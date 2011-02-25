SharesHot - Shareshot.biz

Shares Hot – английская компания, занимающаяся торговлей акциями на биржах. Официально зарегистрированная в Великобритании с 24 августа 2017 года Shares Hot , тем не менее, имеет более раннюю историю создания и становления (подробно в разделе История компании).
С февраля 2017 года компания профессионально и вполне успешно занимается торговлей акциями. Накопленный опыт позволил нам собрать лучших в своем деле и открыть платформу для инвестиций и формирования общего дела.
Компания стабильно и активно увеличивает свою прибыль.
Работа с брокером открывает выход инвесторам на рынки разных стран и мировые фондовые рынки. Благодаря этому можно практически без ограничений формировать инвестиционный портфель под любые цели и пожелания по рискам, доходности и срокам вложения.
В сфере трейдинга на валютных биржах на данный момент вряд ли найдётся более выгодное предложение для заработка. Ведь стабильность и надёжность компании, которые мы демонстрируем и которыми гордимся, напрямую указывают на профессионализм наших специалистов в данной сфере.
Компания Shares Hot стабильно развивается, демонстрирует высокие темпы роста прибыли с момента ее основания. Основная цель – конкурентоспособность и эффективность торговли. Достижения Shares Hot:
• Увеличение дохода с марта по сентябрь на 10%.
• Расширение штата компании.
• Заключение выгодных договоров.
• Высокие процентные ставки при перепродаже акций.
Вы можете зарабатывать на разнице курсов акций, или собрать умеренный портфель с долгосрочной перспективой. Выбирая акции с дивидендами, вы будете получать дополнительный доход к инвестиционному доходу от портфеля.
Shares Hot –это стабильное и гарантированное получение прибыли, увеличение потенциала компании, а также интересная и прибыльная партнерская программа.