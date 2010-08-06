BTCoins - BTCoins.io

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Cryptocurrency оценили успешные инвесторы и даже трейдеры, которые на протяжении многих лет добились впечатляющих финансовых высот, работая с другими инструментами. В течение 6 лет становится ясно, что вы должны делать долгосрочные инвестиции в биткойн, которые окупаются и приносят прибыль - все это связано с популярностью этой валюты. Успешные инвесторы привыкли к тому, что спрос может уменьшаться, и они принимают слабый период в своем шаге. В награду они получают щедрые дивиденды.
Какой биткойн отличается от традиционной валюты? Существует высокая вероятность получения хорошего дохода, потому что цена Биткойна зависит от желания людей покупать его. Сумма биткойнов всегда предопределена, потому что активный спрос поднимает свою стоимость в несколько десятков раз, что мы уже наблюдали более одного раза.
Инвестиционный пакет:
Цитата:
3%
Ежедневно
Продолжительность: Навсегда
฿ 0,005 минимальных для начала
฿ 1 максимальный депозит
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5%
Ежедневно
Продолжительность: Навсегда
฿ 1.001 минимальный для начала
฿ 5 максимальных депозитов
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10%
Ежедневно
Продолжительность: Навсегда
฿ 5,001 минимальный для начала
฿ 50 максимальных депозитов
Мин.депозит:0.005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:9%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая