Elexbank - elexbank.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Аватар Naale
 
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Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,035
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