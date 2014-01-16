Bitcoin Income Limited - bitincome.io

Bitcoin Income Limited достаточно молодая компания. Мы не имеем десятилетий опыта, а средний возраст наших сотрудников редко превышает 30 лет. Однако наша дружная команда имеет все необходимое для реализации финансовых проектов любого размера и любой сложности.
Большинство членов технической команды Bitcoin Income Limited являются выпускниками технологических факультетов и давно знают друг друга. Тесное общение и сфокусированные интересы подтолкнули нас к объединению и старту небольшого бизнеса, который постепенно разрастается до уровня международной компании. В 2015 году мы купили первые десять ASIC майнеров, которые начали формировать нашу майнинговую сеть. Мы арендовали, а потом и выкупили, несколько складов на севере Великобритании, где организовали центр по обработке данных. За первый год нашей работы мы включили в нашу сеть более десятка майнинговых ферм, которые разбросаны по территории страны и подготовились к стремительному росту бизнеса.
В 2017 году мы зарегистрировали Bitcoin Income Limited, это позволило нам привлекать новых партнеров и заниматься поисками инвестиций для дальнейшего развития. Как и любой бизнес, облачный майнинг нуждается в постоянном финансировании, это достаточно трудоемкий и затратный процесс. Вот почему мы предлагаем часть прибыли компании нашим инвесторам. Совместно мы построим устойчивый бизнес, который будет приносить прибыль не один десяток лет.
Планы: Bitcoin Mining 7% в день
Мин.: 0.005 BTC
Макс.: 5 BTC
Ether Mining 9% в день
Мин.: 5.00000001 BTC
Макс.: 50 BTC
ZCash Mining 11% в день
Мин.: 50.00000001 BTC
Макс.: 75 BTC
Dash Mining 13% в день
Мин.: 75.00000001 BTC
Макс.: неограниченно
Во всех планах деп включен в выплаты!
Скрипт - ГК (bitincome.io - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Реферальная комиссия - 5%
Комиссия представителей - 8%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский, Китайский, Корейский и Испанский
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!