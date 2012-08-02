Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,933 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Приложение для переписки на работе Slack официально получило оценку $ 5,1 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:55
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,665
Благодарностей: 2,088
УГ: 6
КП: 0.593
подарки
Приложение для переписки на работе Slack официально получило оценку $ 5,1 млрд
Приложение для рабочей переписки Slack получило оценку $ 5,1 млрд после привлечения $ 250 млн в очередном раунде финансирования. Основным участниками раунда были SoftBank Vision Fund, Accel и другие инвесторы. Во время последнего раунда финансирования компания привлекла $ 841 млн и получила оценку $ 3,8 млрд.



Слухи о новом инвестиционном раунде начали появляться в июле, впервые освященные в новостях Bloomberg. Компания планирует использовать средства для «операционной гибкости», заявив о том, что у нее сохранилась большая часть привлеченных средств из предыдущего инвестиционного раунда.

Приложение Slack было запущено в 2013 году. Затем стартап быстрее остальных получил звание «единорога» с оценкой в $ 1 млрд, а на прошлой неделе сообщил важные результаты: $ 200 млн текущего годового дохода. Ходили даже слухи, что Amazon рассматривала возможность о покупке компании, но сделка так и не состоялась. В настоящее время Slack насчитывает более 9 миллионов активных пользователей в неделю, что на 2,2 млн больше показателей в январе.

По данным The Financial Times, главный исполнительный директор Стюарт Баттерфилд сказал о возможности стать публичной компании не раньше 2018 года. Последний раунд показывает готовность частных инвесторов отдавать деньги программным стартапам. В мае SoftBank обнародовал собственный фонд Vision Fund на $ 93 млрд, который в этом году начал инвестировать в акции компаний, включая проблемный стартап SoFi, коворкинг платформу WeWork и индийского гиганта электронной коммерции Snapdeal.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мессенджер Slack провел крупнейший раунд инвестиций при оценке в $5 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 28.07.2017 13:11
Приложение Sminq по управлению очередью получило финансирование 1 млн. долл. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.11.2016 19:06
Приложение ProShot получило крупное обновление и стало универсальным bizneser Новости технологий и интернета 0 28.08.2016 00:54
Мобильное игровое приложение о Ким Кардашян получило прибыль в $200 млн Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.02.2016 13:27
Украинское приложение для хранения воспоминаний получило грант от Facebook VESTAXXX Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.01.2016 13:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
RusscollectoR
От nlobp в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Памм-счет Maestro5687875-1088177 (InstaForex)
От igorzivt в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Ethereum упал ниже 200 долларов
От Jeff Jeff в разделе «Новости криптовалют»
Аватар rudigor
Twice Dollar - twicedollar.com
От rudigor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Boris AvaTrade
На DowJones30 и S&P500 можно заработать!
От Boris AvaTrade в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар VolandProlId
Директ: стакан наполовину полон
От VolandProlId в разделе «Яндекс.Директ»
.     
Пользователей
422,933
Тем
489,388
Сообщений
12,189,420

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram