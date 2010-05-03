Сколько же будет стоить бензин в 2018 году?

По данным газеты "Ведомости
", на бюджетном совещании принято решение об увеличении акцизов на бензин. Планируется рост рост в два этапа, на 0,5 рубля с Нового года и ещё на столько же с 1 июля 2018 года. ожидается, что розничные цены при таком повышении, вырастут, как минимум, на 60 копеек при каждом повышении, или на 1,2 рубля за полгода.
В Налоговом кодексе предусмотрена ежегодная индексация акцизов на инфляцию. В 2017 году инфляция ожидается 4%, или 30 копеек.
Кроме того, эксперты предрекают сезонное увеличение топлива, А СМИ ссылаются на рыночные риски и оценивают их в 2,8 рубля до конца года. В этом есть резон. Сегодня на заправках в Красноярске бензин поднялся от 40 до 90 копеек на разные виды бензина.
Что же получается, 30 копеек на инфляцию, 1,2 рубля по акцизам и 2,8 рубля на сезонное повышение цен и прочие риски, итого 4,2 рубля к концу 2018 года. Здесь ещё не учтено сезонное повышение цен 2018 года, а откатов в сезонных повышениях цен у нас не наблюдается.
При нынешней цене 95-го в 37 рублей, его цена составит 41-42 рубля. Или 13,5%, которые лягут на все грузоперевозки и распределятся в ценах на продукты.
По моему мнению, такие решения могут сорвать намеченное снижение среднегодовой инфляции. Хотя экономисты, в том числе Дмитрий Полевой, главный экономист ING, считает, что на инфляции не отразится рост акцизов. Ладно, а совокупный рост топлива более чем на 13% разве не сдвинет инфляцию в сторону увеличения?
Специально для MMGP.ru