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Планы по регулированию ICO в Таиланде

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#1
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Планы по регулированию ICO в Таиланде
Тайландская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), авторитетное учреждение страны на рынках капитала, опубликовала свою точку зрения по поводу ICO (первоначального предложения монет), и данная точка зрения обнадеживает.

В своем публичном заявлении, SEC Таиланда показала она следит за развитием и ростом популярности ICO. По мнению комиссии ICO является новой радикальной формой публичного сбора средств, которая основана на криптовалюте и Эфириуме.

Финансовый регулятор заявил:

"SEC Таиланда поощряет доступ к финансированию для бизнеса, включая высокие потенциальные технологические стартапы, и реализует потенциал ICO в ответ на потребности стартапов в финансировании".

Продажа определенных цифровых токенов, добавил регулятор, по их точке зрения подпадают под действие Закона о ценных бумагах и биржах. Токены являются аналогичными ценным бумагам. Другие финансовые регуляторы, такие как SFC Гонконга (Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам), также указали на то, что ICO имеют определенные условия и функции, которые могли бы рассматривать их как ценные бумаги, а не как виртуальные товары.

Регулятор ценных бумаг Таиланда также выразил обеспокоенность в “некоторых случаях”, когда ICO могут быть использованы в качестве аферы для обмана инвесторов с мошеннической целью. Однако, в отличие от регулирующих органов материковой части страны (Китая), SEC Таиланда занимает взвешенный подход к ICO. Вместо того, чтобы выдавать широкомасштабное предупреждение общественности, регулятор надеется найти баланс между избежанием мошенничества и поощрением инноваций.

Агентство заявило:

"Чтобы балансировать между поддержкой цифровых инноваций и защитой инвесторов от потенциальных мошеннических действий со стороны ICO, SEC Таиланда рассматривает соответствующие подходы к ICO и приветствует замечания и предложения частного сектора.

Таиланд присоединяется к растущему списку регулирующих органов во всем мире, которые в последние недели и месяцы публично рассматривали тему ICO. К таким регуляторам относятся Комиссия Малайзии по обороту ценных бумаг; Валютное управление Сингапура и национальный Центральный банк; Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга; Банк России - Центральный банк Российской Федерации; Комиссия США по ценным бумагам и биржам, Комиссия по осуществлению финансовой власти Соединенного Королевства.

Прошло две недели с тех пор, как китайские финансовые регуляторы ввели полный запрет на все ICO на региональном уровне, шаг, который несколько смягчил бычий ход бурного роста криптовалюты в этом году.

Специально для MMGP.
Переведено по материалам
https://www.cryptocoinsnews.com/pro-...ns-regulation/
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