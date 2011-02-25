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SharesHot - SharesHot.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:27
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Germany
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,730
Благодарностей: 614
УГ: 0
КП: 0.169
подарки
SharesHot - SharesHot.biz
SharesHot - Shareshot.biz

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Я не админ и не владелец проекта.





SharesHot
Дата старта – 14.09.2017



О проекте
Цитата:
Shares Hot – английская компания, занимающаяся торговлей акциями на биржах. Официально зарегистрированная в Великобритании с 24 августа 2017 года Shares Hot , тем не менее, имеет более раннюю историю создания и становления (подробно в разделе История компании).
С февраля 2017 года компания профессионально и вполне успешно занимается торговлей акциями. Накопленный опыт позволил нам собрать лучших в своем деле и открыть платформу для инвестиций и формирования общего дела.
Компания стабильно и активно увеличивает свою прибыль.
Работа с брокером открывает выход инвесторам на рынки разных стран и мировые фондовые рынки. Благодаря этому можно практически без ограничений формировать инвестиционный портфель под любые цели и пожелания по рискам, доходности и срокам вложения.
В сфере трейдинга на валютных биржах на данный момент вряд ли найдётся более выгодное предложение для заработка. Ведь стабильность и надёжность компании, которые мы демонстрируем и которыми гордимся, напрямую указывают на профессионализм наших специалистов в данной сфере.
Компания Shares Hot стабильно развивается, демонстрирует высокие темпы роста прибыли с момента ее основания. Основная цель – конкурентоспособность и эффективность торговли. Достижения Shares Hot:
• Увеличение дохода с марта по сентябрь на 10%.
• Расширение штата компании.
• Заключение выгодных договоров.
• Высокие процентные ставки при перепродаже акций.
Вы можете зарабатывать на разнице курсов акций, или собрать умеренный портфель с долгосрочной перспективой. Выбирая акции с дивидендами, вы будете получать дополнительный доход к инвестиционному доходу от портфеля.
Shares Hot –это стабильное и гарантированное получение прибыли, увеличение потенциала компании, а также интересная и прибыльная партнерская программа.


Маркетинг:



Единый инвестиционный план
  • Процент: 2,5% в день
  • Период: Бесконечно
  • Начисления: Ежедневно, автоматически на баланс
  • Минимальный депозит:10 USD
  • Минимальный вывод: 0.01 USD
  • Досрочное закрытие депозита: не предусмотрено
  • Возврат депозита: депозит включен в выплаты


Партнерская программа:


Платежные системы:


Контакты:
Юридический адрес:
39/5 Granton Crescent, Edinburg, United Kingdom
support@shareshot.biz
https://t.me/SharesHot
https://vk.com/shareshot
https://twitter.com/KMexeev

Регистрация в проекте


Вклад :
Цитата:
Transaction ID:
83f677af-9a1b-4110-ab30-29d3976dcf2d
Кому:
qiferurirre-3744@tutanota.com
Снято:
-50.00 USD
Отправлено:
50.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем impulseinv на 50.00 USD
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Последний раз редактировалось impulseinv; Сегодня в 12:39.
impulseinv на форуме  
Старый Сегодня, 12:44
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,808
Благодарностей: 470
УГ: 2486
КП: 0.059
Re: SharesHot - SharesHot.biz
Интересная фишка у сайта: после того как меняешь язык обратно переключиться на русский уже невозможно. На французской версии тоже курс рубля. Французам оно надо?
__________________
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WOH вне форума  
Старый Сегодня, 12:47
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Germany
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,730
Благодарностей: 614
УГ: 0
КП: 0.169
подарки
Автор темы Re: SharesHot - SharesHot.biz
Цитата:
Сообщение от WOH Посмотреть сообщение
Интересная фишка у сайта: после того как меняешь язык обратно переключиться на русский уже невозможно. На французской версии тоже курс рубля. Французам оно надо?
Да, наблюдаются такие нюансы . Я думаю Админ отреагирует и исправит
__________________
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Последний раз редактировалось impulseinv; Сегодня в 12:50.
impulseinv на форуме  
Старый Сегодня, 12:49
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,519
Благодарностей: 1,116
УГ: 357
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Re: SharesHot - SharesHot.biz
Проект SharesHot платит:


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Старый Сегодня, 13:40
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 15,022
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УГ: 8
КП: 0.262
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Re: SharesHot - SharesHot.biz
40 дней до безубытка, с одной стороны, долговато. Но с другой - дает время админу на раскрутку. Однако, мониторов нет, единственный блог выступил в поддержку.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:42
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