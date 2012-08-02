Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,916 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ford создаст стратегический альянс индийской компанией Mahindra

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:37
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,664
Благодарностей: 2,088
УГ: 6
КП: 0.593
подарки
Ford создаст стратегический альянс индийской компанией Mahindra
Производители автомобилей Ford и Mahindra объявила, что они объединяются для создания стратегического альянса. В современных реалиях традиционные автомобильные компании все чаще сотрудничают, чтобы противостоять угрозе со стороны конкурентов, ориентированных на технологии.



В совместном заявлении в понедельник будущие партнеры заявила, что будут работать в таких областях: совместные автомобили, программы мобильности, электрические транспортные средства и в других сферах. Они добавили:
Цитата:
«Соглашение между двумя компании позволит каждой получить взаимовыгодные результаты в период беспрецедентной трансформации мировой автомобильной промышленности».
Альянс был основан на фоне борьбы Volkswagen, General Motors и Fiat Chrysler за рынок Индии, где Maruti Suzuki и Hyundai Motors уже заняли примерно две трети рынка.

В мае 2017 года General Motors заявила, что прекратит продавать транспортные средства в Индии с конца этого года, подведя черту под двумя десятилетиями сражений на одном из самых конкурентных рынков в мире, где основная доля продаж приходится на малогабаритные автомобили.

Потенциальный альянс позволит Ford изучать работу Mahindra и развиваться в Индии, а вторая, в свою очередь, попытается извлечь выгоду от сотрудничества с Ford на мировых развивающихся рынках. В глобальном масштабе традиционные автопроизводители взвешивают свои шансы против новых разрушительных технологий: от электромобилей до беспилотного вождения, которые требуют огромных инвестиций для развития. В результате, на рынке появляются такие конкуренты, как Google и Tesla. Один из простых способов противостоять им является объединение усилий.

В прошлом месяце Toyota Motor Corp заявила, что планировала купить 5% долю японского конкурента Mazda Motor Corp в рамках альянса, в результате которого они планировали построить завод по производству электромобилей стоимостью $ 1,6 млрд.

Джим Фарли, исполнительный вице-президент Ford и президент мировых рынков, сказал:
Цитата:
«Ford привержен рынку Индии, а новый альянс поможет нам улучшить предоставляемые транспортные средства и услуги для клиентов. В то же время, мы увеличим прибыль на пятом по величине автомобильном рынке в мире».
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Индийский банк Kotak Mahindra задействовал блокчейн в международных расчетах pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 0 20.05.2017 15:18
Volkswagen и Tata Motors планируются создать стратегический альянс Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.03.2017 15:01
IBM поможет индийской Mahindra Group перевести бизнес-процессы на блокчейн Сергей Горин Новости криптовалют 0 01.12.2016 12:38
Tech Mahindra соглашается за £112 млн приобрести Target Group в Великобритании bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 2 29.05.2016 00:08
Volvo продаст свои акции индийской компании mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.06.2015 19:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Новый троян заражает POS-терминалы
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Kopilka50.com - Kopilka50
От Freestyler в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vlastelin
Нужен кредит 400WMZ ооочень срочно!
От vlastelin в разделе «Кредитная история»
Аватар kloffer
КРОУФР
От kloffer в разделе «Форекс регуляторы»
Аватара нет
Пропала транзакция и деньги с Blockchain.info
От Kalkutta в разделе «Bitcoin»
Аватар Sardaukar
Претензия к Liteforex - НЕТ ВЫПЛАТЫ !
От Sardaukar в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
.     
Пользователей
422,916
Тем
489,379
Сообщений
12,188,931

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram