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BTCoins - BTCoins.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:01
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,792
Благодарностей: 1,784
УГ: 18
КП: 0.001
BTCoins - BTCoins.io
Я не админ/владелец проекта

Старт Sep 18 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BTCoins.io



Легенда(google перевод):
Цитата:
Ваш самый надежный инвестиционный портал

BTCoins.io - ваш надежный партнер в вопросах инвестиций. Это возможность инвестировать свои деньги и контролировать получение дохода. Простой интерфейс в сочетании с всегда активной поддержкой - ключ к вашему успеху.

Cryptocurrency оценили успешные инвесторы и даже трейдеры, которые на протяжении многих лет добились впечатляющих финансовых высот, работая с другими инструментами. В течение 6 лет становится ясно, что вы должны делать долгосрочные инвестиции в биткойн, которые окупаются и приносят прибыль - все это связано с популярностью этой валюты. Успешные инвесторы привыкли к тому, что спрос может уменьшаться, и они принимают слабый период в своем шаге. В награду они получают щедрые дивиденды.

Какой биткойн отличается от традиционной валюты? Существует высокая вероятность получения хорошего дохода, потому что цена Биткойна зависит от желания людей покупать его. Сумма биткойнов всегда предопределена, потому что активный спрос поднимает свою стоимость в несколько десятков раз, что мы уже наблюдали более одного раза.
Инвестиционный пакет:
Цитата:
3%
Ежедневно
Продолжительность: Навсегда
฿ 0,005 минимальных для начала
฿ 1 максимальный депозит
*
5%
Ежедневно
Продолжительность: Навсегда
฿ 1.001 минимальный для начала
฿ 5 максимальных депозитов
*
10%
Ежедневно
Продолжительность: Навсегда
฿ 5,001 минимальный для начала
฿ 50 максимальных депозитов

Мин.депозит:0.005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:9%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая


BTCoins.io
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Старый Сегодня, 13:14
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 173
Благодарностей: 39
УГ: 6
КП: 0.000
Re: BTCoins - BTCoins.io
СТАРТ сегодня или уже 19 дней?
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saahov на форуме  
Старый Сегодня, 13:24
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,154
Благодарностей: 1,366
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: BTCoins - BTCoins.io
разрыв % между планами просто сумасшедший. мимо
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 13:26
#4
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 4,688
Благодарностей: 1,554
УГ: 6
КП: 0.163
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Re: BTCoins - BTCoins.io
Цитата:
Сообщение от saahov Посмотреть сообщение
СТАРТ сегодня или уже 19 дней?
Судя по стате, сегодня
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