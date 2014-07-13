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Несмотря на откат курса "Медведь с Wall Street" удвоил свой прогноз по BTC до $25 000

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Несмотря на откат курса "Медведь с Wall Street" удвоил свой прогноз по BTC до $25 000


"Медведь с Wall Street" Том Ли удвоил свой прогноз, что цена биткоина достигнет $25,000 к 2022 году, не смотря на опасения по поводу недавнего спада рынка.

Ли, управляющий партнер Fundstrat, подтвердил эту долгосрочную ценовую цель в интервью с CNBC на тему “Быстрые деньги". Он основывает свой прогноз на растущей тенденции рассматривать биткоин в качестве хранилища ликвидности и хедж инвестирования против инфляции, предсказывая, что биткойн захватит часть доли рынка золота. Он также заявил, что молодые инвесторы, особенно те, кто не достиг 30–летнего возраста, считают, что биткоин имеет “идеальный смысл” как инвестиционный инструмент.

Несмотря на недавний запрет Китая, Ли не согласен с утверждением, что биткойн является пузырем, подобным тем, которые недавно сделал главный исполнительный директор Джи Пи Морган Джейми Даймон. Отмечая тот факт, что исследование показывает, что существует только около 300 000 биткоин-кошельков, которые держат суммы эквивалентные 5000 долларов США или более. Он сказал, что назвать биткоин пузырем равносильно тому, если назвать айфона пузырем после того, как 500,000 потребителей приобрели его в течение первых четырех дней после своего выпуска в 2007.

Стратег, который предвидит медвежью динамику на фондовых рынках в ближайшем будущем, ранее писал, что, по его прогнозам, биткоин получит все большее внимание со стороны институциональных инвесторов, особенно в связи с тем, что холдинги LedgerX и CBOE получили одобрение регулирующих органов для начала предоставления опционов и фьючерсной торговли. Он также предположил, что центральные банки начнут рассматривать криптовалюту по-иному, если рыночная капитализация биткоин превысит $500 млрд, что будет означать цену биткоин около $30,000.

В настоящее время средняя цена биткоина в мире составляет $3,581, что соответствует $59,3 млрд. рыночной капитализации. На западных биржах, он почти повсеместно торгуется выше $3600. На GDAX пара BTC/USD превысила $3759. Тем не менее, биткоин продолжает продаваться по цене гораздо ниже среднего на китайских биржах, что является неудивительным с учетом последних событий. На момент написания, на OKCoin и Huobi пара BTC/CNY ценилась около 3,030$.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам https://www.cryptocoinsnews.com/2500...cent-pullback/
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