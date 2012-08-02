Ford создаст стратегический альянс индийской компанией Mahindra

Производители автомобилей Ford и Mahindra объявила, что они объединяются для создания стратегического альянса. В современных реалиях традиционные автомобильные компании все чаще сотрудничают, чтобы противостоять угрозе со стороны конкурентов, ориентированных на технологии
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В совместном заявлении в понедельник будущие партнеры заявила, что будут работать в таких областях: совместные автомобили, программы мобильности, электрические транспортные средства
и в других сферах. Они добавили:
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«Соглашение между двумя компании позволит каждой получить взаимовыгодные результаты в период беспрецедентной трансформации мировой автомобильной промышленности».
Альянс был основан на фоне борьбы Volkswagen, General Motors и Fiat Chrysler за рынок Индии, где Maruti Suzuki и Hyundai Motors уже заняли примерно две трети рынка.
В мае 2017 года General Motors заявила, что прекратит продавать транспортные средства в Индии с конца этого года, подведя черту под двумя десятилетиями сражений на одном из самых конкурентных рынков в мире, где основная доля продаж приходится на малогабаритные автомобили.
Потенциальный альянс позволит Ford изучать работу Mahindra и развиваться в Индии
, а вторая, в свою очередь, попытается извлечь выгоду от сотрудничества с Ford на мировых развивающихся рынках. В глобальном масштабе традиционные автопроизводители взвешивают свои шансы против новых разрушительных технологий: от электромобилей до беспилотного вождения, которые требуют огромных инвестиций для развития. В результате, на рынке появляются такие конкуренты, как Google и Tesla. Один из простых способов противостоять им является объединение усилий.
В прошлом месяце Toyota Motor Corp заявила, что планировала купить 5% долю японского конкурента Mazda Motor Corp в рамках альянса, в результате которого они планировали построить завод по производству электромобилей стоимостью $ 1,6 млрд.
Джим Фарли, исполнительный вице-президент Ford и президент мировых рынков, сказал:
Перевод специально для mmgp.ru
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«Ford привержен рынку Индии, а новый альянс поможет нам улучшить предоставляемые транспортные средства и услуги для клиентов. В то же время, мы увеличим прибыль на пятом по величине автомобильном рынке в мире».