Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,888 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В московском ресторане «Винтаж 77» установили аппарат по продаже биткоинов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:54
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,970
Благодарностей: 1,446
УГ: 26
КП: 0.205
подарки
В московском ресторане «Винтаж 77» установили аппарат по продаже биткоинов


В московском ресторане «Винтаж 77» установили аппарат по продаже биткоинов.

Фотографии криптомата опубликовал в Instagram председатель правления фонда iVenturer Алексей Олин.

Отмечается, что стоимость одного биткоина день установки криптомата составляла чуть более 228 тысяч рублей. Кроме того, в комментариях к посту Алексей Олин добавил, что первые пользователи не платили комиссию за проведение обменных операций.

Ранее ForkLog сообщал, что к октябрю в Аргентине будут запущены 200 биткоин-банкоматов, особенностью которых станет поддержка нескольких валют и возможность их конвертации в самых различных направлениях.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Сказали спасибо:
Влад555 (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:16
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,960
Благодарностей: 970
УГ: 6
КП: 0.267
Re: В московском ресторане «Винтаж 77» установили аппарат по продаже биткоинов
Окей, будем знать)
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Популярная платформа по физической продаже биткоинов снижает комиссию в 2 раза Denver10 Новости криптовалют 5 06.09.2016 19:11
В Австралии подвели итоги аукциона по продаже биткоинов dengov Новости криптовалют 0 30.06.2016 14:46
В США установили автомат по продаже боеприпасов Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 6 06.03.2015 11:34
Аукцион по продаже биткоинов pilot10 Новости криптовалют 4 14.12.2014 12:29
В Словении установили первый банкомат для биткоинов Николай - Новости криптовалют 0 08.09.2014 00:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Dollar4Life - dollar4life.biz
От wbserfer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар FidelisCM
Аналитика от компании FidelisCM
От FidelisCM в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар Naale
ImproFunds - improfunds.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Европейские банки показали слабость
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Биткоин-майнеры оставили геймеров без видеокарт
От Анна Чернобай в разделе «Майнинг (mining)»
Аватара нет
Investisii-www.investiisii....
От Dollar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,888
Тем
489,352
Сообщений
12,188,138

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram