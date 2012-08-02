Приложение для переписки на работе Slack официально получило оценку $ 5,1 млрд

Приложение для рабочей переписки Slack получило оценку $ 5,1 млрд после привлечения $ 250 млн
в очередном раунде финансирования. Основным участниками раунда были SoftBank Vision Fund, Accel и другие инвесторы. Во время последнего раунда финансирования компания привлекла $ 841 млн и получила оценку $ 3,8 млрд.
Слухи о новом инвестиционном раунде начали появляться в июле, впервые освященные в новостях Bloomberg. Компания планирует использовать средства для «операционной гибкости», заявив о том, что у нее сохранилась большая часть привлеченных средств
из предыдущего инвестиционного раунда.
Приложение Slack было запущено в 2013 году. Затем стартап быстрее остальных получил звание «единорога» с оценкой в $ 1 млрд, а на прошлой неделе сообщил важные результаты: $ 200 млн текущего годового дохода
. Ходили даже слухи, что Amazon рассматривала возможность о покупке компании, но сделка так и не состоялась. В настоящее время Slack насчитывает более 9 миллионов активных пользователей в неделю, что на 2,2 млн больше показателей в январе.
По данным The Financial Times, главный исполнительный директор Стюарт Баттерфилд сказал о возможности стать публичной компании не раньше 2018 года
. Последний раунд показывает готовность частных инвесторов отдавать деньги программным стартапам. В мае SoftBank обнародовал собственный фонд Vision Fund на $ 93 млрд, который в этом году начал инвестировать в акции компаний, включая проблемный стартап SoFi, коворкинг платформу WeWork и индийского гиганта электронной коммерции Snapdeal.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%