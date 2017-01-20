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Everestpay.biz - Хайп с выводом денег Everest PAY

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
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Старый Сегодня, 16:03
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 237
Благодарностей: 42
УГ: 0
КП: 0.127
Everestpay.biz - Хайп с выводом денег Everest PAY
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.


Старт проекта: 18.09.2017



О проекте:

Цитата:
Получай 10% ко вкладу за 24 часа
Партнерская программа 5%
Сумма депозита 50 - 15000 рублей
Мин.вклад - 50 рублей
Мин. вывод - 5 рубля
Партнерская программа:

Цитата:
Приглашайте в игру своих друзей и получайте 5% на вывод от каждого пополнения баланса приглашенного Вами друга
Платежные системы:

Цитата:
Payeer

Мой вклад в проект:
Дата операции: 18 Сен 2017 14:50
ID операции: 402079362
Тип операции: перевод
Магазин: everestpay.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p

Описание счета: everestpay.biz - P44198235


__________________
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MonikTop на форуме  
Старый Сегодня, 16:24
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: New York
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 148
Благодарностей: 33
УГ: 5
КП: 0.000
Re: Everestpay.biz - Хайп с выводом денег Everest PAY
Дата операции: 18 Сен 2017 11:23
ID операции: 402009949
Тип операции: перевод
Магазин: everestpay.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p

Описание счета: everestpay.biz - P19000000
Номер счета в магазине: 18
__________________
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Practik на форуме  
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