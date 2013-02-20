Denver10 Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 20.02.2013 Сообщений: 5,666 Благодарностей: 1,602 УГ: 218 КП: 0.154 подарки награды

После закрытия китайских криптобирж Япония становится крупнейшим Bitcoin-рынком





После закрытия китайских криптобирж Япония стала самым крупным

мировым биткойн-рынком.





Япония в очередной раз стала самым крупным крипторынком биткойн с 50,74% рынка мирового биржевого биткойн-рынка. Эксперты, включая Георгия Киквадзе, являющийся заместителем председателя правления в компании блокчейн-технологий BitFury Group, объяснили стремительное увеличение объема торгов на японском крипторынке биткойн выходом биткойн-инвесторов из КНР.



На прошедшей неделе власти Китая официально уведомили китайские криптобиржи о том, чтобы они прекратили предоставление своих услуг до 30.09.17. OKCoin и Huobi, 2 из 3 самых крупных криптобирж Китая, получили возможность предоставлять свои услуги до 30.10.17, принимая во внимание то, что они не участвовали в первоначальных размещениях токенов (ICO).



Но, по-видимому, инвесторы не хотят играть с руководящими органами Китая и их непредвидимым поведением. Ежедневный объем торгов на крипторынке Bitcoin в КНР уменьшился в 2 раза за трое суток - с 15% до 6%.



По информации авторитетных источников о статистических данных крипторынка Bitcoin, таких, как CryptoCompare, на долю КНР приходится всего 6,4% общих транзакций на крипторынке Bitcoin на время написания статьи.





Преимущества крипторынка Америки.

До китайского ограничения на криптобиржи американский крипторынок последовательно обеспечивал себе статус самого крупного мирового крипторынка.



Но относительно моментально после временной приостановки работы 3-х самых крупных криптобирж КНР, BTCC, Huobi и OKCoin, инвесторы перекочевали на японский крипторынок Bitcoin. Глобальный переход инвесторов и спекулянтов привел к краткосрочному увеличению объема торгов в Японии, что дало возможность японскому крипторынку перегнать Америку более чем на 20% в совокупном объеме крипторынка Bitcoin.



Несмотря на многие негативные месседжи, известные крипто-аналитики и популярные эксперты в сфере цифровых валют и blockchain, в том числе основателя Лайткойн Чарли Ли и венчурного капиталиста в третьем поколении, соучредителя венчурной компании Draper Fisher Jurvetson (DFJ) Тима Дрейпера, выразили оптимизм относительно закрытия крипторынка Bitcoin в Китае.



Ли сказал, что отныне власти Китая более не смогут проводить манипуляции на крипторынке, как это делалось с 2013 года.



Также Ли добавил:

«Китайские власти более не смогут манипулируя на крипторынках, запрещая Bitcoin. Цифровую валюту невозможно убить ни в одной стране. На смену централизованным биржам придут децентрализованные».



Стабилизация Bitcoin.

Со слов Ли, выход из китайского крипторынка Bitcoin коснется только 10-15% инвесторов и спекулянтов на глобальном крипторынке Bitcoin. Но несмотря на это, инвесторы и несдержанные трейдеры начали массово сливать Bitcoin, так как власти Китая запретили криптобиржи в своей стране, чем и была вызвана основательная коррекция курса Bitcoin.



На протяжении следующих нескольких недель крипторынок Bitcoin будет стабилизирован, т.к. инвесторы и спекулянты переходят с китайского крипторынка на южнокорейский и японский, на 2 рынка, в которых разработаны более эффективные условия и стандарты как для криптобирж, так и для трейдеров и инвесторов.



Как сказали Ли и Драйпер, весьма очевидно, что закрытие крипторынка Bitcoin в Китае может привести к глобальной стабилизации крипторынка Bitcoin в общем, что естественно будет выгодно для Bitcoin в долгосроке.









Перевод специально для форума MMGP.



Япония в очередной раз стала самым крупным крипторынком биткойн с 50,74% рынка мирового биржевого биткойн-рынка. Эксперты, включая Георгия Киквадзе, являющийся заместителем председателя правления в компании блокчейн-технологий BitFury Group, объяснили стремительное увеличение объема торгов на японском крипторынке биткойн выходом биткойн-инвесторов из КНР.На прошедшей неделе власти Китая официально уведомили китайские криптобиржи о том, чтобы они прекратили предоставление своих услуг до 30.09.17. OKCoin и Huobi, 2 из 3 самых крупных криптобирж Китая, получили возможность предоставлять свои услуги до 30.10.17, принимая во внимание то, что они не участвовали в первоначальных размещениях токенов (ICO).Но, по-видимому, инвесторы не хотят играть с руководящими органами Китая и их непредвидимым поведением. Ежедневный объем торгов на крипторынке Bitcoin в КНР уменьшился в 2 раза за трое суток - с 15% до 6%.По информации авторитетных источников о статистических данных крипторынка Bitcoin, таких, как CryptoCompare, на долю КНР приходится всего 6,4% общих транзакций на крипторынке Bitcoin на время написания статьи.До китайского ограничения на криптобиржи американский крипторынок последовательно обеспечивал себе статус самого крупного мирового крипторынка.Но относительно моментально после временной приостановки работы 3-х самых крупных криптобирж КНР, BTCC, Huobi и OKCoin, инвесторы перекочевали на японский крипторынок Bitcoin. Глобальный переход инвесторов и спекулянтов привел к краткосрочному увеличению объема торгов в Японии, что дало возможность японскому крипторынку перегнать Америку более чем на 20% в совокупном объеме крипторынка Bitcoin.Несмотря на многие негативные месседжи, известные крипто-аналитики и популярные эксперты в сфере цифровых валют и blockchain, в том числе основателя Лайткойн Чарли Ли и венчурного капиталиста в третьем поколении, соучредителя венчурной компании Draper Fisher Jurvetson (DFJ) Тима Дрейпера, выразили оптимизм относительно закрытия крипторынка Bitcoin в Китае.Ли сказал, что отныне власти Китая более не смогут проводить манипуляции на крипторынке, как это делалось с 2013 года.Также Ли добавил:«Китайские власти более не смогут манипулируя на крипторынках, запрещая Bitcoin. Цифровую валюту невозможно убить ни в одной стране. На смену централизованным биржам придут децентрализованные».Со слов Ли, выход из китайского крипторынка Bitcoin коснется только 10-15% инвесторов и спекулянтов на глобальном крипторынке Bitcoin. Но несмотря на это, инвесторы и несдержанные трейдеры начали массово сливать Bitcoin, так как власти Китая запретили криптобиржи в своей стране, чем и была вызвана основательная коррекция курса Bitcoin.На протяжении следующих нескольких недель крипторынок Bitcoin будет стабилизирован, т.к. инвесторы и спекулянты переходят с китайского крипторынка на южнокорейский и японский, на 2 рынка, в которых разработаны более эффективные условия и стандарты как для криптобирж, так и для трейдеров и инвесторов.Как сказали Ли и Драйпер, весьма очевидно, что закрытие крипторынка Bitcoin в Китае может привести к глобальной стабилизации крипторынка Bitcoin в общем, что естественно будет выгодно для Bitcoin в долгосроке.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь

$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$

☆☆☆ Выгодный обмен RUB, UAH, USD, BTC ☆☆☆ __________________