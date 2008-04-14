Elexbank - elexbank.com

Планы nvestment0,7% в день в течение 7 дней (основное возвращение)
Минимальный вклад $20
Рефские до 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OvH Hosting Inc.
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Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
elexbank.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
7 дней 0,7% в день
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 500,00 0,70