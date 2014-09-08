В московском ресторане «Винтаж 77» установили аппарат по продаже биткоинов.
Фотографии криптомата опубликовал в Instagram председатель правления фонда iVenturer Алексей Олин.
Отмечается, что стоимость одного биткоина день установки криптомата составляла чуть более 228 тысяч рублей. Кроме того, в комментариях к посту Алексей Олин добавил, что первые пользователи не платили комиссию за проведение обменных операций.
Ранее ForkLog сообщал, что к октябрю в Аргентине будут запущены 200 биткоин-банкоматов, особенностью которых станет поддержка нескольких валют и возможность их конвертации в самых различных направлениях.
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