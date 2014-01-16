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Bitcoin Income Limited - bitincome.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:55
#1
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 2,186
Благодарностей: 2,121
УГ: 2
КП: 0.023
Bitcoin Income Limited - bitincome.io
Я не админ и админа не знаю.

Старт: 18.09.2017



Легенда
Цитата:
Bitcoin Income Limited достаточно молодая компания. Мы не имеем десятилетий опыта, а средний возраст наших сотрудников редко превышает 30 лет. Однако наша дружная команда имеет все необходимое для реализации финансовых проектов любого размера и любой сложности.

Большинство членов технической команды Bitcoin Income Limited являются выпускниками технологических факультетов и давно знают друг друга. Тесное общение и сфокусированные интересы подтолкнули нас к объединению и старту небольшого бизнеса, который постепенно разрастается до уровня международной компании. В 2015 году мы купили первые десять ASIC майнеров, которые начали формировать нашу майнинговую сеть. Мы арендовали, а потом и выкупили, несколько складов на севере Великобритании, где организовали центр по обработке данных. За первый год нашей работы мы включили в нашу сеть более десятка майнинговых ферм, которые разбросаны по территории страны и подготовились к стремительному росту бизнеса.

В 2017 году мы зарегистрировали Bitcoin Income Limited, это позволило нам привлекать новых партнеров и заниматься поисками инвестиций для дальнейшего развития. Как и любой бизнес, облачный майнинг нуждается в постоянном финансировании, это достаточно трудоемкий и затратный процесс. Вот почему мы предлагаем часть прибыли компании нашим инвесторам. Совместно мы построим устойчивый бизнес, который будет приносить прибыль не один десяток лет.
Планы:
Bitcoin Mining
7% в день
Мин.: 0.005 BTC
Макс.: 5 BTC

Ether Mining
9% в день
Мин.: 5.00000001 BTC
Макс.: 50 BTC

ZCash Mining
11% в день
Мин.: 50.00000001 BTC
Макс.: 75 BTC

Dash Mining
13% в день
Мин.: 75.00000001 BTC
Макс.: неограниченно

Во всех планах деп включен в выплаты!

Скрипт - ГК (bitincome.io - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Реферальная комиссия - 5%
Комиссия представителей - 8%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский, Китайский, Корейский и Испанский


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!


Мой деп: 0.07 BTC
hash 7842482f7472e8d7521f45115991397899584ad3f0a8c6d228 a54a8aa6ed2fd9

Регистрация
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niko21ru на форуме  
Старый Сегодня, 17:08
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 226
Благодарностей: 38
УГ: 36
КП: 0.000
Re: Bitcoin Income Limited - bitincome.io
последнее время хайпы до 4% живут по 12 дней а сколько етот тогда протнет?
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Ref-Bek вне форума  
Старый Сегодня, 17:44
#3
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 2,186
Благодарностей: 2,121
УГ: 2
КП: 0.023
Автор темы Re: Bitcoin Income Limited - bitincome.io
Цитата:
Сообщение от Ref-Bek Посмотреть сообщение
последнее время хайпы до 4% живут по 12 дней а сколько етот тогда протнет?
Время покажет, если это тот админ о ком я думаю, то хорошо должен отработать...
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Bitincome - от 7% в день
niko21ru на форуме  
Старый Сегодня, 17:44
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 7,072
Благодарностей: 4,042
УГ: 24
КП: 0.084
подарки
Re: Bitcoin Income Limited - bitincome.io
Диз бу, по стате исп 8 раз, даже смотреть не буду, влошенцам удачи
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Alexvv11 на форуме  
Старый Сегодня, 17:45
#5
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 2,186
Благодарностей: 2,121
УГ: 2
КП: 0.023
Автор темы Re: Bitcoin Income Limited - bitincome.io
Цитата:
Сообщение от Alexvv11 Посмотреть сообщение
Диз бу, по стате 8 раз, даже смотреть не буду, влошенцам удачи
Интересно даже где его использовали, мне кажется диз уник.
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niko21ru на форуме  
Старый Сегодня, 17:46
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 7,072
Благодарностей: 4,042
УГ: 24
КП: 0.084
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Re: Bitcoin Income Limited - bitincome.io
Цитата:
Сообщение от niko21ru Посмотреть сообщение
если это тот
а если не тот, что тогда?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от niko21ru Посмотреть сообщение
диз уник
я написал где не уник, дальше сами смотрите
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Последний раз редактировалось Alexvv11; Сегодня в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Alexvv11 на форуме  
Старый Сегодня, 18:03
#7
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,158
Благодарностей: 1,366
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: Bitcoin Income Limited - bitincome.io
Диз такой точно не встречал, техника на уровне, но если мне не изменяем мое "проф" ?) чутье то тут некогда хороший админ, который побрил многих в последнем проекте
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 18:10
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 664
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.350
Re: Bitcoin Income Limited - bitincome.io
удалил сам
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Последний раз редактировалось Андрей Чирук 2091073143; Сегодня в 18:14.
Андрей Чирук 2091073143 на форуме  
Старый Сегодня, 18:11
#9
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 622
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.007
Re: Bitcoin Income Limited - bitincome.io
Цитата:
Сообщение от niko21ru Посмотреть сообщение
Время покажет, если это тот админ о ком я думаю, то хорошо должен отработать...

Каковы были ваши предыдущие проекты?
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