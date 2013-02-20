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Консорциум японских банков объединился для запуска новой криптовалюты J Coin

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Консорциум японских банков объединился для запуска новой криптовалюты J Coin


Консорциум банков Японии объединился для создания новой криптовалюты J Coin.


Крупные региональные банки Японии сформировали консорциум для создания новой криптовалюты, которая будет иметь название J Coin и планируют это сделать к 2020 году.

В консорциум входят: мегабанковская финансовая группа Mizuho и почтовый банк Японии (Japan Post Bank), а также несколько региональных банковских организаций, которые будут заниматься выпуском криптовалюты J Coin с привязкой к Йене.

Новая криптовалюта будет использоваться для интернет транзакций, а также как вариант дешевых или бесплатных международных переводов. Благодаря новой технологии банки Японии планируют конкурировать с такими финанасово технологическими компаниями как Alibaba или ApplePay.

Ключевым отличием новой криптовалюты J Coin будет ее привязка к национальной валюте - японской йене.

«Японские финансовые организации создают систему, благодаря которой йена может быть снята с банковского счета и конвертирована в J Coin при помощи приложения на смартфоне. Потом криптовалюту можно будет использовать для платежей в торговых точках, кафе, ресторанах и для оплаты услуг».

Благодаря этому проекту японские банки токенезируют Йену, но получится ли у них сохранить контроль на токенами после их выпуска на данном этапе пока неизвестно.




По материалам: https://ituber.me/yaponskie-banki-pl...vypusk-j-coin/

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bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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