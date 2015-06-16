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Ore.Bz - новая биржа, которая удивила!
Приветствую,
Хочу поделится своей находкой, которая удивила.
Биржа криптовалют https://ore.bz/
Биржа недавно открыта и торги только начинается.
Торгует парами:
BTC/USD
ETH/USD
ETH/BTC
DASH/USD
LTC/USD
GBC/USD
GBC/BTC
GBC/ETH
BRIA/USD
BRIA/BTC
BRIA/ETH
DOGE/USD
BLK/USD
Что понравилось:
Не сложная регистрация.
Для безопасности внедрена двухфакторная проверка подлинности (Google Authenticator).
Удобный интерфейс (UI) на английском или на русском языках.
Вводы и выводы USD осуществляются через платежные системы ADVCash и Payeer.
Ввод USD и криптовалют бесплатный.
Нет комиссий на ордера (продажу/покупку).
Быстрые выводы USD и криптовалют (сам на этой бирже торгую уже несколько месяцев, проблем с этим не было).
Быстрое реагирование команды поддержки (есть внутренняя поддержка и Skype chat).
Можно подключить API robot для автоматичной торговли.
Биржа находится на coinmarketcap.com
Есть две новые криптовалиюты BRIA (BriaCoin) и GBC (GbcGoldCoin), которые раскручивается и на них можно хорошо заработать.
Что не понравилось:
У некоторых криптовалют высокая комиссия вывода, но как пояснила команда поддержки это из за того, чтоб быстрее проходили переводы.
Нет LiveChat'а, но поддержка обещала, что он скоро будет подключен.