее госпожа Морроу комментирует:"В конце февраля этого года одна покупательница этой Сети из отдела ювелирных украшений обратилась ко мне с вопросом испытать на себе этот спрей Alchemy". Она испытала спрей и он ей понравился. Одно из преимуществ Alchemy, это то что на самом деле не позволяет получить раздражения кожи при постоянной носке ювелирных украшений. Эта покупательница поведала Морроу, что она не может поверить, что её кожа больше не зудит от постоянной носки ювелирных украшений. Она работает на Сеть домашних покупок и в реальности она была "тайным покупателем" по новым продуктам, в частности из области ювелирных изделий.



В итоге дошло до переговоров между этой "Сетью домашних покупок" и г-жой Морроу, что дало хороший результат: эта Сеть теперь хочет, что Морроу продавала свой продукт в прямом эфире на одном из телеканалов.



Теперь Морроу утверждает, что начало телепередач с продажами спрея в прямом эфире запланировало на начало декабря с.г., однако она может получить и более ранний вызов на них - уже в октябре. Она заявила, что взволнована таким фактом, но признается что всё еще переживает за своё дело.



"Роль продавца в прямом эфире меня очень возбуждает и накачивает", так говорит Морроу. "Когда меня водили на экскурсию в телестудию, то мы попали на чью-то репетицию выпуска и тогда я подумала, что: "Это будет и со мной и ощутила боль в животе от страха перед телекамерой".



Также она заявила, что находится под впечатлением, того какую работу в телестудии выполняют сотрудники "Сети домашних покупок". Её продукт получил общее одобрение и признание.



"Эта команда просто потрясающая", комментирует Морроу. "Они сказали мне следующее:" Мы работаем здесь, чтобы выстроить ваш торговый бренд. Вы бренд будет не просто предметом для продажи. Вы для покупателей целая история и мы хотим помочь вам рассказать свою историю, историю успеха!"



Спрей от раздражения Alchemy и является результатом истории г-жи Морроу.



"Всю свою жизнь я не могла носить ювелирные украшения", - говорит она. "Эта проблема всегда заставляло меня чесаться, она всегда меняла мой цвета кожи на красный: и почти 10 лет тому назад я спросил одну из продавщиц в ювелирном магазине, а есть ли что-либо такое, что могло бы помешать развитию зуда. И продавщица ответила мне:"Нет, пока ничего такого нет, так чтобы реально помогло. Но я готова держать пари, что если кто-либо придумает это средство, то он сделает на этом 1 миллион долларов США!".



Вот этот ответ и вдохновил г-жу Морроу начать работу над таким продуктом.



"Вообще это было настоящее удовольствие, чтобы разработать такой продукт (спрей) для улучшения жизни других людей, - говорит она. "Если вы раньше не могли надеть серьги и вы не могли носить ювелирные украшения, тот теперь вы можете это сделать и значительно улучшает вашу жизнь. Например, недавно мне позвонил одна моя клиентка и сказала, что ее 4-летняя дочь не может носить так называемые "замороженные" серьги из-за чувствительной кожи, а этот мой продукт помог решить эту проблему и теперь она смело может носить сережки и в детском саду, как и все её подружки".



По ее словам, клиенты также используют этот спрей на очках и даже опрыскивают им некоторые строчки на одежде.



"Люди всегда говорят, что лучшие изобретения - это та проблема, которую вы хотите поскорей решить", - говорит г-жа Морроу. "И наверное, в данном случае, это всё именно так".



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59bfdfbc75be1 В прошлом году американская бизнесвумен по имени Эшли Морроу посещала город Санкт-Петербург расположенный в штате Флорида с одним своим продуктом для ювелирных изделий под названием "Alchemy" - это спрей снимающий раздражение при носке ювелирных изделий.Как рассказывает сама г-жа Морроу: "Я поехала туда для того чтобы принять участие в конкурсе который проводила так называемая "Сеть домашних покупок и ведения домашнего хозяйства". "Судьям этого конкурса понравился этот спрей для повседневной носки ювелирных изделий Alchemy, однако, дальше этого конкурса дело не пошло".Впрочем, г-жа Морроу, чья компания располагается в Центре Предпринимательства уехала с этого мероприятия довольной, поскольку ей всё же заинтересовались, вернее её разработанным продуктом. И как позднее выяснилось, это было только начало её отношений с "Сетью домашних покупок".Далее госпожа Морроу комментирует:"В конце февраля этого года одна покупательница этой Сети из отдела ювелирных украшений обратилась ко мне с вопросом испытать на себе этот спрей Alchemy". Она испытала спрей и он ей понравился. Одно из преимуществ Alchemy, это то что на самом деле не позволяет получить раздражения кожи при постоянной носке ювелирных украшений. Эта покупательница поведала Морроу, что она не может поверить, что её кожа больше не зудит от постоянной носки ювелирных украшений. Она работает на Сеть домашних покупок и в реальности она была "тайным покупателем" по новым продуктам, в частности из области ювелирных изделий.В итоге дошло до переговоров между этой "Сетью домашних покупок" и г-жой Морроу, что дало хороший результат: эта Сеть теперь хочет, что Морроу продавала свой продукт в прямом эфире на одном из телеканалов.Теперь Морроу утверждает, что начало телепередач с продажами спрея в прямом эфире запланировало на начало декабря с.г., однако она может получить и более ранний вызов на них - уже в октябре. Она заявила, что взволнована таким фактом, но признается что всё еще переживает за своё дело."Роль продавца в прямом эфире меня очень возбуждает и накачивает", так говорит Морроу. "Когда меня водили на экскурсию в телестудию, то мы попали на чью-то репетицию выпуска и тогда я подумала, что: "Это будет и со мной и ощутила боль в животе от страха перед телекамерой".Также она заявила, что находится под впечатлением, того какую работу в телестудии выполняют сотрудники "Сети домашних покупок". Её продукт получил общее одобрение и признание."Эта команда просто потрясающая", комментирует Морроу. "Они сказали мне следующее:" Мы работаем здесь, чтобы выстроить ваш торговый бренд. Вы бренд будет не просто предметом для продажи. Вы для покупателей целая история и мы хотим помочь вам рассказать свою историю, историю успеха!"Спрей от раздражения Alchemy и является результатом истории г-жи Морроу."Всю свою жизнь я не могла носить ювелирные украшения", - говорит она. "Эта проблема всегда заставляло меня чесаться, она всегда меняла мой цвета кожи на красный: и почти 10 лет тому назад я спросил одну из продавщиц в ювелирном магазине, а есть ли что-либо такое, что могло бы помешать развитию зуда. И продавщица ответила мне:"Нет, пока ничего такого нет, так чтобы реально помогло. Но я готова держать пари, что если кто-либо придумает это средство, то он сделает на этом 1 миллион долларов США!".Вот этот ответ и вдохновил г-жу Морроу начать работу над таким продуктом."Вообще это было настоящее удовольствие, чтобы разработать такой продукт (спрей) для улучшения жизни других людей, - говорит она. "Если вы раньше не могли надеть серьги и вы не могли носить ювелирные украшения, тот теперь вы можете это сделать и значительно улучшает вашу жизнь. Например, недавно мне позвонил одна моя клиентка и сказала, что ее 4-летняя дочь не может носить так называемые "замороженные" серьги из-за чувствительной кожи, а этот мой продукт помог решить эту проблему и теперь она смело может носить сережки и в детском саду, как и все её подружки".По ее словам, клиенты также используют этот спрей на очках и даже опрыскивают им некоторые строчки на одежде."Люди всегда говорят, что лучшие изобретения - это та проблема, которую вы хотите поскорей решить", - говорит г-жа Морроу. "И наверное, в данном случае, это всё именно так".Перевод специально для mmgp.ru источник

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