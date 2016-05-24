Анаэль 2017

Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 19.05.2017 Сообщений: 808 Благодарностей: 632 УГ: 1 Записей в FX-блоге: 338 Подписок: 1 КП: 1.054

Сколько валютных пар лучше иметь в работе? правильно ли я делаю, что торгую на многих парах? И на скольких парах лучше торговать?



Что же является правильным? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Прежде всего, давайте разберемся, чем торговля новичков отличается от торговли опытных трейдеров.



КАК ТОРГУЮТ НОВИЧКИ



Как правило, новички считают, что, чем больше валютных пар они используют в работе, тем больше прибыли они получат. Все мы знаем с детства пословицу “ За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь”. А тут ни один заяц, а бессчетное количество. Да еще и не только валюту в работу берут, но пытаются и акциями торговать, и опционами и криптовалютами т.д. Да еще и у разных брокеров и на разных терминалах.



Новичку все интересно, он хочет все попробовать. Частенько лезет в экзотические пары. Его не смущают ни большие спреды, ни отрицательные свопы.



И сколько при этом времени уходит на аналитику, прогнозирование и ведение позиций!!! Новичок начинает прогнозировать рынок, искать сетапы там, где их нет. Но он твердо верит в свой прогноз. Причем, новички, как правило, очень не любят стоп-лоссы. Из-за этого частенько попадают в просадки. А если учесть, что это происходит на многих парах, то неудивительно, что заканчивается всё весьма плачевно.



Новичок проводит у терминала практически весь день. Конечно, это все негативно отражается и на внимании трейдера и, в конце концов, на его психическом состоянии.





КАК ТОРГУЮТ ОПЫТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ



Профессионал не сидит у терминала целый день. У него есть четкая торговая стратегия, где определено время и обстоятельства, при которых он входит в рынок. Опытные трейдеры быстро выявляют подходящие моменты для входа в сделку. Если таковых нет, они без сожаления выключают компьютер и занимаются другими делами.



Чаще всего профессионалы используют один или два валютных инструмента. Профессионалы, что называется ,«в теме». Они знают про свою пару или свои пары всё.

Они знают особенности их торговли. Опытные трейдеры торгуют, как правило, на мажорах и не лезут в дебри, вроде экзотических пар.



СКОЛЬКО ВАЛЮТНЫХ ПАР ВЗЯТЬ В РАБОТУ?



Ответить на этот вопрос каждый трейдер должен сам. Во-первых, это зависит от того, как вы торгуете: в долгосрок, среднесрок, интрадей или скальпируете. Во-вторых, это зависит от вашего стиля торговли. В-третьих, от того, сколько времени вы можете потратить на трейдинг. Ведь не для всех, особенно новичков, торговля на бирже – способ заработать на жизнь. Кто-то еще имеет и основную работу.



Долгосрочник может торговать на одной валютной паре, добавляя или урезая позицию. А может дать данной паре самой дойти до тейк-профита и параллельно взять в работу другую.



Если вы работаете интрадей, то одной – двух пар вам, скорее всего, будет недостаточно, так как для них просто в данные дни может не быть сигналов на вход в позицию.



Заработок трейдера абсолютно не связан с тем, на каких инструментах он работает, на их количестве или волатильности. Его прибыль зависит от хорошей Торговой стратегии, точности ее выполнения и соблюдения мани-менеджмента. Не гонитесь за количеством сделок! Здесь, как нигде наиважнейшим является качество сделки!



КАКИМИ ВАЛЮТНЫМИ ПАРАМИ НУЖНО ТОРГОВАТЬ?



Эти советы скорее для новичков, а не для опытных трейдеров.



1.Лучше выбирать пары, которые наиболее волатильны тогда, когда именно вы можете наблюдать за их движением, то есть во время той сессии, когда вы в рынке.

2.Учитывайте величину спреда, своп, волатильность, комиссии, если есть.

3. Не выбирайте слишком много пар.

4.Когда выберете пары, необходимо изучить их особенности.

5.Не торгуйте экзотическими парами. Они не очень волатильны и далеко не всегда предсказуемы.

6.Чем большим количеством инструментов Вы торгуете, тем больше риски. Ведь Вам необходимо сделать расчет мани-менеджмента на все используемые инструменты.





ПЛЮСЫ И МИНУСЫ В РАБОТЕ СО МНОГИМИ ПАРАМИ



ПЛЮСЫ



1.Чем больше инструментов задействовано, тем больше сигналов для вашей Торговой стратегии.

2. При большом количестве сделок не обязательно ставить большие тейк-профиты.



МИНУСЫ



1.Вы не можете знать особенностей торговли всех инструментов, на которых торгуете.

2. При большом количестве инструментов вам придется либо сокращать объем лота, либо вы будете слишком рисковать, что неизбежно приведет к потере депозита.

3. Вы не сможете постоянно и тщательно следить за всеми парами. Внимание будет рассеянным, и вы все равно что-то упустите.







Итак, дорогие друзья, вопрос выбора самих пар и их количества – это, конечно, ваше личное дело. Но я надеюсь, что эта статья принесла вам хоть какую-то пользу и заставила задуматься о правильности вашей торговли. Успехов вам в трейдинге!

В начале темы я поместила опрос. Прошу вас проголосовать и, по возможности, прокомментировать ваш вариант. Заранее благодарна за внимание.



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Автор: Анаэль 2017

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Я думаю, что вы, дорогие друзья, рано или поздно задавали себе вопрос:Что же является правильным? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Прежде всего, давайте разберемся, чем торговля новичков отличается от торговли опытных трейдеров.Как правило, новички считают, что, чем больше валютных пар они используют в работе, тем больше прибыли они получат. Все мы знаем с детства пословицу “ За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь”. А тут ни один заяц, а бессчетное количество. Да еще и не только валюту в работу берут, но пытаются и акциями торговать, и опционами и криптовалютами т.д. Да еще и у разных брокеров и на разных терминалах.Новичку все интересно, он хочет все попробовать. Частенько лезет в экзотические пары. Его не смущают ни большие спреды, ни отрицательные свопы.И сколько при этом времени уходит на аналитику, прогнозирование и ведение позиций!!! Новичок начинает прогнозировать рынок, искать сетапы там, где их нет. Но он твердо верит в свой прогноз. Причем, новички, как правило, очень не любят стоп-лоссы. Из-за этого частенько попадают в просадки. А если учесть, что это происходит на многих парах, то неудивительно, что заканчивается всё весьма плачевно.Новичок проводит у терминала практически весь день. Конечно, это все негативно отражается и на внимании трейдера и, в конце концов, на его психическом состоянии.Профессионал не сидит у терминала целый день. У него есть четкая торговая стратегия, где определено время и обстоятельства, при которых он входит в рынок. Опытные трейдеры быстро выявляют подходящие моменты для входа в сделку. Если таковых нет, они без сожаления выключают компьютер и занимаются другими делами.Чаще всего профессионалы используют один или два валютных инструмента. Профессионалы, что называется ,«в теме». Они знают про свою пару или свои пары всё.Они знают особенности их торговли. Опытные трейдеры торгуют, как правило, на мажорах и не лезут в дебри, вроде экзотических пар.Ответить на этот вопрос каждый трейдер должен сам. Во-первых, это зависит от того, как вы торгуете: в долгосрок, среднесрок, интрадей или скальпируете. Во-вторых, это зависит от вашего стиля торговли. В-третьих, от того, сколько времени вы можете потратить на трейдинг. Ведь не для всех, особенно новичков, торговля на бирже – способ заработать на жизнь. Кто-то еще имеет и основную работу.Долгосрочник может торговать на одной валютной паре, добавляя или урезая позицию. А может дать данной паре самой дойти до тейк-профита и параллельно взять в работу другую.Если вы работаете интрадей, то одной – двух пар вам, скорее всего, будет недостаточно, так как для них просто в данные дни может не быть сигналов на вход в позицию.Заработок трейдера абсолютно не связан с тем, на каких инструментах он работает, на их количестве или волатильности. Его прибыль зависит от хорошей Торговой стратегии, точности ее выполнения и соблюдения мани-менеджмента. Не гонитесь за количеством сделок! Здесь, как нигде наиважнейшим являетсясделки!Эти советы скорее для новичков, а не для опытных трейдеров..Лучше выбирать пары, которые наиболее волатильны тогда, когда именно вы можете наблюдать за их движением, то есть во время той сессии, когда вы в рынке..Учитывайте величину спреда, своп, волатильность, комиссии, если есть.. Не выбирайте слишком много пар..Когда выберете пары, необходимо изучить их особенности..Не торгуйте экзотическими парами. Они не очень волатильны и далеко не всегда предсказуемы..Чем большим количеством инструментов Вы торгуете, тем больше риски. Ведь Вам необходимо сделать расчет мани-менеджмента на все используемые инструменты.1.Чем больше инструментов задействовано, тем больше сигналов для вашей Торговой стратегии.2. При большом количестве сделок не обязательно ставить большие тейк-профиты.1.Вы не можете знать особенностей торговли всех инструментов, на которых торгуете.2. При большом количестве инструментов вам придется либо сокращать объем лота, либо вы будете слишком рисковать, что неизбежно приведет к потере депозита.3. Вы не сможете постоянно и тщательно следить за всеми парами. Внимание будет рассеянным, и вы все равно что-то упустите.Итак, дорогие друзья, вопрос выбора самих пар и их количества – это, конечно,. Но я надеюсь, что эта статья принесла вам хоть какую-то пользу и заставила задуматься о правильности вашей торговли.В начале темы я поместила опрос. Прошу вас проголосовать и, по возможности, прокомментировать ваш вариант. Заранее благодарна за внимание.-------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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