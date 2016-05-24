Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,933 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сколько валютных пар лучше иметь в работе?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Мегаопросник

Сколько валютных пар я использую в работе

Торгую не только на валютном рынке, но и на других биржах. 0% 0
Все валютные пары, на которых есть сигналы для входа по моей стратегии 50% 1
Все мажоры. 0% 0
Торгую 3 - 5 пар. 50% 1
Торгую максимум 2 парами. 0% 0
Торгую только 1 парой. 0% 0
  Голосов 2

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:48
#1
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 808
Благодарностей: 632
УГ: 1
Записей в FX-блоге: 338
Подписок: 1
КП: 1.054
Сколько валютных пар лучше иметь в работе?
Я думаю, что вы, дорогие друзья, рано или поздно задавали себе вопрос: правильно ли я делаю, что торгую на многих парах? И на скольких парах лучше торговать?

Что же является правильным? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Прежде всего, давайте разберемся, чем торговля новичков отличается от торговли опытных трейдеров.

КАК ТОРГУЮТ НОВИЧКИ

Как правило, новички считают, что, чем больше валютных пар они используют в работе, тем больше прибыли они получат. Все мы знаем с детства пословицу “ За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь”. А тут ни один заяц, а бессчетное количество. Да еще и не только валюту в работу берут, но пытаются и акциями торговать, и опционами и криптовалютами т.д. Да еще и у разных брокеров и на разных терминалах.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 11897_original.jpg Просмотров: 5 Размер: 35.1 Кб ID: 198145
Новичку все интересно, он хочет все попробовать. Частенько лезет в экзотические пары. Его не смущают ни большие спреды, ни отрицательные свопы.

И сколько при этом времени уходит на аналитику, прогнозирование и ведение позиций!!! Новичок начинает прогнозировать рынок, искать сетапы там, где их нет. Но он твердо верит в свой прогноз. Причем, новички, как правило, очень не любят стоп-лоссы. Из-за этого частенько попадают в просадки. А если учесть, что это происходит на многих парах, то неудивительно, что заканчивается всё весьма плачевно.

Новичок проводит у терминала практически весь день. Конечно, это все негативно отражается и на внимании трейдера и, в конце концов, на его психическом состоянии.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1-5.jpg Просмотров: 4 Размер: 194.2 Кб ID: 198147

КАК ТОРГУЮТ ОПЫТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ

Профессионал не сидит у терминала целый день. У него есть четкая торговая стратегия, где определено время и обстоятельства, при которых он входит в рынок. Опытные трейдеры быстро выявляют подходящие моменты для входа в сделку. Если таковых нет, они без сожаления выключают компьютер и занимаются другими делами.

Чаще всего профессионалы используют один или два валютных инструмента. Профессионалы, что называется ,«в теме». Они знают про свою пару или свои пары всё.
Они знают особенности их торговли. Опытные трейдеры торгуют, как правило, на мажорах и не лезут в дебри, вроде экзотических пар.

СКОЛЬКО ВАЛЮТНЫХ ПАР ВЗЯТЬ В РАБОТУ?

Ответить на этот вопрос каждый трейдер должен сам. Во-первых, это зависит от того, как вы торгуете: в долгосрок, среднесрок, интрадей или скальпируете. Во-вторых, это зависит от вашего стиля торговли. В-третьих, от того, сколько времени вы можете потратить на трейдинг. Ведь не для всех, особенно новичков, торговля на бирже – способ заработать на жизнь. Кто-то еще имеет и основную работу.

Долгосрочник может торговать на одной валютной паре, добавляя или урезая позицию. А может дать данной паре самой дойти до тейк-профита и параллельно взять в работу другую.

Если вы работаете интрадей, то одной – двух пар вам, скорее всего, будет недостаточно, так как для них просто в данные дни может не быть сигналов на вход в позицию.

Заработок трейдера абсолютно не связан с тем, на каких инструментах он работает, на их количестве или волатильности. Его прибыль зависит от хорошей Торговой стратегии, точности ее выполнения и соблюдения мани-менеджмента. Не гонитесь за количеством сделок! Здесь, как нигде наиважнейшим является качество сделки!

КАКИМИ ВАЛЮТНЫМИ ПАРАМИ НУЖНО ТОРГОВАТЬ?

Эти советы скорее для новичков, а не для опытных трейдеров.

1.Лучше выбирать пары, которые наиболее волатильны тогда, когда именно вы можете наблюдать за их движением, то есть во время той сессии, когда вы в рынке.
2.Учитывайте величину спреда, своп, волатильность, комиссии, если есть.
3. Не выбирайте слишком много пар.
4.Когда выберете пары, необходимо изучить их особенности.
5.Не торгуйте экзотическими парами. Они не очень волатильны и далеко не всегда предсказуемы.
6.Чем большим количеством инструментов Вы торгуете, тем больше риски. Ведь Вам необходимо сделать расчет мани-менеджмента на все используемые инструменты.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2015-0103-1 (1).jpg Просмотров: 4 Размер: 161.3 Кб ID: 198150

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ В РАБОТЕ СО МНОГИМИ ПАРАМИ

ПЛЮСЫ

1.Чем больше инструментов задействовано, тем больше сигналов для вашей Торговой стратегии.
2. При большом количестве сделок не обязательно ставить большие тейк-профиты.

МИНУСЫ

1.Вы не можете знать особенностей торговли всех инструментов, на которых торгуете.
2. При большом количестве инструментов вам придется либо сокращать объем лота, либо вы будете слишком рисковать, что неизбежно приведет к потере депозита.
3. Вы не сможете постоянно и тщательно следить за всеми парами. Внимание будет рассеянным, и вы все равно что-то упустите.



Итак, дорогие друзья, вопрос выбора самих пар и их количества – это, конечно, ваше личное дело. Но я надеюсь, что эта статья принесла вам хоть какую-то пользу и заставила задуматься о правильности вашей торговли. Успехов вам в трейдинге!
В начале темы я поместила опрос. Прошу вас проголосовать и, по возможности, прокомментировать ваш вариант. Заранее благодарна за внимание.

-------------------------------
Автор: Анаэль 2017
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

СДАМ МЕСТО В ПОДПИСИ !!!

СДАЮ МЕСТО ПОД БАННЕР !!!
Анаэль 2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стало известно, сколько долларов купил НБУ в октябре на валютных аукционах moskva Банковский форум 0 02.11.2016 13:45
Сколько налогов на самом деле платят в России, и сколько — в других странах. LanO Новости в мире финансов и инвестиций 11 24.05.2016 09:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Сергей Горин
Статистика операционных систем за август 2016 от StatCounter
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар netnikogo
fxdu.ru - Страхование 100% вклада (под гарантию YOUMAX)
От netnikogo в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Tigrenish
Новым CEO и совладельцем AIN.UA станет Илья Бошняков
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monhyip
Perfect-finance - perfect-finance.net
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В Украине выросла популярность микрокредитования на фоне пассивности банков
От Arise в разделе «Микрофинансовые организации»
Аватар LeBaron
Частное ДУ (LeBaron) - нет сайта
От LeBaron в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,933
Тем
489,388
Сообщений
12,189,418

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram