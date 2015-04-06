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Сигналы на бинарные опционы
Добрый день!!!!
Предлагаю, вашему внимаю заработок в интернете с помощью бинарных опционов.
Предоставляю сигналы на торговые валюты. Тайм фрейм 5-15 минут. Количество сигналов в день от 5 до 20, в зависимости от торгового дня. Я не работаю по реф-ссылки (я не заинтересован в вашем проигрыше).
Сигналы будут проводиться в 2 этапа.
1 этап – с 20.09.17 по 04.10.17 - бесплатно.
2 этап – с 05.10.17- платно (стоимость 100 рублей в неделю с человека)
Принцип работы:
1) Работаем через Raidcall.( номер группы ID 13696797)
2) Выбор валютной пары.
3) Ставка на понижение или повышение, и тайм-фрейм.
4) Если сделка закрылась в минус, вторую открываем с удвоенным лотом тот же самый тайм-фрейм и направление цены.