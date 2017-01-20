Everestpay.biz - Хайп с выводом денег Everest PAY

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта: 18.09.2017
О проекте:
Цитата:
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Получай 10% ко вкладу за 24 часа
Партнерская программа 5%
Сумма депозита 50 - 15000 рублей
Мин.вклад - 50 рублей
Мин. вывод - 5 рубля
Партнерская программа:
Цитата:
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Приглашайте в игру своих друзей и получайте 5% на вывод от каждого пополнения баланса приглашенного Вами друга
Платежные системы:
Мой вклад в проект:
Дата операции: 18 Сен 2017 14:50
ID операции: 402079362
Тип операции: перевод
Магазин: everestpay.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p
Описание счета: everestpay.biz - P44198235